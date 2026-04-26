A Warner Bros. Discovery részvényesei elsöprő többséggel rábólintottak a vállalat értékesítésére, így új szakaszba lépett az egyik legnagyobb médiapiaci tranzakció.
Nyilvánosság elé állt Ráthonyi-Palácsik Tímea: nem fér hozzá annyi pénzhez, mint mások gondolják
A Friderikusz TalkShow vendége volt Ráthonyi-Palácsik Tímea, aki 2013-tól 2019-ig volt Andy Vajna felesége. A műsorban beszélt arról a tetemes vagyonról, amit a producer hagyott hátra, és hogy sokan próbálták ebből kiforgatni. Ugyanakkor nem is olyan egy ekkora vagyon birtokosának lenni, mint azt sokan képzelik - idézi a Blikk.
A filmes szakember halála után a modellre nemcsak hatalmas örökség szállt, hanem számos bonyolult ügy, amihez nem értett. Ezt pedig megpróbálták kihasználni az érdekemberek körülötte.
A műsorban Palácsik-Ráthonyi Tímea beszélt arról is, miként boldogult a pénzügyek kezelésével, és hogyan alakította saját elképzelései szerint az óriási vagyon sorsát. A modell Andy Vajna 2019-es halálát követően nemcsak vagyont, de rengeteg céges problémát is megörökölt. A gyász feldolgozása mellett a bizonytalanság súlyával is meg kellett küzdenie - írja a lap.
Egyedül maradtam, és nem volt egy olyan ember, akiben tudtam volna bízni, és nem tudtam, hol a helyem, mit kell csinálnom, és mit hol találok, a cégeknek az irányítását. Igazából semmit nem tudtam, és nem is folytam bele ezekbe az ügyekbe. Felhívtam Andy egyik legjobb barátját, aki két ügyvédet ajánlott, akik segítettek kicsit helyretenni a dolgokat, és elmagyarázták az ő ügyeinek működését
– mondta el Ráthonyi-Palácsik Tímea a műsorban. Friderikusz Sándor kérdésére arra is kitért, hogy tettek-e kísérletet arra, hogy kiforgassák a vagyonból.
"Igen, sokan próbáltak, ez egy nagyon bonyolult és végeláthatatlan dolog volt, de igen, megtapasztaltam az embereknek azt a nagyon mély kapzsiságát, amivel még soha nem találkoztam életemben" – mondta kérdésre válaszolva. Azt is megosztotta, hogy ez a vagyon sem olyan, mint sokan kívülről képzelik.
"Nagyon nagy felelősség, egyfajta függetlenség is, és többet tudok segíteni másoknak, viszont nem férek hozzá annyi pénzhez, hogy ezt úgy tudjam élvezni, ahogy gondolják az emberek. Egy vagyonkezelőnél van. Minden döntés közös, és közösnek kell lennie. Ha ők valamivel nem értenek egyet, akkor azt nem tudom megvalósítani" – mondta a modell.
-
-
-
