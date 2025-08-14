2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Market Analyze with Digital Monitor focus on tip of finger.
Megtakarítás

Nagy zuhanás a BÉT-en, megtörte a hőség a tőzsdét is: akik ebbe rakták a pénzüket jól jártak

MTI
2025. augusztus 14. 18:37

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy alacsony forgalom mellett oldalazott a BUX. Ennek hátterében az áll, hogy a befektetők döntően Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában tartandó találkozójának eredményeit várják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3000 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,33 százalékkal 30 320 forintra csökkent, forgalmuk 7,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,21 százalékkal 1904 forintra nőtt, forgalma 923,8 millió forint volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,38 százalékkal 10 530 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9235,96 ponton zárt csütörtökön, ez 31,36 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:50
18:45
18:37
18:31
18:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 14. 17:03
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 14. 14:58
Elrejtett közadatok - tovább titkolózik a HM EI
Korábban első fokon közadatigénylési pert nyert az Átlátszó tényfeltáró újságíróműhely a Honvédelmi...
Holdblog  |  2025. augusztus 14. 07:49
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógy...
Kiszámoló  |  2025. augusztus 13. 18:24
Mit csinálnak a pénzemmel?
Ezt a cikket öt éve írtam, de annyira a tegnapi cikkhez tartozik, hogy érdemesnek gondoltam újra elő...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 14.
Kvíz: Ez a földrajz teszt a haladókat is megizzasztja - lássuk, mit tudsz Magyarország folyóiról!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
4 hete
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
4 hete
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
2 hónapja
Rengeteg magyar menekíti ilyen bankszámlára a spórolt pénzét: tudhatnak valamit, amit más nem?
5
2 hónapja
Ez lehet a jövő sztárvalutája: nagyot kaszálhat, aki most ebbe fektet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 18:03
Kvíz: Ez a földrajz teszt a haladókat is megizzasztja - lássuk, mit tudsz Magyarország folyóiról!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 17:33
Kiadták a vörös kódot: életveszélyes hőség következik, súlyos világ vár ránk
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 18:24
Új támogatás jön a magyar gazdáknak: szeptemberben nyílik a lehetőség