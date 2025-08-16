Gyomorforgató: pedofíliával vádolják az egykori sznúkervilágbajnokot, ő pedig tagad

Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás - írta meg a The Guardian.

A 48 éves sportolót két vádpontban vádolják általános iskolás korú gyermekekkel szemben elkövetett visszaélésekkel. A vádak szerint az esetek 1993 és 1996 között egy lányt, valamint 2006 és 2010 között egy fiút érintettek, mindkét esetben Glasgow környékén. A glasgow-i felsőbíróságon csütörtökön tartott virtuális meghallgatáson elhangzott, hogy a tárgyaláson jelen nem lévő Dott tagadja a vádakat.

Védőügyvédje, Euan Dow kijelentette: "Védencünk nem vallja magát bűnösnek a vádiratban szereplő két vádpontban. A vádlott álláspontja szerint a vádak kitaláltak, és egyikben sincs semmi igazság."

A tárgyalás időpontját 2026. augusztus 17-re tűzték ki ugyanezen bíróságon, a sportoló óvadék ellenében szabadlábon védekezhet. Dott 2006-ban nyerte meg a sznúkervilágbajnokságot, emellett 2004-ben és 2010-ben döntős volt.