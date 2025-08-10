Ennyi volt, jöhet a nagy bitcoin-zuhanás? Gyűlnek a viharfelhők, érdemes átgondolni a befektetéseket

A bitcoin történelmi négyéves ciklusa felbomlóban van, mivel a befektetői összetétel változása és a támogató szabályozási környezet átformálja a kriptovaluta piaci dinamikáját.

"Hivatalosan csak akkor lesz vége, ha 2026-ban pozitív hozamokat látunk. De szerintem látni fogunk, így kijelenthetjük: a négyéves ciklus véget ért" - nyilatkozta Matthew Hougan, a Bitwise Asset Management befektetési igazgatója a CNBC-nek.

A bitcoin ciklusa hagyományosan egy négyéves árfolyammozgási mintát követ, amely a felezés (halving) eseménye körül forog. Ez a bitcoin kódjába írt mechanizmus nagyjából négyévente csökkenti felére a bányászok jutalmát, legutóbb 2024 áprilisában történt meg.

A korábbi ciklusokban a bitcoin árfolyama általában a felezés után hónapokkal érte el új történelmi csúcsát, majd 70-80%-os zuhanás következett, ami a "kripto tél" időszakához vezetett. Ezután az árfolyam egy ideig sávban mozgott, majd a következő felezés közeledtével ismét emelkedni kezdett.

A legutóbbi felezésnél azonban szokatlan piaci reakció történt: a bitcoin már 2024 márciusában, a felezés előtt egy hónappal új csúcsot ért el 73 000 dollár felett, nem pedig az esemény után, ahogy az várható lett volna.

A fő tényező az amerikai bitcoin ETF-ek 2024 januári jóváhagyása volt. Az ETF-ekbe történő jelentős tőkebeáramlás és az a remény, hogy ez több hagyományos intézményi befektetőt vonzhat a piacra, felhajtotta a bitcoin árát.

"Ezúttal a spot Bitcoin ETF iránti kereslet lényegében megelőzte a felezés utáni tipikus áremelkedést. Ez volt az első egyértelmű jele annak, hogy az intézményi tőkeáramlás megváltoztathatja a hagyományos ciklus dinamikáját" - mondta Saksham Diwan, a CoinDesk Data elemzője.

Az ETF-ek mellett más piaci tényezők is megváltoztak. Hougan rámutat, hogy a korábbi "kripto teleket" gyakran megelőzték nagy összeomlások, mint a 2018-as ICO-k bukása vagy a 2022-es FTX csődje.

Eközben a makrogazdasági környezet és a szabályozás is támogatóbbá vált. "A kamatlábak inkább csökkenni fognak, mint emelkedni a következő évben, és a szabályozók most már hajlandóak foglalkozni a kriptovalutákkal, ami jelentősen csökkenti a jövőbeli összeomlások kockázatát" - tette hozzá Hougan.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja alatt az SEC ejtett néhány eljárást kriptocégek ellen, Washington új törvényeket készül bevezetni, sőt bitcoin stratégiai tartalékot is létrehozott.

Ryan Chow, a Solv Protocol társalapítója szerint "a növekvő piaci érettséggel, a hosszú távú befektetők felhalmozásával és a csökkenő volatilitással a hagyományos 4 éves ritmus helyét átveszi egy likviditásérzékenyebb, makrogazdasági korrelációjú viselkedés".

Diwan megjegyzi, hogy történelmileg a bitcoin legjelentősebb áremelkedése a felezés utáni 500-720. nap között történt. "Ha ez a minta ismétlődne, akkor 2025 harmadik negyedéve és 2026 első negyedéve között kellene figyelnünk a potenciális gyorsulásra" - mondta.

A bitcoin legutóbbi rekordját július 14-én érte el, amikor 123.000 dollár fölé emelkedett. A szakértők szerint a korábbi ciklusokra jellemző 70-80%-os zuhanások már nem fognak bekövetkezni.

"Úgy véljük, a brutális 70-80%-os visszaesések kora mögöttünk van" - mondta Chow. Megjegyezte, hogy a jelenlegi ciklus legnagyobb korrekciója mindössze 26% volt, szemben a 2017 utáni 84%-os és a 2021 utáni 77%-os visszaeséssel.

A hosszú távú bitcoin-tulajdonosok és a folyamatos intézményi beáramlások nagyobb védelmet nyújtanak a lefelé irányuló mozgások ellen. Chow szerint 30-50%-os korrekciók még előfordulhatnak makrogazdasági sokkok vagy szabályozási meglepetések hatására, de ezek valószínűleg rövidebbek és kevésbé drasztikusak lesznek, mint a korábbi ciklusokban. Hougan is egyetért: "Fogadok, hogy a 70%-os visszaesések már a múlté."