Történelmi rekord a magyar tőzsdén: olyat produkált az OTP, amire még nem volt példa

Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk, ezzel a bankcsoport piaci kapitalizációja meghaladta a 8000 milliárd forintot - írta meg a Portfolio.
Pénteken a kereskedés kezdete után nem sokkal történelmi magasságba emelkedett az OTP részvényeinek árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén, amikor a papírok ára átlépte a 30 ezer forintos lélektani határt. Ez minden idők legmagasabb értéke a bankcsoport történetében.
A pénzintézet részvényei rendkívüli növekedési pályát mutattak az elmúlt időszakban. Míg 2022 nyarán, az orosz-ukrán konfliktus kirobbanását követően mindössze 8-9 ezer forintot kellett fizetni egy részvényért, azóta az árfolyam három-négyszeresére növekedett.
Tavaly augusztusban, amikor a részvények ára hirtelen 18 800 forintról 17 000 forintra esett vissza, a Telex azt javasolta olvasóinak, hogy ez kedvező beszállási pont lehet. A Portfolio elemzése szerint az OTP 1995-ös tőzsdei bevezetése óta impozáns növekedést mutatott: a részvények árfolyama három évtized alatt 250-szeresére emelkedett. A bankcsoport teljes piaci értéke – az összes forgalomban lévő részvény összértéke – jelenleg már meghaladja a 8000 milliárd forintot.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.
Rekordközeli, közel 100 milliárd forintos értékben vásároltak a magyarok lakossági állampapírt a múlt héten.
A pénzügyi tervezés még mindig nem része a magyarok hétköznapjainak, különösen az idősebb aktív korúak vesztették el hitüket.
A Morgan Stanley vezető stratégája szerint a jelenlegi amerikai részvénypiaci korrekció vásárlási lehetőséget kínál, mivel a vállalati nyereségnövekedési kilátások továbbra is kedvezőek maradtak.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 400,85 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel 101 244,52 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Augusztus 1-től új sorozattal bővül a Magyar Állampapír Plusz kínálata, 5,75 és 6,75 közötti lesz a fix kamatozás.
Nyitrai Győzőt, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Mit kezdjen az ember 4 milliárd forinttal, ha megnyeri az Ötöslottót?
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 9,53 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 101 380,77 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Miközben a magyar lakosság egy része még mindig készpénzben tartja megtakarítását, a bankok már gőzerővel készítik fel a jövő generációját a digitális pénzkezelésre.
A technológiai részvények, kriptovaluták és ETF-ek iránti élénk érdeklődés jellemzi a magyar és közép-kelet-európai befektetőket,
A magyarok többsége tudatosan tervezi kiadásait és kétharmaduk havi szinten félre is tesz vész esetére.
A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
