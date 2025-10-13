Döbbenet: így húzták le a csalók több mint 100 millióval a gyanútlan székesfehérvári nyugdíjast

Egy székesfehérvári 64 éves nőt 120 millió forinttal károsítottak meg internetes csalók, akik kriptovaluta-befektetésnek álcázták bűncselekményüket. A Webinar Universe nevű platform továbbra is aktívan működik, annak ellenére, hogy már kilenc büntetőeljárás folyik ellene - írta meg a Blikk.

A Webinar Universe nevű platform továbbra is szedi áldozatait, hiába a számos feljelentés, az interneten alakult károsult csoportok és a figyelmeztető médiatartalmak. A csalók kriptovaluta-befektetésnek álcázzák tevékenységüket, miközben valójában egy jól kidolgozott csalási rendszert működtetnek.

Legutóbb egy székesfehérvári család jelentkezett, akiktől összesen 120 millió forintot csaltak ki a bűnözők. A 64 éves áldozat gyakorlatilag minden megtakarítását elvesztette a csalás következtében.

Az Országos Rendőr-főkapitányság információi szerint jelenleg kilenc büntetőeljárás van folyamatban a társaság ellen, azonban ez sem akadályozza meg a Webinar Universe működését, amely továbbra is online oktatást és kriptobefektetési lehetőségeket kínál gyanútlan áldozatainak.