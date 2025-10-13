2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Funny and extravagant senior woman posing on colored background - Youthful old woman in the sixties having fun and partying
Megtakarítás

Döbbenet: így húzták le a csalók több mint 100 millióval a gyanútlan székesfehérvári nyugdíjast

Pénzcentrum
2025. október 13. 13:33

Egy székesfehérvári 64 éves nőt 120 millió forinttal károsítottak meg internetes csalók, akik kriptovaluta-befektetésnek álcázták bűncselekményüket. A Webinar Universe nevű platform továbbra is aktívan működik, annak ellenére, hogy már kilenc büntetőeljárás folyik ellene - írta meg a Blikk.

A Webinar Universe nevű platform továbbra is szedi áldozatait, hiába a számos feljelentés, az interneten alakult károsult csoportok és a figyelmeztető médiatartalmak. A csalók kriptovaluta-befektetésnek álcázzák tevékenységüket, miközben valójában egy jól kidolgozott csalási rendszert működtetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Legutóbb egy székesfehérvári család jelentkezett, akiktől összesen 120 millió forintot csaltak ki a bűnözők. A 64 éves áldozat gyakorlatilag minden megtakarítását elvesztette a csalás következtében.

Az Országos Rendőr-főkapitányság információi szerint jelenleg kilenc büntetőeljárás van folyamatban a társaság ellen, azonban ez sem akadályozza meg a Webinar Universe működését, amely továbbra is online oktatást és kriptobefektetési lehetőségeket kínál gyanútlan áldozatainak.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #csalás #rendőrség #megtakarítás #online #bűncselekmény #kriptovaluta #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:33
13:26
13:15
13:02
12:41
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 12. 06:00
Préda 2. évad: Október 17-én folytatódik kiberbűnügyi podcastsorozatunk  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 13. 10:56
Az RTL bejelentette: Sárközi Ákossal és Rácz Jenővel új, éttermes reality-t indít
Éttermek csatája címmel jön hamarosan az RTL legújabb reality-je. Már várják a játékosok jelentkezés...
Bankmonitor  |  2025. október 13. 09:58
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során h...
Holdblog  |  2025. október 13. 08:16
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, min...
Összkép  |  2025. október 12. 02:19
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás tém...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
2025. október 13.
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2
1 hónapja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
4
2 hónapja
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
5
3 hete
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 13:02
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 12:28
Most érkezett! Brutálisan csökken az autópálya-matrica ára, rengeteg autós örülhet
Agrárszektor  |  2025. október 13. 13:32
Ennyire könnyű a levéltetvek elleni védekezés: ez a trükk tényleg működik