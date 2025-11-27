2025. november 29. szombat Taksony
2 °C Budapest
Head shot serious married couple looking at computer screen, using banking application, sitting together at table. Thoughtful family spouse confused by high bills, insurance payment or rent charge.
Megtakarítás

Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?

Pénzcentrum
2025. november 27. 14:20

Az elmúlt két év hozam- és kamatkörnyezeti fordulatai teljesen átrendezték a magyar lakossági befektetők gondolkodását: már nemcsak az állampapírhozamok és a banki ajánlatok határozzák meg a döntéseiket, hanem a globális gazdasági környezet változásai is. A MBH Befektetési Bankkal közös kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogyan alakítja át a portfóliókat ez a szélesebb perspektíva – milyen hatása van az állampapírpiac kiszámíthatóbbá válásának, a részvénypiaci ingadozásnak és a befektetési alapok újraéledő népszerűségének, illetve látható-e elmozdulás a kockázatosabb vagy inkább a konzervatívabb eszközök felé.

A lakossági portfóliók egyértelműen mozgásban vannak, az utóbbi időszakban látványosan átrendeződnek – a kérdés az, hogy inkább a biztonság felé mozdulnak-e el, vagy újra erősödik a kockázatosabb eszközök iránti érdeklődés. Az irány sokat elárul a piaci hangulatról, a bizalom szintjéről és a befektetők jövőképről alkotott véleményéről. 

Lényeges kérdés, hogy a hazai magánbefektetők kitartanak-e az óvatos stratégia mellett, vagy egyre többen keresik a magasabb hozamú lehetőségeket – megfelelő kockázatkezelési keretek mellett.

Az utóbbi időszakban a földrajzi preferenciákban is elmozdulás látszik.

Bár a hazai kötvény- és alappiac továbbra is meghatározó, egyre többen nyitnak külföldi eszközök felé, különösen az amerikai technológiai és a megújuló energia szektor iránt. Éppen ezért azt is vizsgáljuk, hogy a magyar piac kiszámíthatósága felülírja-e a külföldi befektetések nagyobb, de bizonytalanabb növekedési potenciálját.

<<Töltsd ki a kérdőívünket – csak 3 perc >>

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, Lázár Erika és Németh Péter vezetésével, az eredményeiről hamarosan beszámolunk. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2025. november 21. és december 5. között várjuk.

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a kutatásunkat!
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #kötvény #hozam #lakossági pénzügyek #kérdőív #MBH Bank
