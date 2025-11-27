Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Az elmúlt két év hozam- és kamatkörnyezeti fordulatai teljesen átrendezték a magyar lakossági befektetők gondolkodását: már nemcsak az állampapírhozamok és a banki ajánlatok határozzák meg a döntéseiket, hanem a globális gazdasági környezet változásai is. A MBH Befektetési Bankkal közös kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogyan alakítja át a portfóliókat ez a szélesebb perspektíva – milyen hatása van az állampapírpiac kiszámíthatóbbá válásának, a részvénypiaci ingadozásnak és a befektetési alapok újraéledő népszerűségének, illetve látható-e elmozdulás a kockázatosabb vagy inkább a konzervatívabb eszközök felé.
A lakossági portfóliók egyértelműen mozgásban vannak, az utóbbi időszakban látványosan átrendeződnek – a kérdés az, hogy inkább a biztonság felé mozdulnak-e el, vagy újra erősödik a kockázatosabb eszközök iránti érdeklődés. Az irány sokat elárul a piaci hangulatról, a bizalom szintjéről és a befektetők jövőképről alkotott véleményéről.
Lényeges kérdés, hogy a hazai magánbefektetők kitartanak-e az óvatos stratégia mellett, vagy egyre többen keresik a magasabb hozamú lehetőségeket – megfelelő kockázatkezelési keretek mellett.
Az utóbbi időszakban a földrajzi preferenciákban is elmozdulás látszik.
Bár a hazai kötvény- és alappiac továbbra is meghatározó, egyre többen nyitnak külföldi eszközök felé, különösen az amerikai technológiai és a megújuló energia szektor iránt. Éppen ezért azt is vizsgáljuk, hogy a magyar piac kiszámíthatósága felülírja-e a külföldi befektetések nagyobb, de bizonytalanabb növekedési potenciálját.
A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, Lázár Erika és Németh Péter vezetésével, az eredményeiről hamarosan beszámolunk. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2025. november 21. és december 5. között várjuk.
