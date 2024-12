Ismét megjelenhetnek Magyarországon a külföldi befektetők: erre utaznak most

Az elmúlt két év csökkenése után jövőre szerény növekedésre számít a külföldi közvetlentőke-befektetés (FDI) területén az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, amely szerint különösen a közép-kelet-európai térség kilátásai adhatnak okot óvatos bizakodásra.

A gazdaságkutató hétfőn ismertetett előrejelzése szerint több tényező is az FDI növekedését vetíti előre: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jövőre 3,4 százalékos GDP-bővüléssel számol, miközben az éves átlagos infláció az idei 5 százalékról 2025-ben 3,9 százalékra mérséklődhet. Szintén kedvező hatással lehet, hogy idén 70 országban tartottak választásokat, amelyek döntő része a jövő év elejétől kezdődően érezteti a hatását - írták.

A jövő évi FDI-áramlást várhatóan befolyásoló főbb trendek között említették az értékláncok rövidülését, a mesterségesintelligencia-vezérelt ipari és szolgáltatási befektetések növekedését, a megújuló energia növekvő szerepét. Várakozásaik szerint az északon kitartó kereskedelmi és befektetési protekcionizmus tovább fogja tolni az FDI-t a "globális Dél" feltörekvő piacaira, továbbá a szolgáltatásokba irányuló befektetések meghaladhatják a feldolgozóiparba és a természeti erőforrásokba irányuló FDI-t.

Az ágazati bontás szerint 2024 első három negyedévében a megújuló energia, az ingatlanértékesítés, az autóipar, a fosszilis energia, valamint a telekommunikáció és a félvezetők kerültek a befektetők fókuszába, míg jövőre várhatóan megújuló energia, a kommunikáció és a félvezetők lesznek a közvetlen külföldi befektetések fő fogadói.

Az Oeconomus szerint az ingatlan, a szállítás és a raktározás, valamint a szoftver- és informatikai szolgáltatások területén stagnálás várható 2025-ben.

Az autóipari beruházások összességében lelassulnak, de az ágazat továbbra is rendkívül dinamikus a szerkezeti és technológiai átalakulás szempontjából, míg az elektronikai alkatrészek és a fémipar csökkenő befektetéssel számolhat. Közölték: a globális FDI-növekedési előrejelzésre kockázatot jelentenek a regionális konfliktusok, a kereskedelmi háborúk, az esetleges vámemelések, valamint iparpolitikai változások.

Megjegyezték, hogy az Európába irányuló külföldi közvetlentőke-befektetésekre hatással van az EU-ba irányuló FDI átvilágítását is szabályozó, 2019-ben elfogadott uniós jogszabály is. Az Oeconomus szerint a közép-kelet-európai térség kilátásai óvatos bizakodásra adhatnak okot. A jelenlegi ipari és főként autóipari helyzet - amely az európai FDI egyik legfontosabb ágazata - következtében megváltozhat a korábbi beáramló külföldi tőke szektorális megoszlása. A megújuló energiába történtő befektetések az elmúlt 3-5 évben folyamatosan emelkedtek a régióban, és a globális trendekkel összhangban ezen a területen is óvatos növekedés várható, továbbá az értékláncok átalakulása sem hagyja érintetlenül a régiót.