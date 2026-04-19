A Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt.
Komoly raliba kezdett a hazai tőzsde: Csányi Sándor bejelentése lökheti még magasabbra az OTP-t?
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jelentős, aktív kereskedés mellett erős hetet zárt az országgyűlési választásokat követően: a BUX index 4,46 százalékos emelkedéssel új szintre került, miközben a vezető részvények mindegyike erősödött, és a forgalom látványosan megugrott az előző héthez képest.
Kiemelkedő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az országgyúlési választást követő héten, pénteken a BUX 138,813,03 ponton zárt, 4,46 százalékkal, 5929,8 ponttal magasabban az előző heti záróértékénél. A tőzsde összforgalma 336,2 milliárd forint volt az előző heti 174,3 milliárd forint után, a vezető részvények mindegyike erősödött.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a hét eseményeit összegző értékelésében a választásokat követő események közül külön kiemelte a miniszterelnök-jelölt nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentéseket. Magyar Péter közölte: a kormány prioritásai között szerepel 20 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás hazahozatala.
Kijelentette, hogy fontos a jegybanki függetlenség, és amennyiben az árstabilitási mandátumot jól látja el az MNB, nem látja okát, hogy Varga Mihálynak távoznia kellene. Az euróbevezetéssel kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy hamarosan meghatározzák a céldátumot, amikorra kitűzik a maastrichti kritériumok teljesítését.
Az S&P hitelminősítő várakozásai szerint az új kormány a befagyasztott uniós forrásokat is felszabadíthatja, ugyanakkor a hitelminősítés szempontjából fontos lesz a költségvetési tervek bemutatása, valamint a kormányzati működés hatékonyságának javítása. A hitelminősítő értékelése szerint a közel-keleti helyzet a folyó fizetési mérlegen és a költségvetésen keresztül is nyomást gyakorol a magyar gazdaságra - tette hozzá.
A legnagyobb heti emelkedést felmutató OTP Bank pénteken tartotta közgyűlését, ahol döntöttek az osztalékfizetésről: a tavalyi év eredményéből 300 milliárd forintot fizetnek ki a részvényesek között, ami részvényenként 1071,43 forint. A közgyűlésen Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke jelezte, a pénzintézet korrekt együttműködésre törekszik a Tisza-kormánnyal és azt várja, hogy az egyedi kormánybeavatkozások megszűnjenek, és előbb-utóbb a különadók is eltűnjenek. Jelezte, a társaság három éve nem hajtott végre felvásárlást, az idén azonban várható egy jelentős akvizíció.
Az Equilor elemzője az OTP részvényeire ható tényezők között megemlítette, hogy az Autonomous Research 44 677 forintról 54 184 forintra emelte 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülteljesítés.
A Bloomberg értesüléseit idézve írt arról is, hogy a lengyel PKO felgyorsította magyarországi terjeszkedési terveit a hétvégi választások tükrében, mivel a pénzintézet a váltás után kiszámíthatóbb szabályozói környezetre számít.
A Mol árfolyama a választás után a többi vezető részvényhez hasonlóan emelkedett. Csütörtökön Magyar Péter találkozott Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval, és azt kérte, hogy ne fizessék ki a Mathias Corvinus Collegiumnak az április 9-i közgyűlésen jóváhagyott 25 milliárd forint osztalékot, erre a hírre a papír árfolyama csökkent.
A találkozót követő napon a Mol bejelentette: a vezérigazgatói bizottság - korábbi gyakorlatával összhangban és a jogszabályi előírásoknak megfelelően - azt javasolja igazgatóságnak, hogy az osztalékot a harmadik negyedévben fizessék ki a cég részvényeseinek. Ettől a részvény árfolyama is korrekcióba kezdett, utóbb azonban mégis mínuszban zárt pénteken az olaj árának meredek esése miatt.
- A héten a vezető részvények közül az OTP teljesített a legjobban, árfolyama az előző heti 12,2 százalék után 8,6 százalékkal emelkedett, 44 850 forinton zárt pénteken. Heti forgalma az előző heti közel duplája, 237 milliárd forint volt.
