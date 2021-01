10 újévi fogadalom: ezeket tarts be, és nem lesznek pénzügyi gondjaid 2021-ben

A múlt év pénzügyi szempontból sem volt egyszerű, ezért érdemes néhány kisebb pénzügyi célt is kitűzni 2021-ben, hogy több pénzt takarítsunk meg, tartalékot képezzünk. Ehhez ad most tippeket a Pénzcentrum, mit érdemes elhatározni az új évben a nagyobb pénzügyi tudatosságért.

2020 nem csak a járvány éve volt: a kiszámíthatatlanság, amit a pandémia hozott mindenki életébe sok mindent megváltoztatott. Nem csak a vásárlási szokásokat, a munkavégzést, a napi rutint, hanem a hosszútávú célokat is. Minden évvége egyfajta számadásra késztet: mit értünk el, miben vallottunk kudarcot - ezek alapján pedig dönthetünk, hogyan tovább. Az idei év végén különösen sokan érezhetik, hogy teljes újratervezésre van szükségük.

A pénzügyi tudatosság fontosságát egyébként sem győzzük hangsúlyozni, 2020-ban viszont rengetegen szereztek gyakorlati tapasztalatot is arról, hogy egy kevéssel nagyobb tudatosság milyen nagy hatással lehet az életükre, az anyagi helyzetükre.

Az újévi fogadalmakat könnyű kigondolni, összeírni, elhatározni, viszont annál sokkal-sokkal nehezebb betartani. Így van ez a pénzügyi tervekkel is. Ebből az következhetne, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos újévi fogadalmakat sokszorosan nehéz betartani. Ezért - pláne egy ilyen nehéz év után - a Pénzcentrum azt javasolja, kezdjük 2021-ben kis lépésekkel. Az alábbi listában felsoroljuk azokat a kis célokat, amelyekkel sok pénzt meg lehet takarítani idén. Legyen könnyen 2021 egy pénzügyileg kiegyensúlyozottabb év lehessen.

1. Kövesd nyomon a költéseid, és készíts büdzsét

A pénzügyi tudatosság első lépése, hogy tudjuk, mire költünk, viszont ezt sokaknak nehezére esik pontosan vezetni. Valljuk be, nem mindenki olyan pedáns, hogy ahogy vesz valamit, feljegyzi a kockás füzetbe, minden blokkot eltesz, stb. Sőt, a legtöbben nem ilyenek vagyunk.

Tehát ahhoz, hogy ezt egyáltalán rutinná tudd tenni, meg kell találnod azt a módot, ami számodra kényelmes. Ha ez a kockás füzetbe írás minden nap vacsora előtt pl, akkor az, ha egy app segíthet neked legjobban, akkor az. Van, akinek könnyebb azt követni, reggel mennyi pénz van a pénztárcájában és a kártyáján, és estére mennyi lesz.

Tehát azt érdemes megfogadni 2021-re, hogy megtalálod a módját, hogyan tartsd számon a költéseidet, hogy lásd, hol folyik el a pénzed, hol tudnál spórolni. Ha úgy érzed, ez már megy, akkor készítsd el a havi büdzsét, mire mennyit fogsz költeni - számold bele a nem redszeres kiadásokat is, mint nyaralás, iskolakezdés, karácsony, stb. Nem az a lényeg, hogy 100 százalékosan tartsd magad a büdzséhez, hanem hogy legyen terved, ami alapján jobb döntéseket hozhatsz pénzügyileg.

2. Vásárlás helyett bérelj vagy kérj kölcsön

Bár 2019-ben a klímaválság miatt a vég nélküli fogyasztás kezdte elveszteni a varázsát, és egyre népszerűbbek lettek a környezettudatos megoldások, 2020-ban kisebb gondunk is nagyobb volt, hogy ezzel foglalkozzunk. Bár továbbra is fontos téma maradt a klímaválság és környezettudatosság, kevésbé volt jelen a mindennapokban. Pedig éppen 2020 eseményei - nem csak a pandémia, hanem a környezeti katasztrófák pl. - világítanak rá, mennyire fontos véget vetni a káros fogyasztói attitűdnek.

Viszont ha ezért nem is, a spórolás jegyében érdemes ahelyett, hogy vennék valamit, kölcsön kérni vagy bérelni. Például aki lakást felújít saját kezűleg, hajlamos hazavinni a fél barkácsboltot, miközben bérelhetne is, vagy kölcsönözhetne. 20 évig még úgysem lesz újra szükség csempevágóra pl.

