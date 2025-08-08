Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lassú és nyugalmas nap várható a magyar tőzsdén: erre számítanak az elemzők
Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos új történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 30 ezer forintnál húzódik lélektani szint, majd 30 191 forintnál látható technikai ellenállás. Az OTP folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat, csütörtökön 34 414 darab részvényt vásárolt a társaság, az átlagár 29 807 forinton alakult. Csütörtökön az OTP-részvények ára 1110 forinttal, 3,85 százalékkal 29 970 forintra nőtt, forgalmuk 20,9 milliárd forintot tett ki.
A Mol továbbra is a 3043 forintos ellenállással küzd, míg támaszzónát a 30 és az 50 napos mozgóátlagok jelentenek, 2998 és 3020 forint között. Elmaradt a várakozásoktól a Mol a második negyedévben, a társaság a főbb sorokon a vártnál alacsonyabb eredményeket tett közzé. Az elemző úgy vélte, hogy a Mol a közzétett negyedéves eredmények miatt csökkenéssel kezdheti a kereskedést. Az előző nap a Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3010 forintra erősödött 1,2 milliárd forintos forgalomban.
A Richter fontos támasznál mozog, amely 10 211-10 227 forint között látható, míg ellenállási szintek 10 285, majd 10 470 forintnál húzódnak. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 260 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
Hozzátette, hogy a Magyar Telekom a kedvező negyedéves jelentést követően az 1800 forintos ellenállás felett zárt, a következő potenciális akadály 1868 forintnál lehet. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 68 forinttal, 3,89 százalékkal 1818 forintra emelkedett, forgalma 2,3 milliárd forint volt.
A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.
Rekordközeli, közel 100 milliárd forintos értékben vásároltak a magyarok lakossági állampapírt a múlt héten.
A pénzügyi tervezés még mindig nem része a magyarok hétköznapjainak, különösen az idősebb aktív korúak vesztették el hitüket.
A Wall Street nagyágyúja szerint most jön a nagy lehetőség: nagyot szakíthat, aki jól bánik a pénzével
A Morgan Stanley vezető stratégája szerint a jelenlegi amerikai részvénypiaci korrekció vásárlási lehetőséget kínál, mivel a vállalati nyereségnövekedési kilátások továbbra is kedvezőek maradtak.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 400,85 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel 101 244,52 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Augusztus 1-től új sorozattal bővül a Magyar Állampapír Plusz kínálata, 5,75 és 6,75 közötti lesz a fix kamatozás.
Készpénzfelvétel díja 2025-ben bankonként: ennyibe kerül a pénzfelvétel ATM-ből külföldön és belföldön
Készpénzfelvétel díj kalkulátor, ingyenes készpénzfelvétel 2025: mennyi a készpénzfelvétel díja, történt-e készpénzfelvétel változás, milyen készpénzfelvétel nyilatkozat szükséges?
Nyitrai Győzőt, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Mit kezdjen az ember 4 milliárd forinttal, ha megnyeri az Ötöslottót?
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 9,53 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 101 380,77 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Miközben a magyar lakosság egy része még mindig készpénzben tartja megtakarítását, a bankok már gőzerővel készítik fel a jövő generációját a digitális pénzkezelésre.
A technológiai részvények, kriptovaluták és ETF-ek iránti élénk érdeklődés jellemzi a magyar és közép-kelet-európai befektetőket,
Jogtalan elsajátítás gyanújával indult eljárás egy Veszprém vármegyei férfi ellen, aki egy elveszett pénztárcát talált.
A magyarok többsége tudatosan tervezi kiadásait és kétharmaduk havi szinten félre is tesz vész esetére.
A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A magyarok jelentős része még mindig csak akkor kezd el komolyabban foglalkozni saját egészségével, amikor már megjelennek a problémák.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.