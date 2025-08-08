Lassú és nyugalmas nap várható a magyar tőzsdén: erre számítanak az elemzők

Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos új történelmi csúcson zárt csütörtökön.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 30 ezer forintnál húzódik lélektani szint, majd 30 191 forintnál látható technikai ellenállás. Az OTP folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat, csütörtökön 34 414 darab részvényt vásárolt a társaság, az átlagár 29 807 forinton alakult. Csütörtökön az OTP-részvények ára 1110 forinttal, 3,85 százalékkal 29 970 forintra nőtt, forgalmuk 20,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra is a 3043 forintos ellenállással küzd, míg támaszzónát a 30 és az 50 napos mozgóátlagok jelentenek, 2998 és 3020 forint között. Elmaradt a várakozásoktól a Mol a második negyedévben, a társaság a főbb sorokon a vártnál alacsonyabb eredményeket tett közzé. Az elemző úgy vélte, hogy a Mol a közzétett negyedéves eredmények miatt csökkenéssel kezdheti a kereskedést. Az előző nap a Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3010 forintra erősödött 1,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter fontos támasznál mozog, amely 10 211-10 227 forint között látható, míg ellenállási szintek 10 285, majd 10 470 forintnál húzódnak. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 260 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

Hozzátette, hogy a Magyar Telekom a kedvező negyedéves jelentést követően az 1800 forintos ellenállás felett zárt, a következő potenciális akadály 1868 forintnál lehet. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 68 forinttal, 3,89 százalékkal 1818 forintra emelkedett, forgalma 2,3 milliárd forint volt.