Nem csak szerszámokra igaz ez, hanem járművektől kezdve a ruhákon át a gyermekjátékokig bármire. Rengeteg pénz megy el feleslegesen bababútorokra úgy, hogy rövid ideig van rájuk szükség, ahogy esküvői, alkalmi ruhákra szintén. Pedig lehetne bérelni is, vagy kölcsönkérni.

3. Sajátíts el új készségeket

Mindegy, mennyi idős az ember, a tanulás frissen tartja az elmét, sikerélményt ad, és még spórolni is lehet vele. 2020 után feltehetően az online kurzusok térnyerése hatalmas lesz, így sokkal könnyebben lesznek elérhetőek a tanulási lehetőségek is. Mindegy, hogy nyelvtanulás érdekel, vagy a programozás, varrótanfolyam, lakberendezés, stb. érdemes belevágni. Sokszor olyan dolgokért fizetünk ki súlyos pénzeket szakembereknek, amit mi is meg tudnánk oldani, ha megtanulnánk, hogyan kell.

Például egy esküvői meghívót megtervezni, szülinapi tortát sütni, megvarrni egy farsangi jelmezt nem kell szakértőnek lenni, de sokszor inkább fizetünk, ahelyett hogy egy háromnapos tanfolyamon megtanulnánk az alapokat, és nekivágnánk. Plusz rengeteg olyan kurzus van, amivel könnyebbé tehetjük az életünket. Például egy gépírás tanfolyam segíthet minket a munkában, egy vállalkozásfejlesztési kurzus sikeresebbnek lenni. Ha pedig új hobbit tanulnánk, azt később másodállássá, vállalkozássá is fejleszthetjük, amivel szintén több pénz állhat a házhoz.

4. Csökkentsd a rezsit

Hogyha csökkenti az ember az energiafogyasztását (áram, gáz, vagy akár benzin), az nem csak a környezetre van jó hatással, de pénzt is spórolhatunk vele. Sokan nem hisznek abban, hogy tudnának ennél is kevesebbet fogyasztani, pedig mindig lehet kisebb a rezsi:

Csak elhatározás kérdése. Ahogy az is, hogy nem kell mindenhová autóval menni, lehet gyalog vagy biciklivel vagy tömegközlekedéssel is.

5. Vedd használtan, hasznosítsd újra

Nem csak azzal spórolhat az ember, ha nem vesz, hanem bérel dolgokat, hanem azzal is, ha használtan veszi meg, amire szüksége van. Rengetegszer van olyan eset, hogy szinte teljesen új háztartási gépeket, digitális eszközöket, bútorokat árulnak. Kapták ajándékba, de már volt, elnézték a méretét, de nem fért be, vagy egyszerűen csak mégsincs szükségük rá, nem használják.

Miért ne lehetne a gyerek futóbiciklijét használtan venni? Úgyis rövid ideig használja majd. Érdemes átgondolni, mit vettünk 2020-ban újonnan, és mennyit spórolhattunk volna, ha használtan vesszük meg. Lehet ez bármi: könyv, kanapé, pálinkafőző, szobabicikli, kenyérsütőgép... a jövőben vegyük számításba azt a lehetőséget, ha szükségünk van valamire, hogy használtan vegyük meg.

5. Főzz otthon

A karantén időszak tavasszal, a home office, és egyáltalán, hogy most étterembe sem lehet járni azt eredményezte, hogy sokkal többet főzünk otthon. Ez nem csak azért jó, mert egészségesebben főzhetsz - pl. nem kell bő olajban kisütni a rántott húst és sült krumplit, lehet a sütőben is - hanem azért is, mert ezzel spórolhatsz. Mert a mindennapi főzés során biztos, hogy olcsóbb, ha megveszed az alapanyagokat és magad főzöl, mintha megveszed a menzán. Persze ebbe időt és energiát kell fektetni, tervezni kell a heti menüt, új recepteket tanulni. Ezért ezt is kis lépésekben érdemes kezdeni: határozd el, hogy valamivel többet fogsz otthon főzni, mint eddig:

kisebb célokat tűzz ki, ne rögtön azt, hogy mostantól mindig otthon főzöl.

Természetesen nem kevesen vannak olyanok is, akik szinte mindig otthon főznek. Nekik, és mindenki másnak is azt tudjuk javasolni, hogy az otthonfőzés mellett figyeljen oda az élelmiszerpazarlásra is. A magyar szemetesekben ugyanis rengeteg élelmiszer landol, melynek egy jó részét a főtt étel (maradék) képezi. Ezen még lehet dolgozni:

6. Szórakozz ingyen

Lemenni a játszótérre ingyen van, egy csodahinta az udvarba sokba kerül. 2020-ban rengeteg szórakozási lehetőség vált ingyenessé online, múzeumi tárlatok, színházi előadások, koncertek, stb. elérhetőek. A kirándulás a közelben pedig nem csak ingyen van, hanem a testi és lelki egészségnek is jót tesz.

