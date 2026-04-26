Money And Wealth Balance On Justice Scale
Megtakarítás

Nyilvánosság elé állt Ráthonyi-Palácsik Tímea: nem fér hozzá annyi pénzhez, mint mások gondolják

Blikk
2026. április 26. 09:02

A Friderikusz TalkShow vendége volt Ráthonyi-Palácsik Tímea, aki 2013-tól 2019-ig volt Andy Vajna felesége. A műsorban beszélt arról a tetemes vagyonról, amit a producer hagyott hátra, és hogy sokan próbálták ebből kiforgatni. Ugyanakkor nem is olyan egy ekkora vagyon birtokosának lenni, mint azt sokan képzelik - idézi a Blikk.

A filmes szakember halála után a modellre nemcsak hatalmas örökség szállt, hanem számos bonyolult ügy, amihez nem értett. Ezt pedig megpróbálták kihasználni az érdekemberek körülötte.

A műsorban Palácsik-Ráthonyi Tímea beszélt arról is, miként boldogult a pénzügyek kezelésével, és hogyan alakította saját elképzelései szerint az óriási vagyon sorsát. A modell Andy Vajna 2019-es halálát követően nemcsak vagyont, de rengeteg céges problémát is megörökölt. A gyász feldolgozása mellett a bizonytalanság súlyával is meg kellett küzdenie - írja a lap.

Egyedül maradtam, és nem volt egy olyan ember, akiben tudtam volna bízni, és nem tudtam, hol a helyem, mit kell csinálnom, és mit hol találok, a cégeknek az irányítását. Igazából semmit nem tudtam, és nem is folytam bele ezekbe az ügyekbe. Felhívtam Andy egyik legjobb barátját, aki két ügyvédet ajánlott, akik segítettek kicsit helyretenni a dolgokat, és elmagyarázták az ő ügyeinek működését

– mondta el Ráthonyi-Palácsik Tímea a műsorban. Friderikusz Sándor kérdésére arra is kitért, hogy tettek-e kísérletet arra, hogy kiforgassák a vagyonból.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Igen, sokan próbáltak, ez egy nagyon bonyolult és végeláthatatlan dolog volt, de igen, megtapasztaltam az embereknek azt a nagyon mély kapzsiságát, amivel még soha nem találkoztam életemben" – mondta kérdésre válaszolva. Azt is megosztotta, hogy ez a vagyon sem olyan, mint sokan kívülről képzelik.

"Nagyon nagy felelősség, egyfajta függetlenség is, és többet tudok segíteni másoknak, viszont nem férek hozzá annyi pénzhez, hogy ezt úgy tudjam élvezni, ahogy gondolják az emberek. Egy vagyonkezelőnél van. Minden döntés közös, és közösnek kell lennie. Ha ők valamivel nem értenek egyet, akkor azt nem tudom megvalósítani" – mondta a modell.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #gyász #interjú #sztár #pénzügy #vagyon #média #műsor #örökség #vajna tímea #vajna

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:44
08:22
08:15
07:45
2026. április 24. 16:50
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 25. 21:42
Megszólalt Magyar Péter szavai után a Lounge is: szerintük sem igaz, amit a politikus állított
A Fidesz-közeli TV2 Csoport után a Balásy Gyula kormányközeli milliárdos nevével fémjelzett Lounge G...
Holdblog  |  2026. április 25. 09:18
Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel...
Bankmonitor  |  2026. április 24. 14:33
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH ad...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
1
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
2
2 hete
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
4
1 hete
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
5
2 hónapja
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
Pénzcentrum  |  2026. április 26. 08:22
Felkavaró előrejelzés érkezett: ebben a három megyében olyan szél lesz, hogy keresztülhúzhatja a hétvégi terveket
Pénzcentrum  |  2026. április 26. 06:12
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
Agrárszektor  |  2026. április 26. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.04.26. vasárnap