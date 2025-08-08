2025. augusztus 8. péntek László
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Laptop, dokumentumok és idősebb férfi írása otthoni könyvelés jelzáloghitel, biztosítás vagy nyugdíj. Adók, információs összefoglaló és idős ember tervezi a pénzügyeket, költségvetési tervet vagy megtakarítási ellenőrző listát.
Megtakarítás

Változás élesedik a magánnyugdíj-megtakarítások kifizetésében: hatalmas összegeket buknak

MTI
2025. augusztus 8. 19:31

Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.

A tervezet hatályba lépése esetén a nyugdíjba vonuló alkalmazottak a magánnyugdíjalapok által kezelt megtakarításuk legfeljebb 25 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit pedig a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő (jelenleg 1281 lej = 100 ezer forint) havi részletekben kaphatják meg, legfeljebb tíz évre elosztva. A magánnyugdíj csak akkor haladhatja meg a szociális minimálnyugdíj összegét, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítása gyűlt össze a magánnyugdíjalapoknál, mint amit tíz évre elosztva ki lehet fizetni. A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapnák meg nyugdíjmegtakarításának kifizetetlen részét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Akinek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető), az továbbra is egy tételben felveheti a teljes összeget. A tervezet által bevezetendő másik lehetőség az életjáradékként fizetendő magánnyugdíj, amelynek összegéről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. Az életjáradékról szóló megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát.

A bukaresti kormány indoklása szerint a törvény egy régóta fennálló joghézagot hivatott orvosolni azáltal, hogy bevezeti a - nyugdíjalapoktól elkülönülő, csak a kifizetésekkel foglalkozó - magánnyugdíjpénztárak rendszerét. Másfelől a jogszabály a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is biztosítja, tekintettel arra, hogy az utóbbi években megsokszorozódtak a magánnyugdíjalapokból egy tételben felvett összegek (míg 2011-ben csak 1,6 millió lejt tettek ki, 2024-ben már 548 millió lejre emelkedtek), Romániában pedig a 2030-as évtizedben éri el a nyugdíjkorhatárt a legnépesebb, 1966-után született korosztály - olvasható az indoklásban.

A tervezet kidolgozásánál, a tízéves kifizetési időszak meghatározásánál a kormány azt vette figyelembe, hogy Romániában a várható átlagos élettartam 75,1 év (nőknél 79,2, férfiaknál 71,3 év), a nyugdíjkorhatár pedig 65 év. A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy legfeljebb öt év alatt kell a nyugdíjalapnak egyenlő havi részletekben kifizetnie.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Romániában 2008-ban vezette be a "három pillérű" nyugdíjrendszert, amelynek értelmében a 35 év alatti alkalmazottaknak a bérükből visszatartott, a bruttó 25 százalékát kitevő nyugdíjjáruléknak egy törvény által meghatározott részét (2024. január elseje óta a bruttó 4,75 százalékát), egy általuk kiválasztott magánnyugdíjalaphoz kell irányítaniuk ("második pillér"), míg a fennmaradó rész (a bruttó 20,25 százaléka) továbbra is az állami nyugdíjpénztárhoz ("első pillér") kerül.

A nyugdíjárulék egy részének magánnyugdíjalaphoz történő irányítását a 35 és 45 év közöttiek számára önkéntes alapon tették lehetővé a törvény hatályba lépésekor. A román nyugdíjrendszer "harmadik pillére" a fakultatív magánnyugdíjbiztosítás, ami a járulékbefizetéstől független, a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott, önkéntes megtakarítási lehetőség. Idén februárban 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező magánnyugdíjmegtakarítása.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #nyugdíjpénztár #románia #nyugdíjmegtakarítás #kifizetés #magánnyugdíjpénztárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:33
20:03
19:31
19:01
18:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 8. 16:55
Meglepetést okozott a magyar infláció - Mi áll a háttérben?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 8. 18:01
Megerősítette lapunknak a BBC: magyar nyelvű hírszolgáltatást indítanak
A BBC a Media1.hu megkeresésére reagálva hivatalosan is megerősítette pénteken, hogy magyar nyelvű h...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 8. 17:12
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában el...
Holdblog  |  2025. augusztus 8. 08:55
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Ala...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 8. 08:09
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 20...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Egyre több magyar menekíti ilyen bankszámlákra a spórolt pénzét: mit tudhatnak, amit más nem?
2
3 hete
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
3 hete
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
4
3 hete
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
5
2 hónapja
Rengeteg magyar menekíti ilyen bankszámlára a spórolt pénzét: tudhatnak valamit, amit más nem?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 19:01
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 18:45
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 20:28
Letarolja a hőség Magyarországot: itt lesz a legkegyetlenebb a forróság