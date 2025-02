Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztő hozamokat hoz ez a befektetés

A 2025-ös évre az amerikai részvénypiac továbbra is kiemelkedő lehetőségeket tartogat a befektetők számára, különösen azok számára, akik a gyorsan növekvő iparágakban keresnek potenciális nyereséget. A Freedom24 elemzői öt olyan vállalatot azonosítottak, amelyek szilárd fundamentumaikkal és innovatív üzleti modelljeikkel jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. Az NVIDIA, Tesla, Microsoft, ASML és iShares Bitcoin Trust ETF mind olyan cégek, amelyek a mesterséges intelligencia, elektromos járművek, felhőszolgáltatások, félvezetők és kriptopénz piacain stratégiai előnyökkel bírnak, így ideális választásokat kínálnak a hosszú távú hozamot kereső magyar befektetők számára.

Az amerikai részvénypiac továbbra is izgalmas befektetési lehetőségeket kínál a különböző iparágakban. A Freedom24, a befektetőket a világ vezető tőzsdéivel összekötő innovatív kereskedési platform elemzői 5 olyan nagy potenciállal rendelkező részvényt azonosítottak, amelyek 2025-ben erős teljesítményre számíthatnak.

Ezek a vállalatok szilárd fundamentumaikkal, innovatív üzleti modelljeikkel és a gyorsan növekvő ágazatokban való stratégiai pozícionálásukkal tűnnek ki, ami vonzóvá teszi őket a hosszú távú hozamot kereső magyar befektetők számára.

Nvidia (NVDA)

Az NVIDIA-t vezető szerepe az AI hardverek és GPU-k terén az AI- forradalom kulcsszereplőjévé teszi. A nagy teljesítményű számítástechnika iránti növekvő kereslet az adatközpontokban, az autonóm járművekben és az AI-alkalmazásokban a bevételek növekedését segíti. Az adatközpontokból származó rekordbevétel rávilágít a modern számítástechnikai infrastruktúrában betöltött alapvető szerepére. A mesterséges intelligencia elterjedésével az NVIDIA jó helyzetben van ahhoz, hogy piaci részesedést szerezzen. Innovációs megoldásai, beleértve a hamarosan megjelenő Blackwell platformot és a Hopper architektúra iránti folyamatos keresletet, biztosítja a versenyelőnyt. Ez a folyamatos növekedés teszi az NVIDIA-t vonzó befektetéssé a fejlődő AI-térben.

Tesla (TSLA)

A Tesla megőrzi vezető pozícióját az elektromos járművek (EV) piacán, és agresszívan bővíti energiatárolási üzletágát. Az akkumulátorgyártás költségeinek csökkentésében elért siker, és a tiszta technológia iránti növekvő kereslet hosszú távú növekedési kilátásokat biztosít. A Tesla a teljesen autonóm vezetési technológia terén elért eredményei révén vezető szerepet tölt be az autonóm járművek piacán. Az FSD sikeres bevezetése új bevételi forrásokat nyithat meg az olyan szolgáltatásokon keresztül, mint a robotaxi, amely a hagyományos járműértékesítésnél lényegesen magasabb árrést biztosíthat.

Microsoft (MSFT)

A Microsoft sikere a felhőszolgáltatások és az AI területén, amelyet az Azure és az Office és a Teams integráció támogattak, megerősíti vezető szerepét a digitális átalakulásban. Sokszínű portfóliója - beleértve a termelékenységi szoftvereket, a játékokat (az Activision felvásárlása révén) és a felhőszolgáltatást - biztosítja a rugalmasságot és a bevételek folyamatos növekedését. Az Azure bővítésével az MSFT a befektetők számára a virágzó felhő- és mesterséges intelligencia szektorokba való belépést kínál. A vállalat erős pénzügyi mutatói, köztük a részvényeseknek 2025 első negyedévében kifizetett 9 milliárd dollár, kiemelik a növekedés és a részvényesi érték iránti elkötelezettségét, ami vonzó hosszú távú befektetéssé teszi.

Várakozásaink szerint 2025 erős év lesz az amerikai részvénypiac számára. Az általunk azonosított részvények jelentős növekedési potenciált mutatnak, amelyet szilárd fundamentumok és stratégiai piaci pozícionálás támogat. Ezek a vállalatok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy kihasználják a kulcsfontosságú technológiai és piaci trendeket, így meggyőző lehetőségek a jól diverzifikált portfóliót kereső befektetők számára

- magyarázza Maxim Manturov, a Freedom24 befektetési kutatási vezetője.

ASML Holding (ASML)

Az ASML továbbra is monopolhelyzetben van a fejlett félvezetők gyártásához szükséges fejlett litográfiai (EUV) berendezések gyártásában. A félvezetők iránti kereslet a mesterséges intelligencia, a dolgok internete és az 5G fejlődése miatt tovább fog nőni. Az ASML félvezetőpiaci dominanciája egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy kihasználja a chipgyártás jelenlegi technológiai fejlődését. Mivel a félvezetők iránti globális kereslet tovább növekszik, különösen a mesterséges intelligencia és az adatközpontok területén, az ASML valószínűleg továbbra is meghatározó szereplő marad ezen a területen. Bár a rövid távú kilátások az alacsonyabb bevételi előrejelzések miatt kihívásnak tűnhetnek, az ASML hosszú távú növekedési potenciálja továbbra is megmarad.

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Trump beiktatása potenciálisan kriptopénz-barátabb szabályozási környezetet eredményezhet, így az IBIT profitálhat a befektetői bizalom és a kriptopénz-piacon való részvétel növekedésének előnyeiből. A hangulat javulásával és a vásárlói érdeklődés növekedésével az IBIT-be történő befektetés jelentős hozamot hozhat. Az IBIT-be történő befektetés lehetővé teszi a hagyományos befektetők számára, hogy a kriptopénz közvetlen tulajdonlásával járó bonyolultságok nélkül férjenek hozzá a bitcoinhoz. Mivel a digitális eszközök egyre inkább beépülnek a mainstream befektetési stratégiákba, az IBIT praktikus megoldásként szolgál azok számára, akik portfóliójukat kriptovaluta kitettséggel kívánják diverzifikálni.