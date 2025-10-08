Nagy átalakítást jelentett be az MBH: rengeteg ügyfelet érint, mi lesz így velük?

Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral. A döntés értelmében 2025 végétől a két pénztár nem használhatja tovább a bank nevét és arculati elemeit.

Az MBH Bank felülvizsgálta kapcsolatát az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral, és az együttműködés megszüntetése mellett határozott - derül ki a bank közleményéből.

A pénzintézet kiemelte, hogy elkötelezett ügyfelei számára a legmagasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása mellett, amely magában foglalja "a bank és partnerei közötti szinergiák hatékony kihasználását", valamint "a prudens, átlátható és ügyfélközpontú" működést. A bank hangsúlyozta, hogy ugyanezt a szemléletet elvárja partnereitől is.

A döntés hátterében a pénztárak vezetői testületeiben bekövetkezett közelmúltbeli változások, valamint az eltérő üzleti koncepciók állnak.

Ennek következtében a stratégiai együttműködés 2025. december 30-án hivatalosan is megszűnik, ami után a két pénztár már nem jogosult az MBH Bank nevének és arculatának használatára.

A közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az MBH Csoport továbbra is elkötelezett a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás támogatása mellett, beleértve a nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások népszerűsítését. A bankcsoport jelenleg is aktívan keresi az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári szektorban.

címlapkép: MTVA/Bizományosi - Róka László