Kreatív növekvő zöld gyertyatartó forex chart és bitcoin homályos háttéren. Kereskedelmi és pénzügyi koncepció. 3D renderelés
Megtakarítás

Ennyi volt, jöhet a nagy bitcoin-zuhanás? Gyűlnek a viharfelhők, érdemes átgondolni a befektetéseket

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 14:04

A bitcoin történelmi négyéves ciklusa felbomlóban van, mivel a befektetői összetétel változása és a támogató szabályozási környezet átformálja a kriptovaluta piaci dinamikáját.

"Hivatalosan csak akkor lesz vége, ha 2026-ban pozitív hozamokat látunk. De szerintem látni fogunk, így kijelenthetjük: a négyéves ciklus véget ért" - nyilatkozta Matthew Hougan, a Bitwise Asset Management befektetési igazgatója a CNBC-nek.

A bitcoin ciklusa hagyományosan egy négyéves árfolyammozgási mintát követ, amely a felezés (halving) eseménye körül forog. Ez a bitcoin kódjába írt mechanizmus nagyjából négyévente csökkenti felére a bányászok jutalmát, legutóbb 2024 áprilisában történt meg.

A korábbi ciklusokban a bitcoin árfolyama általában a felezés után hónapokkal érte el új történelmi csúcsát, majd 70-80%-os zuhanás következett, ami a "kripto tél" időszakához vezetett. Ezután az árfolyam egy ideig sávban mozgott, majd a következő felezés közeledtével ismét emelkedni kezdett.

A legutóbbi felezésnél azonban szokatlan piaci reakció történt: a bitcoin már 2024 márciusában, a felezés előtt egy hónappal új csúcsot ért el 73 000 dollár felett, nem pedig az esemény után, ahogy az várható lett volna.

A fő tényező az amerikai bitcoin ETF-ek 2024 januári jóváhagyása volt. Az ETF-ekbe történő jelentős tőkebeáramlás és az a remény, hogy ez több hagyományos intézményi befektetőt vonzhat a piacra, felhajtotta a bitcoin árát.

"Ezúttal a spot Bitcoin ETF iránti kereslet lényegében megelőzte a felezés utáni tipikus áremelkedést. Ez volt az első egyértelmű jele annak, hogy az intézményi tőkeáramlás megváltoztathatja a hagyományos ciklus dinamikáját" - mondta Saksham Diwan, a CoinDesk Data elemzője.

Az ETF-ek mellett más piaci tényezők is megváltoztak. Hougan rámutat, hogy a korábbi "kripto teleket" gyakran megelőzték nagy összeomlások, mint a 2018-as ICO-k bukása vagy a 2022-es FTX csődje.

Eközben a makrogazdasági környezet és a szabályozás is támogatóbbá vált. "A kamatlábak inkább csökkenni fognak, mint emelkedni a következő évben, és a szabályozók most már hajlandóak foglalkozni a kriptovalutákkal, ami jelentősen csökkenti a jövőbeli összeomlások kockázatát" - tette hozzá Hougan.

Bárkinem járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja alatt az SEC ejtett néhány eljárást kriptocégek ellen, Washington új törvényeket készül bevezetni, sőt bitcoin stratégiai tartalékot is létrehozott.

Ryan Chow, a Solv Protocol társalapítója szerint "a növekvő piaci érettséggel, a hosszú távú befektetők felhalmozásával és a csökkenő volatilitással a hagyományos 4 éves ritmus helyét átveszi egy likviditásérzékenyebb, makrogazdasági korrelációjú viselkedés".

Diwan megjegyzi, hogy történelmileg a bitcoin legjelentősebb áremelkedése a felezés utáni 500-720. nap között történt. "Ha ez a minta ismétlődne, akkor 2025 harmadik negyedéve és 2026 első negyedéve között kellene figyelnünk a potenciális gyorsulásra" - mondta.

A bitcoin legutóbbi rekordját július 14-én érte el, amikor 123.000 dollár fölé emelkedett. A szakértők szerint a korábbi ciklusokra jellemző 70-80%-os zuhanások már nem fognak bekövetkezni.

"Úgy véljük, a brutális 70-80%-os visszaesések kora mögöttünk van" - mondta Chow. Megjegyezte, hogy a jelenlegi ciklus legnagyobb korrekciója mindössze 26% volt, szemben a 2017 utáni 84%-os és a 2021 utáni 77%-os visszaeséssel.

A hosszú távú bitcoin-tulajdonosok és a folyamatos intézményi beáramlások nagyobb védelmet nyújtanak a lefelé irányuló mozgások ellen. Chow szerint 30-50%-os korrekciók még előfordulhatnak makrogazdasági sokkok vagy szabályozási meglepetések hatására, de ezek valószínűleg rövidebbek és kevésbé drasztikusak lesznek, mint a korábbi ciklusokban. Hougan is egyetért: "Fogadok, hogy a 70%-os visszaesések már a múlté."
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #bitcoin #szabályozás #kriptovaluta #etf #bitcoin hírek #kriptotőzsde #kripto

