A végleges részletszabályok egyelőre nem ismertek, de a döntés mindenképpen élénkítheti az újlakás-piacot.
Nagy zuhanás a BÉT-en, megtörte a hőség a tőzsdét is: akik ebbe rakták a pénzüket jól jártak
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy alacsony forgalom mellett oldalazott a BUX. Ennek hátterében az áll, hogy a befektetők döntően Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában tartandó találkozójának eredményeit várják.
A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3000 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,33 százalékkal 30 320 forintra csökkent, forgalmuk 7,9 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,21 százalékkal 1904 forintra nőtt, forgalma 923,8 millió forint volt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,38 százalékkal 10 530 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9235,96 ponton zárt csütörtökön, ez 31,36 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Egészségpénztári tagként számos lehetőség áll rendelkezésre a beiskolázáshoz köthető költségek optimalizálására.
A magyar háztartások 2025 első hét hónapjában 114 milliárd forinttal növelték állampapír-állományukat, miközben jelentős átrendeződés zajlott a különböző típusú értékpapírok között.
Az elmúlt években gyökeresen átalakultak a fiatal felnőttek pénzügyi szokásai Magyarországon.
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Enyhe emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Ennyi volt, jöhet a nagy bitcoin-zuhanás? Gyűlnek a viharfelhők, érdemes átgondolni a befektetéseket
A bitcoin történelmi négyéves ciklusa felbomlóban van, mivel a befektetői összetétel változása és a támogató szabályozási környezet átformálja a kriptovaluta piaci dinamikáját.
A Revolut részvény vásárlás és kereskedés egyre népszerűbb befektetési forma Magyarországon is, különösen a kezdő befektetők körében. Nézzük meg, miket is kell róla tudni pontosan.
Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.
A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Az arany az elmúlt 25 évben kivételes befektetési teljesítményt nyújtott: 2000 és 2025 nyara között több mint 1075%-os hozamot ért el.
Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk.
Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.
Rekordközeli, közel 100 milliárd forintos értékben vásároltak a magyarok lakossági állampapírt a múlt héten.
A pénzügyi tervezés még mindig nem része a magyarok hétköznapjainak, különösen az idősebb aktív korúak vesztették el hitüket.
A Wall Street nagyágyúja szerint most jön a nagy lehetőség: nagyot szakíthat, aki jól bánik a pénzével
A Morgan Stanley vezető stratégája szerint a jelenlegi amerikai részvénypiaci korrekció vásárlási lehetőséget kínál, mivel a vállalati nyereségnövekedési kilátások továbbra is kedvezőek maradtak.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 400,85 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel 101 244,52 ponton zárt csütörtökön.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.