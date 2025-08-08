Az arany az elmúlt 25 évben kivételes befektetési teljesítményt nyújtott: 2000 és 2025 nyara között több mint 1075%-os hozamot ért el.
Változás élesedik a magánnyugdíj-megtakarítások kifizetésében: hatalmas összegeket buknak
Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.
A tervezet hatályba lépése esetén a nyugdíjba vonuló alkalmazottak a magánnyugdíjalapok által kezelt megtakarításuk legfeljebb 25 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit pedig a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő (jelenleg 1281 lej = 100 ezer forint) havi részletekben kaphatják meg, legfeljebb tíz évre elosztva. A magánnyugdíj csak akkor haladhatja meg a szociális minimálnyugdíj összegét, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítása gyűlt össze a magánnyugdíjalapoknál, mint amit tíz évre elosztva ki lehet fizetni. A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapnák meg nyugdíjmegtakarításának kifizetetlen részét.
Akinek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető), az továbbra is egy tételben felveheti a teljes összeget. A tervezet által bevezetendő másik lehetőség az életjáradékként fizetendő magánnyugdíj, amelynek összegéről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. Az életjáradékról szóló megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát.
A bukaresti kormány indoklása szerint a törvény egy régóta fennálló joghézagot hivatott orvosolni azáltal, hogy bevezeti a - nyugdíjalapoktól elkülönülő, csak a kifizetésekkel foglalkozó - magánnyugdíjpénztárak rendszerét. Másfelől a jogszabály a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is biztosítja, tekintettel arra, hogy az utóbbi években megsokszorozódtak a magánnyugdíjalapokból egy tételben felvett összegek (míg 2011-ben csak 1,6 millió lejt tettek ki, 2024-ben már 548 millió lejre emelkedtek), Romániában pedig a 2030-as évtizedben éri el a nyugdíjkorhatárt a legnépesebb, 1966-után született korosztály - olvasható az indoklásban.
A tervezet kidolgozásánál, a tízéves kifizetési időszak meghatározásánál a kormány azt vette figyelembe, hogy Romániában a várható átlagos élettartam 75,1 év (nőknél 79,2, férfiaknál 71,3 év), a nyugdíjkorhatár pedig 65 év. A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy legfeljebb öt év alatt kell a nyugdíjalapnak egyenlő havi részletekben kifizetnie.
Romániában 2008-ban vezette be a "három pillérű" nyugdíjrendszert, amelynek értelmében a 35 év alatti alkalmazottaknak a bérükből visszatartott, a bruttó 25 százalékát kitevő nyugdíjjáruléknak egy törvény által meghatározott részét (2024. január elseje óta a bruttó 4,75 százalékát), egy általuk kiválasztott magánnyugdíjalaphoz kell irányítaniuk ("második pillér"), míg a fennmaradó rész (a bruttó 20,25 százaléka) továbbra is az állami nyugdíjpénztárhoz ("első pillér") kerül.
A nyugdíjárulék egy részének magánnyugdíjalaphoz történő irányítását a 35 és 45 év közöttiek számára önkéntes alapon tették lehetővé a törvény hatályba lépésekor. A román nyugdíjrendszer "harmadik pillére" a fakultatív magánnyugdíjbiztosítás, ami a járulékbefizetéstől független, a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott, önkéntes megtakarítási lehetőség. Idén februárban 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező magánnyugdíjmegtakarítása.
A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.
Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk.
Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.
A Wall Street nagyágyúja szerint most jön a nagy lehetőség: nagyot szakíthat, aki jól bánik a pénzével
A Morgan Stanley vezető stratégája szerint a jelenlegi amerikai részvénypiaci korrekció vásárlási lehetőséget kínál, mivel a vállalati nyereségnövekedési kilátások továbbra is kedvezőek maradtak.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 400,85 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel 101 244,52 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Augusztus 1-től új sorozattal bővül a Magyar Állampapír Plusz kínálata, 5,75 és 6,75 közötti lesz a fix kamatozás.
Készpénzfelvétel díja 2025-ben bankonként: ennyibe kerül a pénzfelvétel ATM-ből külföldön és belföldön
Készpénzfelvétel díj kalkulátor, ingyenes készpénzfelvétel 2025: mennyi a készpénzfelvétel díja, történt-e készpénzfelvétel változás, milyen készpénzfelvétel nyilatkozat szükséges?
Nyitrai Győzőt, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Mit kezdjen az ember 4 milliárd forinttal, ha megnyeri az Ötöslottót?
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 9,53 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 101 380,77 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
