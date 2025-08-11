Így indul a nap tőzsdén: ők lehetnek a nap nyertesei

Enyhe emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.

Czibere Ákos kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP pénteken átlépte a 30 ezer forintos ellenállást, ez most már támaszt képez, míg felfelé 31 086 forintnál látható technikai ellenállás. Folytatta a sajátrészvény vásárlást az OTP, a pénteki kereskedésben 21 847 darab részvényt vásárolt, az átlagár 29 997 forinton alakult. Pénteken az OTP-részvények ára 460 forinttal, 1,53 százalékkal 30 430 forintra erősödött, forgalmuk 20,4 milliárd forintot tett ki.

A Mol a pénteki gyorsjelentés után visszaesett a 2955 forintnál lévő 50 napos mozgóátlagra, amely támaszt képez, az árfolyamban, ellenállás pedig a 30 napos mozgóátlag 3021 forintos értékénél és 3043 forintnál látható. Pénteken a Mol 12 forinttal, 0,4 százalékkal 2998 forintra csökkent, 2,6 milliárd forintos forgalomban.

A Richternél 10 470 forintnál és amennyiben tartósan felette tud maradni, 10 513 forintnál látható további ellenállás. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,14 százalékkal 10 480 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom nem tudott érdemben növekedni pénteken, továbbra is 1800 forintnál látható támasz felett van, míg a következő potenciális akadály 1868 forintnál lehet. Céláremelés érkezett a Magyar Telekom részvényeire: az Oddo BHF 2150 forintra emelte a korábbi 2100 forintos 12 havi célárát, az ajánlásuk a Telekom részvényeire továbbra is felülsúlyozás. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 1818 forint maradt, forgalma 797,4 millió forint volt.