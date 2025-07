Rengeteg pénzt öntenek Magyarországra: nem várt helyről jön az áldás - ezek aztán tudnak valamit?

2025-ben a külföldi befektetők bizalma továbbra is Kína és a Közel-Kelet felé irányul, ugyanakkor Brazília is előretört, megelőzve Indiát. Magyarország a 17. helyen végzett, megelőzve több délkelet-ázsiai és latin-amerikai országot is, ami jelzi, hogy a befektetői bizalom továbbra is erős a közép-európai térség iránt. A jogi környezet és a gazdasági teljesítmény a legfontosabb tényezők között van, amelyek alapján a vállalatok döntenek a befektetésekről a feltörekvő piacokon.

Kulcskérdés a globális gazdaságon tekintve, hogy a nemzetközi cégek hová fektetnek be szívesen, különösen a feltörekvő piacokon. A külföldi közvetlen tőkebefektetés (FDI – foreign direct investment) fő célja a befektető üzleti tevékenységének új piacokra való kiterjesztése, valamint az alacsonyabb termelési költségekből származó előnyök kihasználása is, de fontos szempont lehet az új technológiákhoz és szakértelemhez való hozzáférés, továbbá az ellátási lánc hatékonyságának javítása, de a feltörekvő piacokat gyakran a magasabb gazdasági növekedési kilátások és a piaci diverzifikáció miatt is választják a befektetők.

Kína hasít

Egy, a Kearney által végzett felmérés alapján kiderült, hogy mely feltörekvő országok élvezik a legnagyobb bizalmat a befektetők körében. A rangsort az 500 millió dollár feletti éves bevétellel rendelkező globális vállalatok 536 felsővezetőjének válaszaiból állították össze. A befektetők számára a belföldi gazdasági teljesítmény és a jogi-szabályozási rendszer hatékonysága volt a legfontosabb szempont, írja a Visual Capitalist.

Az alábbi infografika a 25 legígéretesebb feltörekvő piacot rangsorolja a 2025-ös külföldi közvetlen tőkebefektetések iránti bizalom alapján.

Látható, hogy Kína 2025-ben is az első helyen áll a feltörekvő piacok között. Az FDI-beáramlás azonban az elmúlt években lelassult, és 2023-ban többéves mélypontot ért el. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is megőrzte második és harmadik helyét. A negyedik és ötödik helyen Brazília és India, a GDP alapján a két legnagyobb feltörekvő gazdaság szerepel. Brazília megelőzte Indiát a 2025-ös rangsorban az FDI bizalom tekintetében.

A 2025-ös rangsorban a legnagyobb előrelépést Dél-afrikai Köztársaság tette, amely a 11. helyről a 7. helyre ugrott. Emellett 2025 első negyedévében mintegy 661 millió dollárnyi FDI-beáramlást regisztrált, ami 56%-os növekedést jelent 2024 negyedik negyedévéhez képest.

Összességében az FDI-bizalom szempontjából első 25 feltörekvő piac közül 11 Ázsiában és a Közel-Keleten található.

Magyarország is előkelő helyen

Magyarország a 17. helyen szerepel, amely figyelemre méltó pozíció a globális versenyben. A befektetői érdeklődést táplálhatja többek közt a kedvező földrajzi elhelyezkedése és az uniós tagság nyújtotta biztonság is. Emellett az ipari és logisztikai infrastruktúra fejlettsége is vonzóvá teheti a piacot a nemzetközi cégek számára, valamint a beruházásösztönző programok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is a legígéretesebb feltörekvő piacok között szerepeljen.

Az FDI bizalmat mozgató tényezők gazdaságonként eltérőek

Kínában a technológiai innováció volt a befektetői bizalom vezető mozgatórugója, míg az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia esetében a gazdasági teljesítmény volt a legfontosabb. Eközben Indiában és Mexikóban a tehetséges és képzett munkaerő volt a legerősebb befektetői vonzerő.

A 2025-ös FDI bizalmi rangsor jól tükrözi, hogy a befektetők számára fontos a stabil jogi környezet, a gazdasági teljesítmény és a helyi munkaerő képzettsége is. Bár Kína továbbra is vezet, az új szereplők is egyre nagyobb figyelmet kapnak, így fontos szemmel tartani a piac változásait.