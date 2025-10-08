2025. október 8. szerda Koppány
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. november 12.Az MBH bank fiókja Kõbányán a Kõrösi Csoma sétányon.MTVA/Bizományosi: Róka László
Megtakarítás

Nagy átalakítást jelentett be az MBH: rengeteg ügyfelet érint, mi lesz így velük?

Pénzcentrum
2025. október 8. 12:05

Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral. A döntés értelmében 2025 végétől a két pénztár nem használhatja tovább a bank nevét és arculati elemeit.

Az MBH Bank felülvizsgálta kapcsolatát az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral, és az együttműködés megszüntetése mellett határozott - derül ki a bank közleményéből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzintézet kiemelte, hogy elkötelezett ügyfelei számára a legmagasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása mellett, amely magában foglalja "a bank és partnerei közötti szinergiák hatékony kihasználását", valamint "a prudens, átlátható és ügyfélközpontú" működést. A bank hangsúlyozta, hogy ugyanezt a szemléletet elvárja partnereitől is.

A döntés hátterében a pénztárak vezetői testületeiben bekövetkezett közelmúltbeli változások, valamint az eltérő üzleti koncepciók állnak.

Ennek következtében a stratégiai együttműködés 2025. december 30-án hivatalosan is megszűnik, ami után a két pénztár már nem jogosult az MBH Bank nevének és arculatának használatára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az MBH Csoport továbbra is elkötelezett a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás támogatása mellett, beleértve a nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások népszerűsítését. A bankcsoport jelenleg is aktívan keresi az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári szektorban.

címlapkép: MTVA/Bizományosi - Róka László 
Címlapkép: Getty Images
#öngondoskodás #bank #pénzintézet #megtakarítás #változás #nyugdíjpénztár #egészségpénztár #ügyfél #együttműködés #pénzügyi tudatosság #ügyfelek #megszűnés #megtakarítási számla #MBH Bank #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:47
12:33
12:14
12:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 7. 17:14
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 8. 12:40
Politikai hátszél nélkül is meggazdagodtak - Szakonyi Péter új műsora a valódi sikertörténetekről
Szakonyi Péter új műsorral jelentkezik OldSzkúl címmel a Magyar Közöny Podcast YouTube-csatornáján....
Bankmonitor  |  2025. október 8. 08:42
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt...
Holdblog  |  2025. október 8. 08:11
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
2025. október 8.
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
2025. október 7.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2
1 hónapja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
4
2 hónapja
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
5
2 hete
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 13:05
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 10:37
Te is vettél ebből a fokhagymából? Ne egyél belőle, visszahívták, nagyon veszélyes!
Agrárszektor  |  2025. október 8. 12:26
Bejelentették: egyedi kedvezményt kapnak az őstermelők Magyarországon