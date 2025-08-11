Így indul a nap tőzsdén: ők lehetnek a nap nyertesei

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Enyhe emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Czibere Ákos kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP pénteken átlépte a 30 ezer forintos ellenállást, ez most már támaszt képez, míg felfelé 31 086 forintnál látható technikai ellenállás. Folytatta a sajátrészvény vásárlást az OTP, a pénteki kereskedésben 21 847 darab részvényt vásárolt, az átlagár 29 997 forinton alakult. Pénteken az OTP-részvények ára 460 forinttal, 1,53 százalékkal 30 430 forintra erősödött, forgalmuk 20,4 milliárd forintot tett ki.
A Mol a pénteki gyorsjelentés után visszaesett a 2955 forintnál lévő 50 napos mozgóátlagra, amely támaszt képez, az árfolyamban, ellenállás pedig a 30 napos mozgóátlag 3021 forintos értékénél és 3043 forintnál látható. Pénteken a Mol 12 forinttal, 0,4 százalékkal 2998 forintra csökkent, 2,6 milliárd forintos forgalomban.
A Richternél 10 470 forintnál és amennyiben tartósan felette tud maradni, 10 513 forintnál látható további ellenállás. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,14 százalékkal 10 480 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom nem tudott érdemben növekedni pénteken, továbbra is 1800 forintnál látható támasz felett van, míg a következő potenciális akadály 1868 forintnál lehet. Céláremelés érkezett a Magyar Telekom részvényeire: az Oddo BHF 2150 forintra emelte a korábbi 2100 forintos 12 havi célárát, az ajánlásuk a Telekom részvényeire továbbra is felülsúlyozás. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 1818 forint maradt, forgalma 797,4 millió forint volt.
A bitcoin történelmi négyéves ciklusa felbomlóban van, mivel a befektetői összetétel változása és a támogató szabályozási környezet átformálja a kriptovaluta piaci dinamikáját.
A Revolut részvény vásárlás és kereskedés egyre népszerűbb befektetési forma Magyarországon is, különösen a kezdő befektetők körében. Nézzük meg, miket is kell róla tudni pontosan.
Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.
A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.
Az arany az elmúlt 25 évben kivételes befektetési teljesítményt nyújtott: 2000 és 2025 nyara között több mint 1075%-os hozamot ért el.
Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk.
Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.
Rekordközeli, közel 100 milliárd forintos értékben vásároltak a magyarok lakossági állampapírt a múlt héten.
A pénzügyi tervezés még mindig nem része a magyarok hétköznapjainak, különösen az idősebb aktív korúak vesztették el hitüket.
A Morgan Stanley vezető stratégája szerint a jelenlegi amerikai részvénypiaci korrekció vásárlási lehetőséget kínál, mivel a vállalati nyereségnövekedési kilátások továbbra is kedvezőek maradtak.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 400,85 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel 101 244,52 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Augusztus 1-től új sorozattal bővül a Magyar Állampapír Plusz kínálata, 5,75 és 6,75 közötti lesz a fix kamatozás.
Készpénzfelvétel díj kalkulátor, ingyenes készpénzfelvétel 2025: mennyi a készpénzfelvétel díja, történt-e készpénzfelvétel változás, milyen készpénzfelvétel nyilatkozat szükséges?
Nyitrai Győzőt, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
