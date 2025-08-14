Nagy zuhanás a BÉT-en, megtörte a hőség a tőzsdét is: akik ebbe rakták a pénzüket jól jártak

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy alacsony forgalom mellett oldalazott a BUX. Ennek hátterében az áll, hogy a befektetők döntően Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában tartandó találkozójának eredményeit várják.

A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3000 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,33 százalékkal 30 320 forintra csökkent, forgalmuk 7,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,21 százalékkal 1904 forintra nőtt, forgalma 923,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,38 százalékkal 10 530 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9235,96 ponton zárt csütörtökön, ez 31,36 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.