Itt a megújult bölcsődei támogatás: mutatjuk, mikortól, kinek, mekkora összeg járhat akár visszamenőleg is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megjelent a „Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása” című felhívás - szúrta ki a Pénzcentrum. Erre a pályázatra kérelmet kizárólag a Magyar Államkincstár nyújthatott be, ami azt jelenti, hogy elindult a megújult bölcsődei támogatás program lebonyolításának megszervezése. A felhívásból kiderült, hogy a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd forint és a projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 54 hónap áll rendelkezésre, vagyis várhatóan 2029-ig. A felhívásban foglaltak szerint a támogatás feltehetően áprilistól lesz igényelhető, egyes esetekben akár visszamenőleg is. Az igényelhető támogatás összege legfeljebb 50 ezer forintra nőtt, de bizonyos esetekben 65 ezer forint is lehet.

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása” című (EFOP Plusz-6.3.1-23 kódszámú) felhívás, melynek keretében a Magyar Államkincstár nyújthat be támogatási kérelmet (GFO 312). A támogatási kérelmek benyújtására 2024.01.19. 09 óra 00 perctől 2024.02.18. 09 óra 00 percig volt lehetőség, amiből arra következtethetünk, hogy hamarosan elindulhat az új bölcsődei támogatási program. Mutatjuk, mik lehetnek a feltételek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A közzétett felhívás meghatározza a célcsoportot is, ebből derül ki, milyen feltételekkel kaphatnak majd támogatást a kisgyermekes szülők ahhoz, hogy elhelyezzék bölcsődében a gyermeküket. A pályázat szövegéből kiderül az igényelhető maximális összeg is. Ki igényelheti? A felhívás szerint az a munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő, akinek állandó lakóhelyének címe, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, tartózkodási helyének címe a kevésbé fejlett régiók területén van, és aki gyermekét a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett (működési engedéllyel rendelkező), a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti önkormányzati, vagy nem önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásban helyezi el. Mi számít kevésbé fejlett régiónak? A felhívás szerint Magyarország kevésbé fejlett régiói (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) és az Államkincstárnak azt is biztosítania kell, hogy ezen belül a források legalább 66,67%-a a négy legkevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) régióban kerül felhasználásra. A projekt keretében a célcsoporti körbe tartozó személy számára akkor folyósítható személyi térítési díjhoz nyújtott támogatás, ha megfelel a további előírásoknak is a fent leírtakon túl, mint aki munkavállalóként vagy önfoglalkoztatóként elhelyezkedik vagy visszatér a munkaerőpiacra és ennek dátuma nem korábbi, mint 2023.04.01. és akinek állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye (ha tartózkodási hellyel rendelkezik), megegyezik azon gyermek címadataival, akire nézve a bölcsődei ellátás, vagy a napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéhez támogatást igényel. Továbbá akinek a személyi térítési díjra vonatkozó támogatási kérelem benyújtását megelőzően arra a gyermekre, akire tekintettel támogatási kérelmet nyújtott be, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozást segítő ellátást, vagy gyermeknevelési támogatást folyósítottak (kivételt képeznek ez alól a menekült hátterű személyek), azaz egy gyermek vonatkozásában csak egy szülő részesíthető támogatásban. Továbbá az a személy, aki rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható. Fontos, hogy egy személy több gyermek után is részesíthető támogatásban, azonban az indikátorok (EPO24, EPR32) célértékébe csak egy személyként számítható bele. Valamint nem részesíthető azon hónap vonatkozásában támogatásban az a személy, aki olyan gyermek bölcsődei ellátásához, vagy napközbeni gyermekfelügyeletéhez igényli a támogatást, akire tekintettel a GINOP-5.3.11-18-as kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült. Mekkora összeg járhat? Gyermekenként legfeljebb havi 50 ezer forint támogatás biztosítható - írja a felhívás. Vannak olyan esetek viszont, amikor a támogatás magasabb összegű is lehet: a gyermekét egyedül nevelő szülő, a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK-ra) jogosult gyermeket nevelő szülő, a menekült hátterű szülő, valamint a sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre jogosult, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő számára gyermekenként legfeljebb havi 65 ezer forint támogatás biztosítható. Amennyiben a szülő által kifizetett személyi térítési díj alacsonyabb, mint a maximálisan biztosítható támogatás összege, akkor a folyósítható támogatás összege megegyezik a szülő által kifizetett térítési díjjal. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Vagyis a korábbi bölcsődei támogatáshoz képest 10 ezer forinttal 50 ezerre emelkedett a havi támogatás maximális összege, viszont továbbra is legfeljebb annyit fizetnek majd, amennyibe a bölcsődei ellátás kerül. Egyes indokolt esetekben legfeljebb 65 ezres támogatás igényelhető! A felhívás részletezi, hogy a térítési díj támogatás önkormányzati fenntartású családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, bölcsődei vagy mini bölcsődei, illetve napközbeni gyermekfelügyelet keretében történő ellátásba kerülő

gyermek után állapítható meg, a gyermek bölcsődei ellátásra való jogosultságának ideje alatt bármikor, a felsorolt valamennyi feltétel fennállása esetén. Azt is írják, hogy a Magyar Államkincstár visszamenőlegesen kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén nyújthat támogatást 2023. április hónaptól felmerült személyi térítési díjhoz: a személyi térítési díj támogatásra vonatkozó igényt a szülő a Magyar Államkincstár honlapján közzétett felhívás megjelenését követő 60. napig benyújtotta,

a személyi térítési díj támogatást igénylő megfelel a jelen felhívásban foglalt feltételeknek,

a gyermek az igénylés benyújtásakor még bölcsődei ellátásban részesül Vagyis a felhívás alapján az igényléseket várhatóan 2024. áprilistól lehet majd benyújtani, és akár visszamenőleg is járhat a támogatás 2023 áprilisáig. További részletek a felhívás 2.3 alpontjában, ITT olvashatók. Egy éve vezették ki a támogatást, ami most megújult Ahogy arról korábban a Pénzcentrum adott hírt, 2023. március 1-től kivezetésre került Magyarországon a 2019. július 31-től járó bölcsődei támogatás. Az addig évről évre meghosszabított pályázat határidejét ugyanis nem hosszabbították meg tovább a korábbi gyakorlattól eltérően, így tulajdonképpen kivezetésre került a bölcsődei támogatás 2023 tavaszán. Azonban mint kiderült, a megújult bölcsődei támogatást a kisgyermekesek visszamenőleg is igényelhetik 2023 áprilisáig, így folytonosságot teremtenek a támogatásban. A korábbi bölcsődei támogatás lényege az volt, hogy a kisgyermekes családok kiadásai legfeljebb 40 ezer forinttal voltak csökkenthetők, ha férőhelyhiány miatt magánbölcsődébe kényszerültek adni a gyermeküket. Az új pályázaton már akár 50 ezer forinttal is csökkenthetők a költségek, sőt akár legfeljebb 65 ezer forinttal is bizonyos esetekben. A támogatást várhatóan áprilistól lehet igényelni.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagyon rosszul időzítették a támogatás kivezetését: rengeteg család van most óriási gondban Közel 4000 gyereket utasítottak el az állami férőhelyek hiánya miatt bölcsődéből, de egy részük vette csak igénybe a bölcsődei támogatást. Sok családnak nagy segítséget jelentett.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK