Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra (napi árfolyamon átszámolva nagyjából 5,2 millió forintra) csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet szerdán, ami jelentős visszalépés a jelenlegi 20 000 fontos (körülbelül 8,7 millió forintos) kerethez képest - közölte a Financial Times.

A Financial Times értesülései szerint a brit pénzügyminiszter a korábban fontolgatott 10 000 fontos plafon helyett a 12 000 fontos limit mellett döntött. Az Investec kutatása szerint, ha az Isa-keret a felére csökkenne, a megtakarítóknak további 13 évbe telne elérni a félmillió fontos megtakarítást.

A lap arról is beszámolt, hogy Reeves elvetette a népszerűtlen "Brit Isa" tervét, amely 20 százalékos minimális befektetést írt volna elő brit részvényekbe.

Adam Craggs, az RPC jogi iroda adóügyi partnere szerint a közvélemény valószínűleg "frusztrációval, óvatossággal és politikai szkepticizmussal" fogadja majd a készpénz Isa-keret csökkentését. "A megtakarítók, különösen az idősebb, kockázatkerülő háztartások, büntetésnek érezhetik ezt, mivel a készpénz Isa az egyik kevés biztonságos, adóhatékony termék számukra" – mondta.

Craggs hozzátette, hogy sokan nem fognak átváltani részvény-Isa számlákra. "Ehelyett inkább hagyományos számlákra helyezhetik megtakarításaikat, még akkor is, ha ez több adó fizetését jelenti, vagy egyszerűen kevesebbet takarítanak meg."

Victor Trokoudes, a Plum alapítója és vezérigazgatója szerint a változások miatt sokaknak adót kell majd fizetniük megtakarításaik után. "Bár a piaci befektetések történelmileg jobb hozamot szoktak biztosítani hosszú távon, ezért támogatjuk a kormány törekvését a befektetések ösztönzésére, úgy véljük, a hangsúlyt a befektetések ösztönzésére kellett volna helyezni, nem pedig a megtakarítók büntetésére" – fogalmazott.

"A megtakarítóknak most gondoskodniuk kell arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználják készpénz Isa-keretüket, hogy elkerüljék a kamatok utáni adózást" – tette hozzá Trokoudes.