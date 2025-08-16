Egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg, ő lett a legfiatalabb sakknagymester.
Gyomorforgató: pedofíliával vádolják az egykori sznúkervilágbajnokot, ő pedig tagad
Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás - írta meg a The Guardian.
A 48 éves sportolót két vádpontban vádolják általános iskolás korú gyermekekkel szemben elkövetett visszaélésekkel. A vádak szerint az esetek 1993 és 1996 között egy lányt, valamint 2006 és 2010 között egy fiút érintettek, mindkét esetben Glasgow környékén. A glasgow-i felsőbíróságon csütörtökön tartott virtuális meghallgatáson elhangzott, hogy a tárgyaláson jelen nem lévő Dott tagadja a vádakat.
Védőügyvédje, Euan Dow kijelentette: "Védencünk nem vallja magát bűnösnek a vádiratban szereplő két vádpontban. A vádlott álláspontja szerint a vádak kitaláltak, és egyikben sincs semmi igazság."
A tárgyalás időpontját 2026. augusztus 17-re tűzték ki ugyanezen bíróságon, a sportoló óvadék ellenében szabadlábon védekezhet. Dott 2006-ban nyerte meg a sznúkervilágbajnokságot, emellett 2004-ben és 2010-ben döntős volt.
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
