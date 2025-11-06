Iszonyú fontos levelet küld a bankod hamarosan: ki ne dobd, regeteg pénzről van szó!

A Bankszövetséggel kötött megállapodásával összhangban a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet adott ki a hazai bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyben felhívja a figyelmet a lakossági ügyfelek kedvezőbb árú banki számlacsomagról való tájékoztatására.

Az MNB közlése szerint a vezetői körlevélben a jegybank felhívja a pénzforgalmi szolgáltatók figyelmét, hogy miképp tájékoztassák lakossági ügyfeleiket az azok számára rendelkezésre álló, az eddiginél kedvezőbb árazású számlacsomagjaikról. Azt követően, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban megállapodott a Magyar Bankszövetséggel a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentéséről és a lakossági számlaváltások ösztönzéséről, a mostani szabályozás a tájékoztatás részleteiről ad útmutatást.

A jegybank egyebek mellett kezdeményezte, hogy a piaci szereplők az ügyfeleknek legkésőbb január 31-ig kiküldendő – az előző esztendő számlaadatait összegző – éves díjkimutatással egy küldeményben adjanak ingyenes tájékoztatást a náluk elérhető kedvezőbb számlacsomagról, amelyre átszerződve az ügyfelek költséget takaríthatnak meg. Ha egy ügyfél részére annak jelenlegi számlacsomagjához képest több kedvezőbb ajánlat is adható, a piaci szereplőknek minden esetben a legnagyobb megtakarítást nyújtó ajánlatot kell javasolniuk.

A körlevél elvárása szerint a bankoknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számlaváltásra (saját szerződéses feltételeikkel összhangban) milyen kommunikációs csatornákon van lehetőségük. Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.

Követendő gyakorlat továbbá a tájékoztatásban felhívni az ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben áttekintenék a Magyarországon elérhető fizetési számla ajánlatokat, keressék fel az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazását, ahol a fizetési szokásaikhoz leginkább illeszkedő bankszámlákat összehasonlíthatják, valamint a jegybank részletes számlacsomag költség publikációját is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA