Alapvető közgazdasági összefüggés, hogy a több pénz ugyanannyi áru mellett csak áremelkedéshez vezet - írja cikkében Kutasi Gábor.
Csúcsot döntött a BUX: akik ebbe fektetettek nagyot kaszáltak ma
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Az OTP szintén rekordot döntött, új történelmi csúcsa 29 990 forint, a Magyar Telekom pedig elérte idei legmagasabb árfolyamát, és erősödött a többi vezető részvény is. A napi összforgalom az átlagot jóval meghaladva elérte a 27,4 milliárd forintot. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elsősorban az amerikai és az orosz elnök találkozójáról szóló hírekkel magyarázta a BUX emelkedését. A nyugati vevők a háború lezárásában bízva elkezdték vásárolni a térségben érdekelt vállalatok részvényeit, ennek köszönhető az OTP árfolyamának szokatlan mértékű emelkedése is – mondta Muhi Gergely. A csütörtöki kereskedés másik nagy nyertese, a Magyar Telekom annak is köszönheti az erősödését, hogy a befektetők kedvezően fogadták a várakozásokat meghaladó féléves eredményeket, valamint a bevételi célok emelését - tette hozzá.
A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3010 forintra erősödött 1,2 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 1110 forinttal, 3,85 százalékkal 29 970 forintra nőtt, forgalmuk 20,9 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 68 forinttal, 3,89 százalékkal 1818 forintra emelkedett, forgalma 2,3 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 260 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9167,54 ponton zárt csütörtökön, ez 40,72 pontos, 0,45 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.
Rekordközeli, közel 100 milliárd forintos értékben vásároltak a magyarok lakossági állampapírt a múlt héten.
A pénzügyi tervezés még mindig nem része a magyarok hétköznapjainak, különösen az idősebb aktív korúak vesztették el hitüket.
A Wall Street nagyágyúja szerint most jön a nagy lehetőség: nagyot szakíthat, aki jól bánik a pénzével
A Morgan Stanley vezető stratégája szerint a jelenlegi amerikai részvénypiaci korrekció vásárlási lehetőséget kínál, mivel a vállalati nyereségnövekedési kilátások továbbra is kedvezőek maradtak.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 400,85 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel 101 244,52 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Augusztus 1-től új sorozattal bővül a Magyar Állampapír Plusz kínálata, 5,75 és 6,75 közötti lesz a fix kamatozás.
Nyitrai Győzőt, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Mit kezdjen az ember 4 milliárd forinttal, ha megnyeri az Ötöslottót?
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 9,53 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 101 380,77 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Miközben a magyar lakosság egy része még mindig készpénzben tartja megtakarítását, a bankok már gőzerővel készítik fel a jövő generációját a digitális pénzkezelésre.
A technológiai részvények, kriptovaluták és ETF-ek iránti élénk érdeklődés jellemzi a magyar és közép-kelet-európai befektetőket,
Jogtalan elsajátítás gyanújával indult eljárás egy Veszprém vármegyei férfi ellen, aki egy elveszett pénztárcát talált.
A magyarok többsége tudatosan tervezi kiadásait és kétharmaduk havi szinten félre is tesz vész esetére.
A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A magyarok jelentős része még mindig csak akkor kezd el komolyabban foglalkozni saját egészségével, amikor már megjelennek a problémák.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
