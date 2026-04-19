2026. április 19. vasárnap Emma
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 17.Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke beszédet mond az OTP Bank Nyrt. közgyûlésén a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.MTI/Balogh Zoltán
Megtakarítás

Komoly raliba kezdett a hazai tőzsde: Csányi Sándor bejelentése lökheti még magasabbra az OTP-t?

Pénzcentrum
2026. április 19. 20:03

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jelentős, aktív kereskedés mellett erős hetet zárt az országgyűlési választásokat követően: a BUX index 4,46 százalékos emelkedéssel új szintre került, miközben a vezető részvények mindegyike erősödött, és a forgalom látványosan megugrott az előző héthez képest.

Kiemelkedő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az országgyúlési választást követő héten, pénteken a BUX 138,813,03 ponton zárt, 4,46 százalékkal, 5929,8 ponttal magasabban az előző heti záróértékénél. A tőzsde összforgalma 336,2 milliárd forint volt az előző heti 174,3 milliárd forint után, a vezető részvények mindegyike erősödött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a hét eseményeit összegző értékelésében a választásokat követő események közül külön kiemelte a miniszterelnök-jelölt nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentéseket. Magyar Péter közölte: a kormány prioritásai között szerepel 20 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás hazahozatala.

Kijelentette, hogy fontos a jegybanki függetlenség, és amennyiben az árstabilitási mandátumot jól látja el az MNB, nem látja okát, hogy Varga Mihálynak távoznia kellene. Az euróbevezetéssel kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy hamarosan meghatározzák a céldátumot, amikorra kitűzik a maastrichti kritériumok teljesítését.

Az S&P hitelminősítő várakozásai szerint az új kormány a befagyasztott uniós forrásokat is felszabadíthatja, ugyanakkor a hitelminősítés szempontjából fontos lesz a költségvetési tervek bemutatása, valamint a kormányzati működés hatékonyságának javítása. A hitelminősítő értékelése szerint a közel-keleti helyzet a folyó fizetési mérlegen és a költségvetésen keresztül is nyomást gyakorol a magyar gazdaságra - tette hozzá.

Kapcsolódó cikkeink:

A legnagyobb heti emelkedést felmutató OTP Bank pénteken tartotta közgyűlését, ahol döntöttek az osztalékfizetésről: a tavalyi év eredményéből 300 milliárd forintot fizetnek ki a részvényesek között, ami részvényenként 1071,43 forint. A közgyűlésen Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke jelezte, a pénzintézet korrekt együttműködésre törekszik a Tisza-kormánnyal és azt várja, hogy az egyedi kormánybeavatkozások megszűnjenek, és előbb-utóbb a különadók is eltűnjenek. Jelezte, a társaság három éve nem hajtott végre felvásárlást, az idén azonban várható egy jelentős akvizíció.

Az Equilor elemzője az OTP részvényeire ható tényezők között megemlítette, hogy az Autonomous Research 44 677 forintról 54 184 forintra emelte 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülteljesítés.

A Bloomberg értesüléseit idézve írt arról is, hogy a lengyel PKO felgyorsította magyarországi terjeszkedési terveit a hétvégi választások tükrében, mivel a pénzintézet a váltás után kiszámíthatóbb szabályozói környezetre számít.

A Mol árfolyama a választás után a többi vezető részvényhez hasonlóan emelkedett. Csütörtökön Magyar Péter találkozott Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval, és azt kérte, hogy ne fizessék ki a Mathias Corvinus Collegiumnak az április 9-i közgyűlésen jóváhagyott 25 milliárd forint osztalékot, erre a hírre a papír árfolyama csökkent.

A találkozót követő napon a Mol bejelentette: a vezérigazgatói bizottság - korábbi gyakorlatával összhangban és a jogszabályi előírásoknak megfelelően - azt javasolja igazgatóságnak, hogy az osztalékot a harmadik negyedévben fizessék ki a cég részvényeseinek. Ettől a részvény árfolyama is korrekcióba kezdett, utóbb azonban mégis mínuszban zárt pénteken az olaj árának meredek esése miatt.

  • A héten a vezető részvények közül az OTP teljesített a legjobban, árfolyama az előző heti 12,2 százalék után 8,6 százalékkal emelkedett, 44 850 forinton zárt pénteken. Heti forgalma az előző heti közel duplája, 237 milliárd forint volt.
  • A Magyar Telekom 4,62 százalékkal erősödött a héten, a papír 2446 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 14,9 milliárd forintot.
  • A Richter árfolyama 2,73 százalékkal emelkedett, a részvény pénteken 13 150 forinton fejezte be a kereskedést közel 28,7 milliárd forintos heti forgalom mellett.
  • A Mol árfolyama a 0,79 százalékkal, 4088 forintra emelkedett. A heti forgalma az előző heti közel ötszöröse, 43,2 milliárd forint volt.
  • A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a héten 3,27 százalékkal, 292,17 ponttal 9223,05 pontra erősödött.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:03
19:00
18:27
18:01
17:42
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
