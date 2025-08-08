Történelmi rekord a magyar tőzsdén: olyat produkált az OTP, amire még nem volt példa

Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk, ezzel a bankcsoport piaci kapitalizációja meghaladta a 8000 milliárd forintot - írta meg a Portfolio.

Pénteken a kereskedés kezdete után nem sokkal történelmi magasságba emelkedett az OTP részvényeinek árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén, amikor a papírok ára átlépte a 30 ezer forintos lélektani határt. Ez minden idők legmagasabb értéke a bankcsoport történetében.

A pénzintézet részvényei rendkívüli növekedési pályát mutattak az elmúlt időszakban. Míg 2022 nyarán, az orosz-ukrán konfliktus kirobbanását követően mindössze 8-9 ezer forintot kellett fizetni egy részvényért, azóta az árfolyam három-négyszeresére növekedett.

Tavaly augusztusban, amikor a részvények ára hirtelen 18 800 forintról 17 000 forintra esett vissza, a Telex azt javasolta olvasóinak, hogy ez kedvező beszállási pont lehet. A Portfolio elemzése szerint az OTP 1995-ös tőzsdei bevezetése óta impozáns növekedést mutatott: a részvények árfolyama három évtized alatt 250-szeresére emelkedett. A bankcsoport teljes piaci értéke – az összes forgalomban lévő részvény összértéke – jelenleg már meghaladja a 8000 milliárd forintot.