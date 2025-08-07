2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Személyi megtakarítások, magyar pénz, az ágymatrac alatt
Megtakarítás

Csúcsot döntött a BUX: akik ebbe fektetettek nagyot kaszáltak ma

MTI
2025. augusztus 7. 18:31

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.

Az OTP szintén rekordot döntött, új történelmi csúcsa 29 990 forint, a Magyar Telekom pedig elérte idei legmagasabb árfolyamát, és erősödött a többi vezető részvény is. A napi összforgalom az átlagot jóval meghaladva elérte a 27,4 milliárd forintot. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elsősorban az amerikai és az orosz elnök találkozójáról szóló hírekkel magyarázta a BUX emelkedését. A nyugati vevők a háború lezárásában bízva elkezdték vásárolni a térségben érdekelt vállalatok részvényeit, ennek köszönhető az OTP árfolyamának szokatlan mértékű emelkedése is – mondta Muhi Gergely. A csütörtöki kereskedés másik nagy nyertese, a Magyar Telekom annak is köszönheti az erősödését, hogy a befektetők kedvezően fogadták a várakozásokat meghaladó féléves eredményeket, valamint a bevételi célok emelését - tette hozzá.

A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3010 forintra erősödött 1,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 1110 forinttal, 3,85 százalékkal 29 970 forintra nőtt, forgalmuk 20,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 68 forinttal, 3,89 százalékkal 1818 forintra emelkedett, forgalma 2,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 260 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9167,54 ponton zárt csütörtökön, ez 40,72 pontos, 0,45 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