- A Magyar Telekom 4,62 százalékkal erősödött a héten, a papír 2446 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 14,9 milliárd forintot.
- A Richter árfolyama 2,73 százalékkal emelkedett, a részvény pénteken 13 150 forinton fejezte be a kereskedést közel 28,7 milliárd forintos heti forgalom mellett.
- A Mol árfolyama a 0,79 százalékkal, 4088 forintra emelkedett. A heti forgalma az előző heti közel ötszöröse, 43,2 milliárd forint volt.
- A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a héten 3,27 százalékkal, 292,17 ponttal 9223,05 pontra erősödött.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen
Mikor és mennyi pénzt jelent a szociális segély utalása? Minden lényeges részlet a 2026-os állami, szociális támogatások típusairól, mértékéről és igényléséről.
Váratlanul tűntek el súlyos százezrek a magyarok bankszámláiról: egy bizonyos kártyatípus okozta a zűrzavart
Rendszerhiba miatt az OTP Bank több ügyfelének számláját is duplán terhelte meg egy-egy bankkártyás vásárlást követően.
Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek
Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb üzletembere elviekben támogatja a Tisza Párt vagyonadó-javaslatát.
Teljesen felborulhat a magyar tőzsde a Tisza Párt győzelme után: erre számíthatunk a legfontosabb papíroknál
A Tisza Párt kétharmados parlamenti győzelmével új korszak kezdődik a hazai tőkepiacon.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
A globális piacok 2026 első hónapjaiban egyszerre szembesültek geopolitikai feszültségekkel, megugró energiaárakkal és bizonytalan kamatkilátásokkal.
Februárban az egyszeri állami juttatásoknak köszönhetően történelmi csúcsra, közel 15 ezer milliárd forintra nőtt a lakossági betétek állománya.
Mennyibe kerül a végső búcsú 2026-ban? Tételesen kiszámoltuk a koporsós, az urnás és a szórásos temetés árak alakulását, mutatjuk a részleteket!
A jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. De miért?
Mennyi a magasabb összegű családi pótlék 2026-ban, és hogyan lehet hozzájutni? Az igénylés menete, feltételei
Minden, amit a normál és a magasabb összegű családi pótlék 2026-ban nyújtott lehetőségeiről tudni kell. Részletes útmutató az igénylés menetéről és a kincstári utalásokról.
A vagyonosok külföldi befektetései nem tőkemenekítést, hanem tudatos kockázatkezelést jelentenek: az egymilliárd forintos határnál meghúzott vagyonadó nem állítaná meg a folyamatot.
Hatalmas változást hoz a Revolut hazai terjeszkedése: új és fájdalmas költségek jelennek meg a számlákon
A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitásával megváltoznak, jellemzően emelkednek a neobank díjai.
Senki sem számított ekkora őrületre a magyar állampapíroknál: lépni kellett a hatalmas érdeklődés miatt
A jelentős piaci érdeklődés mellett a hozamok vegyesen alakultak az előző kibocsátásokhoz képest.
Váratlanul csap le a magyarokra a százezres teher: rengeteg családnál okoz álmatlan éjszakákat a probléma
Több százezer forintos váratlan kiadásokkal szembesült a magyarok közel kétharmada az elmúlt egy évben.
Durva lejtmenetbe kapcsolt a legbiztonságosabbnak hitt befektetés: most kell okosan taktikázni a pénzünkkel?
Az alapkezelők szerint a mostani mozgás jól mutatja, hogy az arany egyre kevésbé viselkedik klasszikus menedékként.
A budapesti részvénypiac forgalma 35,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Baltaként zuhan a két hazai részvény árfolyama: rengeteg pénzt bukhat az, aki nem lép időben a tőzsdén?
A vállalatok szerint a fundamentumok változatlanul erősek, így a mostani pánikhangulat elsősorban piaci reakció lehet, nem pedig valós értékromlás.
A közjegyzők onnan számítva, hogy megkapták a dokumentumokat az önkormányzattól, túlnyomó részben egy éven belül átadják a hagyatékot az örökösöknek.
Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz.
