2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
36 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Megtakarítás

Revolut részvény adózás: így zajlik a befektetés, kereskedés a Revoluton, ennyit kell adózni utána

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 12:01

A Revolut részvény vásárlás és kereskedés egyre népszerű befektetési forma Magyarországon is, különösen a kezdő befektetők körében. Bár a Revolut felülete letisztult és könnyen kezelhető, a háttérben komoly pénzügyi és adózási szabályok érvényesülnek. Nézzük meg lépésenként, hogyan működik a Revolut részvény adózás, hogyan lehet befektetni a Revolut részvények piacán, milyen díjak merülnek fel, és hogyan kell adózni ezek után Magyarországon.

A Revolut befektetési funkciója lehetőséget kínál arra, hogy bárki egyszerűen elérje a nemzetközi tőzsdéket. A felület használata elsőre könnyűnek tűnik, azonban a háttérben fontos díjak és adózási szabályok érvényesülnek, amelyekkel minden befektetőnek tisztában kell lennie. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan zajlik a kereskedés, milyen költségekkel kell számolni, és hogyan működik a Revolut részvény adózás Magyarországon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Befektetés és kereskedés a Revoluton keresztül

A Revolut részvény vásárlás a Revolut Securities Europe UAB-n keresztül történik, amely egy EU-n belül szabályozott befektetési vállalkozás. A Revoluton jelenleg elsősorban az amerikai tőzsdéken (NASDAQ, NYSE) jegyzett vállalatok részvényei érhetők el, beleértve a legismertebb technológiai óriásokat is.

Elérhető értékpapírok:

  • Egyedi amerikai részvények (pl. Apple, Tesla, Microsoft)
  • ETF-ek korlátozott kínálattal

Főbb díjak 2025-ben:

  • Havi 1–10 ingyenes kereskedés csomagtól függően
  • Ezt követően 0,25% jutalék, minimum 1 EUR
  • Letétkezelési díj: éves 0,12%
  • Devizakonverziós díj: napi 1000 GBP felett 0,5%
  • Amerikai eladásoknál hatósági díj: 0,000166 USD/részvény

A Revolut részvények kereskedése kedvező díjstruktúrát kínál, ami különösen előnyös lehet azoknak, akik rendszeresen kisebb összegeket fektetnek be.

Adózás: így számolj a nyereséggel

A Revolut részvény adózás egyik legfontosabb eleme az árfolyamnyereség utáni adófizetési kötelezettség. Ha eladáskor többért adod el a részvényt, mint amennyiért vetted (és beszámítod a kapcsolódó költségeket), akkor a nyereség után 15% személyi jövedelemadót kell fizetned.

Osztalékadó és szocho:

  • Osztalék esetén 15% SZJA fizetendő
  • Amennyiben nem EGT-tagállamból (pl. USA) származik a jövedelem, 13% szocho is terhelheti
  • A szocho fizetésnek van éves felső határa, ami 2025-ben 6 432 000 forint

A Revolut nem von le automatikusan adót, így minden tranzakció és bevétel után egyéni bevallás szükséges. Ha többféle Revolut részvény szerepel a portfóliódban, még fontosabb a pontos nyilvántartás és adótervezés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bevallás a NAV-nak: így kerüld el a bírságot

A Revolut részvény adózás nem automatikus: minden évben neked kell a jövedelmeket bevallani az SZJA-bevallásban. A Revolut nem küld adatot a NAV felé, viszont a NAV nemzetközi adatcsere révén hozzáférhet a Revolut-számlákon megjelenő jövedelmekhez. A Revolut részvény adózás helyes kezelése elengedhetetlen a szabályos működéshez, és segít elkerülni az esetleges NAV-bírságokat.

Bevallási lépések:

  • Töltsd le a Revolut alkalmazásból az éves kimutatásokat
  • Számold ki az árfolyamnyereséget, osztalékot és kamatot
  • Töltsd ki az éves SZJA-bevallást
  • Fizesd be az adókat május 20-ig

Megtakarítási kamatok és egyéb jövedelmek

A Revoluton elérhető kamatozó megtakarítási termékek (pl. Flexible Cash Funds) után szintén fizetendő adó. A kamatjövedelem után 15% SZJA és 13% szocho kötelező, azonban a Revolut gyakran levonja a 15% forrásadót Litvániában. Ez csökkentheti az itthon fizetendő összeget, de az adóbevallásban mindenképp szerepelnie kell. Ezek a jövedelmek nem közvetlenül a Revolut részvényekhez kapcsolódnak, de ha ugyanabban az alkalmazásban kezeled őket, akkor érdemes egy helyen nyomon követni.

Revolut részvények okosan, felelősen

A Revolut részvény vásárlása egyre több magyar felhasználó számára vonzó lehetőség, hiszen a Revolut applikáción belül gyorsan és egyszerűen érhetők el amerikai tőzsdén jegyzett cégek részvényei. A Revolut részvények kereskedése során azonban érdemes tisztában lenni a tranzakciós költségekkel, árfolyamváltási díjakkal, valamint azzal, hogy milyen nyereség vagy veszteség keletkezik az eladások során. A Revoluton elérhető Revolut részvények kezelése ugyan könnyűnek tűnik, de a háttérben komoly szabályozási és adózási kérdések is felmerülhetnek.

A Revolut részvény adózás sokak számára nem egyértelmű, pedig elengedhetetlen a szabályos működéshez. Legyen szó árfolyamnyereségről vagy osztalékból származó bevételről, a Revolut részvények után keletkező jövedelmeket be kell vallani a NAV-nál. A Revolut részvény adózás különösen fontos akkor, ha valaki rendszeresen kereskedik, vagy komolyabb összegeket fektet be. Cikkünk segít eligazodni a Revolut részvények világában, és bemutatja, mire kell figyelni az adóbevallás során.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #adó #részvény #revolut #adózás rendje #revolut hungary

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:01
11:17
11:04
10:26
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 10. 09:45
A 27%-os áfa példátlan versenyhátrány - hogyan élhet túl a hazai koncertipar?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
Holdblog  |  2025. augusztus 9. 10:24
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősöd...
MEDIA1  |  2025. augusztus 8. 18:01
Megerősítette lapunknak a BBC: magyar nyelvű hírszolgáltatást indítanak
A BBC a Media1.hu megkeresésére reagálva hivatalosan is megerősítette pénteken, hogy magyar nyelvű h...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 8. 08:09
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 20...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 10.
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
2025. augusztus 10.
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
2025. augusztus 9.
Teszten a Kia legnagyobb luxusterepjárója: meglepő, mennyit fogyaszt a 2,5 tonnás Sorento
2025. augusztus 9.
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
2025. augusztus 9.
Rém veszélyes telefonos csalás terjed: pillanatok alatt kiürítik vele az óvatlanok bankszámláit
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 10. vasárnap
Lőrinc
32. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Egyre több magyar menekíti ilyen bankszámlákra a spórolt pénzét: mit tudhatnak, amit más nem?
2
4 hete
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
3 hete
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
4
3 hete
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
5
2 hónapja
Rengeteg magyar menekíti ilyen bankszámlára a spórolt pénzét: tudhatnak valamit, amit más nem?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 10. 13:03
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 10. 05:58
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
Agrárszektor  |  2025. augusztus 10. 12:01
Tűzvész pusztít ebben a térségben: több ezer hektár szőlő került veszélybe