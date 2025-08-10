Revolut részvény adózás: így zajlik a befektetés, kereskedés a Revoluton, ennyit kell adózni utána

A Revolut részvény vásárlás és kereskedés egyre népszerű befektetési forma Magyarországon is, különösen a kezdő befektetők körében. Bár a Revolut felülete letisztult és könnyen kezelhető, a háttérben komoly pénzügyi és adózási szabályok érvényesülnek. Nézzük meg lépésenként, hogyan működik a Revolut részvény adózás, hogyan lehet befektetni a Revolut részvények piacán, milyen díjak merülnek fel, és hogyan kell adózni ezek után Magyarországon.

A Revolut befektetési funkciója lehetőséget kínál arra, hogy bárki egyszerűen elérje a nemzetközi tőzsdéket. A felület használata elsőre könnyűnek tűnik, azonban a háttérben fontos díjak és adózási szabályok érvényesülnek, amelyekkel minden befektetőnek tisztában kell lennie. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan zajlik a kereskedés, milyen költségekkel kell számolni, és hogyan működik a Revolut részvény adózás Magyarországon.

Befektetés és kereskedés a Revoluton keresztül

A Revolut részvény vásárlás a Revolut Securities Europe UAB-n keresztül történik, amely egy EU-n belül szabályozott befektetési vállalkozás. A Revoluton jelenleg elsősorban az amerikai tőzsdéken (NASDAQ, NYSE) jegyzett vállalatok részvényei érhetők el, beleértve a legismertebb technológiai óriásokat is.

Elérhető értékpapírok:

Egyedi amerikai részvények (pl. Apple, Tesla, Microsoft)

ETF-ek korlátozott kínálattal

Főbb díjak 2025-ben:

Havi 1–10 ingyenes kereskedés csomagtól függően

Ezt követően 0,25% jutalék, minimum 1 EUR

Letétkezelési díj: éves 0,12%

Devizakonverziós díj: napi 1000 GBP felett 0,5%

Amerikai eladásoknál hatósági díj: 0,000166 USD/részvény

A Revolut részvények kereskedése kedvező díjstruktúrát kínál, ami különösen előnyös lehet azoknak, akik rendszeresen kisebb összegeket fektetnek be.

Adózás: így számolj a nyereséggel

A Revolut részvény adózás egyik legfontosabb eleme az árfolyamnyereség utáni adófizetési kötelezettség. Ha eladáskor többért adod el a részvényt, mint amennyiért vetted (és beszámítod a kapcsolódó költségeket), akkor a nyereség után 15% személyi jövedelemadót kell fizetned.

Osztalékadó és szocho:

Osztalék esetén 15% SZJA fizetendő

Amennyiben nem EGT-tagállamból (pl. USA) származik a jövedelem, 13% szocho is terhelheti

A szocho fizetésnek van éves felső határa, ami 2025-ben 6 432 000 forint

A Revolut nem von le automatikusan adót, így minden tranzakció és bevétel után egyéni bevallás szükséges. Ha többféle Revolut részvény szerepel a portfóliódban, még fontosabb a pontos nyilvántartás és adótervezés.

Bevallás a NAV-nak: így kerüld el a bírságot

A Revolut részvény adózás nem automatikus: minden évben neked kell a jövedelmeket bevallani az SZJA-bevallásban. A Revolut nem küld adatot a NAV felé, viszont a NAV nemzetközi adatcsere révén hozzáférhet a Revolut-számlákon megjelenő jövedelmekhez. A Revolut részvény adózás helyes kezelése elengedhetetlen a szabályos működéshez, és segít elkerülni az esetleges NAV-bírságokat.

Bevallási lépések:

Töltsd le a Revolut alkalmazásból az éves kimutatásokat

Számold ki az árfolyamnyereséget, osztalékot és kamatot

Töltsd ki az éves SZJA-bevallást

Fizesd be az adókat május 20-ig

Megtakarítási kamatok és egyéb jövedelmek

A Revoluton elérhető kamatozó megtakarítási termékek (pl. Flexible Cash Funds) után szintén fizetendő adó. A kamatjövedelem után 15% SZJA és 13% szocho kötelező, azonban a Revolut gyakran levonja a 15% forrásadót Litvániában. Ez csökkentheti az itthon fizetendő összeget, de az adóbevallásban mindenképp szerepelnie kell. Ezek a jövedelmek nem közvetlenül a Revolut részvényekhez kapcsolódnak, de ha ugyanabban az alkalmazásban kezeled őket, akkor érdemes egy helyen nyomon követni.

Revolut részvények okosan, felelősen

A Revolut részvény vásárlása egyre több magyar felhasználó számára vonzó lehetőség, hiszen a Revolut applikáción belül gyorsan és egyszerűen érhetők el amerikai tőzsdén jegyzett cégek részvényei. A Revolut részvények kereskedése során azonban érdemes tisztában lenni a tranzakciós költségekkel, árfolyamváltási díjakkal, valamint azzal, hogy milyen nyereség vagy veszteség keletkezik az eladások során. A Revoluton elérhető Revolut részvények kezelése ugyan könnyűnek tűnik, de a háttérben komoly szabályozási és adózási kérdések is felmerülhetnek.

A Revolut részvény adózás sokak számára nem egyértelmű, pedig elengedhetetlen a szabályos működéshez. Legyen szó árfolyamnyereségről vagy osztalékból származó bevételről, a Revolut részvények után keletkező jövedelmeket be kell vallani a NAV-nál. A Revolut részvény adózás különösen fontos akkor, ha valaki rendszeresen kereskedik, vagy komolyabb összegeket fektet be. Cikkünk segít eligazodni a Revolut részvények világában, és bemutatja, mire kell figyelni az adóbevallás során.