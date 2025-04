Megtalálták Schald Györgyöt: balatoni luxusnyaralójában tölti házi őrizetét a korrupcióval vádolt végrehajtó-elnök

Siófoki luxusnyaralójában tölti házi őrizetét Schadl György. A korrupcióval vádolt egykori végrehajtó-elnök bűnügyi felügyeletének szabályain már korábban enyhítettek, így eljárhat például bevásárolni, szakmai képzésekre vagy orvoshoz. Maga a siófoki nyaraló is szerepel a vádiratban: a felújításkor túlépítették, az engedélyeztetésnél pedig a vád szerint a hivatali ügyintéző 500 ezer forintot kapott, hogy hunyjon szemet a dolog felett - ezt már ő maga is beismerte, Schadl viszont tagad.

Vízparti luxusnyaralójában tölti bűnügyi felügyeletét Schadl György - a korrupcióval vádolt egykori végrehajtó-elnököt a 24.hu találta meg, ott parkolt az a Mercedes is, amiről korábban azt állította, nem tudja, hol van. A lap szerint a Fővárosi Törvényszék februárban engedélyezte házi őrizeti helyszínének megváltoztatását.

Így Schadl Siófokon tartózkodhat, a nyaralójában eltöltött idővel négynaponta egy napot lefaraghat a későbbi esetleges börtönbüntetéséből - 10 évet kért rá az ügyészség. Korábban már enyhítettek a korábbi végrehajtó-elnök házi őrizetének szabályain, így több órán át elhagyhatja tartózkodási helyét, bevásárolhat, továbbképzésekre, orvoshoz járhat, ügyintézhet.

Maga a nyaraló is fontos szereped játszik az ügyben, a vádak szerint a felújítás során szabálytalan módon eltértek az építési engedélytől, és túlépítették azt. A lehallgatott telefonbeszélgetések szerint Schadl 1 millió forintot is adott volna, csak ne kelljen visszabontani az épületet, első körben a kivitelezőnek azt mondta 500 ezret ajánl a kormányhivatal munkatársának, ha elsiklik az ügy felett. Az ügyintéző a vád szerint elfogadta az ajánlatot, és abban maradtak, hogy régi fényképet csatolnak az iratokhoz, amin nem látszik a szabálytalanság, a nyaraló megkapta az engedélyt. A per során a hivatali vesztegetéssel vádolt kivitelező, és a hivatali vesztegetés elfogadásával vádolt ügyintéző is beismerte a történteket, mindkettőjüket felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték, Schadl tagadja a vesztegetés vádját. Az ingatlant 5 éve 90 millió forintért vásárolta, majd teljesen felújította, így ma már a piaci árak alapján több százmilliót érhet.

Korábban az is kiderült, hogy Schadl tetemes összeget kereshet még őrizete alatt is: évente akár százmilliós nagyságrendű összeg kerülhet hozzá, mivel irodája vezetését átadta egy másik végrehajtónak, 10 százalékos tulajdonrésszel. A nyereséget tulajdoni hányad szerint osztják meg, azaz Schadlt illeti annak 90 százaéka. Mint februárban kiderült, a volt elnök így 189 millió forintot keresett, miközben az ügyészség 200 millióra büntette őt - plusz az elkobzott értéktárgyait 30 millió forintért váltaná meg.