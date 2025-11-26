Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek

Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra (napi árfolyamon átszámolva nagyjából 5,2 millió forintra) csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet szerdán, ami jelentős visszalépés a jelenlegi 20 000 fontos (körülbelül 8,7 millió forintos) kerethez képest - közölte a Financial Times.
A Financial Times értesülései szerint a brit pénzügyminiszter a korábban fontolgatott 10 000 fontos plafon helyett a 12 000 fontos limit mellett döntött. Az Investec kutatása szerint, ha az Isa-keret a felére csökkenne, a megtakarítóknak további 13 évbe telne elérni a félmillió fontos megtakarítást.
A lap arról is beszámolt, hogy Reeves elvetette a népszerűtlen "Brit Isa" tervét, amely 20 százalékos minimális befektetést írt volna elő brit részvényekbe.
Adam Craggs, az RPC jogi iroda adóügyi partnere szerint a közvélemény valószínűleg "frusztrációval, óvatossággal és politikai szkepticizmussal" fogadja majd a készpénz Isa-keret csökkentését. "A megtakarítók, különösen az idősebb, kockázatkerülő háztartások, büntetésnek érezhetik ezt, mivel a készpénz Isa az egyik kevés biztonságos, adóhatékony termék számukra" – mondta.
Craggs hozzátette, hogy sokan nem fognak átváltani részvény-Isa számlákra. "Ehelyett inkább hagyományos számlákra helyezhetik megtakarításaikat, még akkor is, ha ez több adó fizetését jelenti, vagy egyszerűen kevesebbet takarítanak meg."
Victor Trokoudes, a Plum alapítója és vezérigazgatója szerint a változások miatt sokaknak adót kell majd fizetniük megtakarításaik után. "Bár a piaci befektetések történelmileg jobb hozamot szoktak biztosítani hosszú távon, ezért támogatjuk a kormány törekvését a befektetések ösztönzésére, úgy véljük, a hangsúlyt a befektetések ösztönzésére kellett volna helyezni, nem pedig a megtakarítók büntetésére" – fogalmazott.
"A megtakarítóknak most gondoskodniuk kell arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználják készpénz Isa-keretüket, hogy elkerüljék a kamatok utáni adózást" – tette hozzá Trokoudes.
November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.