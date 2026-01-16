Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
Leáll az OTP mobilbankja: ezekben az órákban nem lesz elérhető néhány szolgáltatás
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai: az érintett időszakban nem lesz elérhető a SingleMarket platform, és nem működnek majd az online termékigénylési funkciók sem.
Az OTP Bank közleménye szerint január 18-án, vasárnap 0 órakor kezdődik, és hajnali 2 óra 10 percig tart a tervezett karbantartás. A bank honlapján megjelent tájékoztatás alapján ebben az időszakban nem lesz elérhető a SingleMarket platform.
A leállás az összes online termékigénylési csatornát is érinti. A megadott időintervallumban nem lehet digitálisan folyószámlát nyitni, személyi kölcsönt vagy áruhitelt igényelni, illetve értékpapírszámlát létrehozni az OTP online felületein - írja az ATV.
A bank magyarázata szerint a digitális fejlesztésekhez kapcsolódó üzemszünetek nyilvánosságra hozatalát a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokra vonatkozó szabályozása írja elő. Az ügyfelek az OTP mobilalkalmazásában külön értesítést is kaptak a közelgő leállásról, amelyben jelezték, hogy "a tervezett fejlesztések üzemszünetnek számítanak".
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.
Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen
Járjunk utána, mi az a családi pótlék, mi a családi pótlék jelentése, mikortól jár a családi pótlék és a családi pótlék meddig jár hány éves...
A 2026-os befektetési kilátásokat az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg.
Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
A Magyar Államkincstár közzétette a családi pótlék utalás 2026-os dátumait. Ezeken a napokon érkezik a a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi...
Az újévi fogadalmak népszerűek de kevesen tudják betartani őket. Mi lehet ennek az oka? Talán célszerű lenne eleve olyasmit megfogadni, amit érdemes betartani.
Az ügyfelek leállást tapasztalhatnak többek között a netbankoknál, az átutalások esetében, a készpénzfelvételben, és fennakadások lehetnek az internetes vásárlások és bankkártyahasználat esetén is.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
A Pénzcentrum utána járt különböző befektetésekkel foglalkozó szakembereknél, hogy mi érte meg idén.
Brutális, mennyire jól járt, aki ebbe a részvénybe tette a pénzét 2025 elején: 2026-ban is megéri tartani?
A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, dollárban számolva világelső pozíciót ért el 64 százalékos növekedéssel.
Mit hozhat 2026 a befektetőknek? Vámháborúk, energia, forint, arany és portfólióépítés egy változó világban – szakértői kitekintés a CashTagben.
Az ezüst ára pénteken 9%-kal emelkedett, új történelmi csúcsot elérve, amit a piaci hiány és a növekvő ipari kereslet is gerjeszt.