Természetesen mindenkinek más jelenthet kikapcsolódást, szórakozást. A lényeg, amit érdemes megfogadni, hogy keressük ezeket az olcsó, kedvezményes vagy ingyenes szórakozási lehetőségeket. Tartsuk észben mindössze, hogy létezik olcsó vagy sok ingyenes program is a drága szórakozási lehetőségek mellett.

7. Vásárolj kuponnal, akciósan

Az, hogy valaki kihasználja a leárazásokat, bolti akciókat, egyáltalán nem ciki, sőt: el lehet dicsekedni vele, mennyit tudtunk spórolni. Nem véletlen olyan népszerűek a Glamour és Joy napok. A rutinos kuponozók már akár hónapokkal előtte készülnek rá, mi mindenre lesz szükség, miből mennyit vegyenek. Vagy például rengetegen kivárják a kütyüvásárlással a novemberi Black Friday akciókat, és rengeteget megtakarítanak.

Az akciós újságokban megnézni, hogy mi akciós és aszerint vásárolni esetleg többet bizonyos akciós termékekből melósnak tűnhet, de kis energia befektetés, és hosszú távon sokat lehet spórolni vele. Hogyha eddig nem vettük igénybe tudatosan az akciókat, leértékeléseket, határozzuk el, hogy 2021-ben ezekre jobban odafigyelünk.

8. Élj egészségesebben

Egyrészt ha eleve egészségesen táplálkozol, sportolsz, elég vitamint viszel be, kevésbé leszel kitéve a fertőzéseknek, gy nem költesz drága gyógyszerekre annyit. Ha abbahagyod a dohányzást, azzal is rengeteget spórolhatsz.

Szintén népszerű újévi fogadalom a diéta, túlsúly ledolgozása, ami csak keveseknek szokott sikerülni. Pedig a biztos módszer ugyanaz, mint amikor valaki pénzt akar megtakarítani: fogyáshoz kalóriákat kell megtakarítani. A legnagyobb nyereség persze, hogy sokkal egészségesebbek lehetünk, ha ledolgozzuk a túlsúlyt, de még spórolhatunk is rajta.

9. Legyél tisztában a pénzügyeiddel

Milyen lakásbiztosítást fizetsz? Milyen kamaton fizeted a hiteled törlesztőrészletét? Emelkedett a kgfb-d? Kell ez összes tévécsatorna? Nincs olcsóbb internetcsomag? Amikor megköt az ember egy szerződést, előfizet, utána jellemzően ezzel már nem is akar foglalkozni, pedig ezért marad le a jobb ajánlatokról. Egy 5 évvel ezelőtt kötött lakáshitelnél már biztosan van kedvezőbb: hitelkiváltással sokat lehet fogni a törlesztőn, visszafizetendő tőkén. Egy kedvezőtlen lakásbiztosítás pedig csak viszi a pénzt, aztán amikor szükség lenne rá, nem fog fizetni, mert elavult.

Érdemes időről-időre átnézni a különböző előfizetéseket is: van-e kedvezőbb díjcsomag, vagy szükség van-e egyáltalán még arra a szolgáltatásra.

10. Tegyél félre

Ez, akárcsak a büdzsé megtervezése, mindig nehéz ügy, hiszen meg kell találni az ember személyiségéhez legjobban illő leetőséget, hogy tényleg eredményesen tudjon félretenni. Valakinek az a könnyebb, ha egy befőttesüvegbe gyűjtögeti a nyaralásra a pénzt, más inkább hó elején rendszeres utálással tesz át bizonyos összeget másik számlára, hogy nehogy véletlen elvásárolja.

Természetesen ott vannak a nyugdíjelőtakarékosségi lehetőségek, vagy az életbiztosítások, egészségpénztár. Ezek a rendszeres megtakarítási formák biztosítékot jelenthetnek a nehéz helyzetekben, vagy a nyugdíjas években. Ezek között is számtalan kostrukciót, lehetőséget találunk, ezért érdemes összehasonlítani a lehetőségeket, melyik passzol legjobban az egyéni igényekhez. Az összevetéshez szerencsére már számos kalkulátor áll rendelkesére.

Legyen 2021 a nagyobb pénzügyi tudatosság éve számodra is!

Címlapkép: Getty Images