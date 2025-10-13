A helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége és egy mentőhelikopter is kivonult.
Döbbenet: így húzták le a csalók több mint 100 millióval a gyanútlan székesfehérvári nyugdíjast
Egy székesfehérvári 64 éves nőt 120 millió forinttal károsítottak meg internetes csalók, akik kriptovaluta-befektetésnek álcázták bűncselekményüket. A Webinar Universe nevű platform továbbra is aktívan működik, annak ellenére, hogy már kilenc büntetőeljárás folyik ellene - írta meg a Blikk.
A Webinar Universe nevű platform továbbra is szedi áldozatait, hiába a számos feljelentés, az interneten alakult károsult csoportok és a figyelmeztető médiatartalmak. A csalók kriptovaluta-befektetésnek álcázzák tevékenységüket, miközben valójában egy jól kidolgozott csalási rendszert működtetnek.
Legutóbb egy székesfehérvári család jelentkezett, akiktől összesen 120 millió forintot csaltak ki a bűnözők. A 64 éves áldozat gyakorlatilag minden megtakarítását elvesztette a csalás következtében.
Az Országos Rendőr-főkapitányság információi szerint jelenleg kilenc büntetőeljárás van folyamatban a társaság ellen, azonban ez sem akadályozza meg a Webinar Universe működését, amely továbbra is online oktatást és kriptobefektetési lehetőségeket kínál gyanútlan áldozatainak.
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Kulka János kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.
Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel. Az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. A másik pedig az, hogy...
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.