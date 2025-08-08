Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk.
Őrület, ami a Budapesti Értéktőzsdén folyik: óriásit kaszált, aki most ebbe fektette a pénzét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.
Az OTP szintén rekordot döntött, új történelmi csúcsa 30 430 forint. A részvénypiac forgalma 26,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a csütörtöki kereskedési nap megismétlődött, újból csúcson zárt a tőzsde és az OTP részvények ára is. Hozzátette: az orosz-ukrán háború lezárása közelebb van, mint korábban gondolták, így emiatt "ömlött" a tőke azokba a szektorokba és országokba, amelyek profitálhatnak a békéből, így Magyarországra is.
Lengyelország is jól teljesített - tette hozzá. A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is. A Mol részvények ára azonban csökkent, a hajnalban közzétett nem túl kedvező negyedéves gyorsjelentése miatt - jegyezte meg.
- A Mol 12 forinttal, 0,4 százalékkal 2998 forintra csökkent, 2,6 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 460 forinttal, 1,53 százalékkal 30 430 forintra erősödött, forgalmuk 20,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 1818 forint maradt, forgalma 797,4 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,14 százalékkal 10 480 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9161,41 ponton zárt pénteken, ez 6,13 pontos, 0,07 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
