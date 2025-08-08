2025. augusztus 8. péntek László
33 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Megtakarítás

Történelmi rekord a magyar tőzsdén: olyat produkált az OTP, amire még nem volt példa

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 14:02

Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk, ezzel a bankcsoport piaci kapitalizációja meghaladta a 8000 milliárd forintot - írta meg a Portfolio. 

Pénteken a kereskedés kezdete után nem sokkal történelmi magasságba emelkedett az OTP részvényeinek árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén, amikor a papírok ára átlépte a 30 ezer forintos lélektani határt. Ez minden idők legmagasabb értéke a bankcsoport történetében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzintézet részvényei rendkívüli növekedési pályát mutattak az elmúlt időszakban. Míg 2022 nyarán, az orosz-ukrán konfliktus kirobbanását követően mindössze 8-9 ezer forintot kellett fizetni egy részvényért, azóta az árfolyam három-négyszeresére növekedett.

Tavaly augusztusban, amikor a részvények ára hirtelen 18 800 forintról 17 000 forintra esett vissza, a Telex azt javasolta olvasóinak, hogy ez kedvező beszállási pont lehet. A Portfolio elemzése szerint az OTP 1995-ös tőzsdei bevezetése óta impozáns növekedést mutatott: a részvények árfolyama három évtized alatt 250-szeresére emelkedett. A bankcsoport teljes piaci értéke – az összes forgalomban lévő részvény összértéke – jelenleg már meghaladja a 8000 milliárd forintot.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:10
14:02
13:53
13:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 7. 16:55
Fizikai munkásként is elérhető a félmillió feletti nettó - de nem akárhol  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 8. 13:52
Hogyan robbantotta ki a világháborút egy megrendezett rádiótámadás?
A gleiwitzi incidens, a propaganda és a rádió mint háborús fegyver
Holdblog  |  2025. augusztus 8. 08:55
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Ala...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 8. 08:09
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 20...
KonyhaKontrolling  |  2025. augusztus 8. 07:45
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a l...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 8.
Elképesztő, amit Trump művel: kitúrhatja a helyéről a világ egyik legnagyobb cégének igazgatóját
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Egyre több magyar menekíti ilyen bankszámlákra a spórolt pénzét: mit tudhatnak, amit más nem?
2
3 hete
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
3 hete
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
4
3 hete
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
5
2 hónapja
Rengeteg magyar menekíti ilyen bankszámlára a spórolt pénzét: tudhatnak valamit, amit más nem?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Malus
pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 14:29
Most érkezett! Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-i rendezvény
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 13:45
Bejelentette a ChatGPT: minden user ingyenes ajándékot kap, igényelni se kell, automatikusan jár
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 13:31
Kilőttek az árak: durván megdrágultak ezek az élelmiszerek