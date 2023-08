Itt az őszi hidegzuhany a magyar szülőknek: innentől már ez a támogatás sem jár a családoknak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ősszel szokott megindulni egy nagyobb beszoktatási hullám a bölcsődékben, mely rengeteg magyar család életében hozhat 2023-ban is változást. Az addig GYED-et, GYES-t igénylő szülő, esetleg nagyszülő visszatérhet a munkába, a gyermek pedig a napja egy részét a bölcsődében tölti. Ez a változás anyagilag is változást hoz a családok számára, főként ha a gyermek nem kerül be állami bölcsődébe a férőhelyhiány miatt. A bölcsőde finanszírozásához ráadásul idén csak március 31-ig vehettek igénybe állami támogatást a családok, a kifizetések június 30-ig bezárólag töténhettek meg. Ez a lehetőség pedig úgy tűnik, végleg megszűnt, a határidőt nem hosszabbították meg, ahogy a korábbi években. Így viszont sok szülőnek nehezebb lehet a visszatérés idén ősztől a munkaerőpiacra.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutolsó adatai szerint 2022-ben 55 370 bölcsődei férőhely volt Magyarországon, 4,8 százalékkal több, mint 2021-ben. A beíratott gyermekek száma 50 720-ra emelkedett tavaly, 7,1 százalékkal lett többen, mint tavalyelőtt voltak. Vagyis a beíratott gyermekek száma nagyobb mértékben emelkedett, mint ahogy a férőhelyek bővültek. A 2019. februárban meghirdetett Családvédelmi Akcióterv azt tűzte célul, hogy 2022-ig 70 ezerre emelkedjen a bölcsődei férőhelyek száma. Ebből 55 ezerig sikerült eljutni, bár igény az lenne még több bölcsődére. Az is tudható a KSH népességadataiból, hogy 2022. január 1-jén az 1-3 éves gyermekek száma 280 195 volt, mindössze 18,1 százalékuk járt ebben az évben bölcsődébe - 2021-ben viszont még csupán 16,8 százalékuk, és az arány a pandémia alatt sem volt ennél több. Ha a bölcsődék típusa szerint is vizsgáljuk az intézmények számának változását, férőhelybővülést, akkor azt láthatjuk, hogy a minibölcsődék száma 2017 óta jelentősen nőtt. Akkor még ilyen férőhely volt az országban, tavaly már 2778. A munkahelyi bölcsődék még mindig viszonylag ritkák, viszont az elérhető férőhelyek 2017 óta megduplázódtak. A családi bölcsődék esetében 2021-ről 2022-re volt számottevő növekedés megfigyelhető férőhelybővülésben. Bár a bölcsődei lefedettség elviekben jónak mondható, hiszen kevesebb a beíratott gyermek, mint a férőhely, ez az ország egyes részein jelentős eltéréseket mutat. Jellemző, hogy egyes helyeken nagy a tolongás a bölcsődei helyekért, míg ahol lenne hely, ott igény nem mutatkozik. 2021-es adatok alapján a gyermekek egyötödének nem jutott hely bölcsődében. A területi egyenlőtlenségeket támasztja alá az is, hogy a 2020/2021-es nevelési évben férőhely hiányában elutasított gyermekek száma (halmozott gyerekszám) 2875 volt, míg a működő férőhelyek száma országosan 5705-tel meghaladta a beiratkozott gyermekekét. A férőhelyek száma mindenhol nőtt az országban 2021-ről 2022-re, Bács-Kiskun (11,9%), Tolna (16,3%), Vas (20,8%), Veszprém (12,8%) vármegyékben jelentősen. A beíratott gyermekek száma pedig leginkább Pest (12,5%), Győr-Moson-Sopron (10,7%), Vas (10,4%), Tolna (20,7%) és Nógrád (16,1%) vármegyékben nőtt a leginkább. Mi lett a bölcsődei támogatással? 2019. július 31-től nyílt meg a pályázat (GINOP-5.3.11-18 - 00001 - Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása), amelynek keretében a kisgyermekes családok kiadásai akár 40 ezer forinttal is csökkenthetők voltak, ha férőhelyhiány miatt magánbölcsődébe kényszerültek adni kisgyermeküket. A támogatás csak akkor járt, ha a szülő visszahelyezkedik a munkaerőpiacra, de állami bölcsődébe nem tudja beíratni a gyermekét. Voltak olyan kistelepülések - szám szerint 2767 és 13 fővárosi kerület -, ahol automatikusan járt a támogatás, hiszen bizonyosan nem volt elég bölcsődei férőhely a térségben. Ez a lehetőség megszűnt, a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a bölcsődei támogatási kérelmet legkésőbb 2023. március 31-ig volt lehetőség benyújtani. A kifizetési igénylést pedig legkésőbb 2023. június 30-ig lehetett benyújtani, ezután már nincs lehetőség további kifizetést igényelni. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Korábbi években az volt a jellemző, hogy amikor közeledett az előre kijelölt határidő, akkor azt időről időre meghosszabbították. 2023-ban azonban nem hosszabbítottak tovább, pedig idén is bizonyosan sok gyermeket lesznek kénytelen magánbölcsődébe íratni a szülők állami férőhely hiányában - ez pedig jelentős anyagi terhet róhat a családokra, különösen idén, ebben az inflációs helyzetben. Milyen lehetőségek maradtak? A tanévkezdés közeledtével lapunk sokat foglalkozott a beiskolázási támogatásokkal, akár az önkormányzatok által nyújtott segítséggel rászorulási alapon, akár az egészségpénztári megtakarításból fedezhető szolgáltatásokkal, a bölcsődés korú gyermekek esetében azonban ezek közül nem minden lehetőséget lehet kihasználni, legfeljebb óvodás kortól. Ezért is jelenthet nagy kiesést a bölcsődei támogatás megszüntetése. Az önkormányzatoknál mindenképpen érdemes érdeklődni a lehetőségekről, mert van, ahol rászorultsági alapon támogatják a bölcsődéztetést. A Józsefvárosi Önkormányzatnál például a bölcsődéztetési támogatást szociális rászorultsági alapon állapítják meg a bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermek családja részére, összege összesen 60 ezer forint. Ebben azok a józsefvárosi családok részesülhetnek, ahol az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 100 ezer forintot. A támogatás 2023 szeptemberétől folyamatosan igényelhető. Fontos, hogy 3 éves kor alatt még igényelhető a GYES is, amelynek összege azonban igen alacsony, megegyezik az öregségi nyugdíjminimummal, amely 28 500 forint - 2008 óta változatlanul. GYES mellett lehet munkát vállalni is. A családi pótlék, családi adókedvezmény szintén járhat bölcsődés korú gyermekek esetében. Amennyiben a szülők visszamennének dolgozni, 202 óta az is megoldás lehet, ha a nagyszülő megy egy GYED-re a gyermekkel. A bölcsődés korú gyermeket nevelők támogatásai azonban lényegében itt ki is merültek. Érdemes tehát azoknak, akik a gyermekük születését követően még azok óvodás kora előtt visszaállnának a munkába, előre felkészülni, érdeklődni a lehetőségekről, félretenni arra az esetre, ha a gyermek nem kerül be állami bölcsődébe.

