Stresszes üzletasszony kollégákkal,Üzlet,Csapatmunka,Emberek és válság koncepció.
Vállalkozás

Kőkemény NAV-razziára számíthat rengeteg magyar vállalkozó: hamarosan kiderül, van-e mit takargatniuk

Pénzcentrum
2025. november 21. 15:06

Az európai kereslet visszaesése és a digitális átállás miatt aggódnak leginkább a hazai vállalatok – mutat rá egy közel 200 pénzügyi és adóvezető körében készített felmérés. A kutatásából kiderül, hogy a megkérdezett társaságok többsége fél éven belül adóellenőrzésre számít.

Jelenleg az európai kereslet gyengülése miatt aggódnak leginkább a megkérdezettek. A top három üzleti kockázat között szerepel még a digitalizációs elvárásoknak történő megfelelés és a beruházási források biztosítása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A felmérés adatai alapján a hazai cégek is egyértelműen érzik, hogy a globális gazdaság jelenleg egy átmeneti korszakon megy keresztül. A korábban jól bevált folyamatok, kereskedelmi stratégiák és üzleti modellek ma megkérdőjeleződnek. Ehhez a helyzethez minden egyes vállalatnak alkalmazkodnia kell” – hangsúlyozta Módos András, az EY Adó- és jogi tanácsadással foglalkozó üzletágának vezetője.

Ami az adózást illeti, évek óta a transzferárazást tartják a legjelentősebb adókockázatnak a résztvevők. Jelenleg kihívást jelent ezen a területen az új nemzetközi és hazai szabályozásoknak való megfelelés. Emellett a társasági adó és globális minimumadó hatásainak kezelése, valamint az ÁFA került még be legkockázatosabbnak ítélt területek közé.

NAV ellenőrzés: ami késik, nem múlik

A megkérdezettek kétharmada adóellenőrzésre számít a következő hat hónapban, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt években a NAV drasztikusan növelte a célzott ellenőrzések hatékonyságát. Az adóhatóság ma már valós időben jut hozzá a gazdasági szereplők adataihoz – az Online Pénztárgép, az EKAER, az Online Számla és hamarosan az EMAP rendszereinek is köszönhetően –, ami jelentősen hozzájárult a gazdaság fehéredéséhez, és a vizsgálatok hatékonyságának növeléséhez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az adórendszer is változik

A vállalatoknak a jövő évi adóváltozásokra is készülniük kell. A legfontosabb módosítások közé tartozik a kiskereskedelmi adó csökkentése, a hitelintézetek és pénzintézetek extraprofit adójának megemelése, a szociális hozzájárulási adó alapjának egységesítése (eltörlik a 112,5%-os szorzót), valamint a kisvállalati adó (KIVA) belépési és bennmaradási határainak módosítása. Emellett a környezetbarát beruházások ösztönzése érdekében új adókedvezmények jelennek meg a társasági adóban és az energiaellátók jövedelemadójában a kármentesítési és energetikai beruházásokra. Több lépésben emelkedik az alanyi áfa mentesség értékhatára, fél évvel elhalasztják az üzemanyagok (benzin, gázolaj, kerozin) jövedéki adómértékeinek 2026. évi inflációt követő emelését. A jövő év második felétől visszatér a reklámadó, de az áfa összesítő jelentést is részletesebb tartalommal fogja várni az adóhatóság. A csomag részét képezik végül az adóadminisztráció csökkentését célzó intézkedések is.

„A hazai cég- és pénzügyi vezetők számára most az a legfontosabb, hogy megismerjék a változásokat, a versenyképességet érdemben befolyásoló tényező lehet ugyanis, ha egy vállalat képes lesz élni a lehetőségeivel – legyen szó például a tiszta technológiák gyártási kapacitásbővítését szolgáló beruházások adókedvezményéről vagy a kármentesítést célzó beruházások támogatásáról” – emelte ki Módos András.
Címlapkép: Getty Images
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reáljövedelem
A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások adott árszínvonal mellett vásárolnak az adott időszaki jövedelmükből.

Több kisokos

