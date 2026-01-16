Leáll az OTP mobilbankja: ezekben az órákban nem lesz elérhető néhány szolgáltatás

Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai: az érintett időszakban nem lesz elérhető a SingleMarket platform, és nem működnek majd az online termékigénylési funkciók sem.

Az OTP Bank közleménye szerint január 18-án, vasárnap 0 órakor kezdődik, és hajnali 2 óra 10 percig tart a tervezett karbantartás. A bank honlapján megjelent tájékoztatás alapján ebben az időszakban nem lesz elérhető a SingleMarket platform.

A leállás az összes online termékigénylési csatornát is érinti. A megadott időintervallumban nem lehet digitálisan folyószámlát nyitni, személyi kölcsönt vagy áruhitelt igényelni, illetve értékpapírszámlát létrehozni az OTP online felületein - írja az ATV.

A bank magyarázata szerint a digitális fejlesztésekhez kapcsolódó üzemszünetek nyilvánosságra hozatalát a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokra vonatkozó szabályozása írja elő. Az ügyfelek az OTP mobilalkalmazásában külön értesítést is kaptak a közelgő leállásról, amelyben jelezték, hogy "a tervezett fejlesztések üzemszünetnek számítanak".