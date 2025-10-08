Nagy átalakítást jelentett be az MBH: rengeteg ügyfelet érint, mi lesz így velük?

Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral. A döntés értelmében 2025 végétől a két pénztár nem használhatja tovább a bank nevét és arculati elemeit.
Az MBH Bank felülvizsgálta kapcsolatát az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral, és az együttműködés megszüntetése mellett határozott - derül ki a bank közleményéből.
A pénzintézet kiemelte, hogy elkötelezett ügyfelei számára a legmagasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása mellett, amely magában foglalja "a bank és partnerei közötti szinergiák hatékony kihasználását", valamint "a prudens, átlátható és ügyfélközpontú" működést. A bank hangsúlyozta, hogy ugyanezt a szemléletet elvárja partnereitől is.
A döntés hátterében a pénztárak vezetői testületeiben bekövetkezett közelmúltbeli változások, valamint az eltérő üzleti koncepciók állnak.
Ennek következtében a stratégiai együttműködés 2025. december 30-án hivatalosan is megszűnik, ami után a két pénztár már nem jogosult az MBH Bank nevének és arculatának használatára.
A közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az MBH Csoport továbbra is elkötelezett a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás támogatása mellett, beleértve a nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások népszerűsítését. A bankcsoport jelenleg is aktívan keresi az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári szektorban.
