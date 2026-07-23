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Matra mountains highest range in northern Hungary.
Kvíz

Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyire ismered ki magad a Mátra világában!

Pénzcentrum
2026. július 23. 18:03

Akár rendszeresen túrázol a Mátrában, akár csak egy-egy hétvégi kirándulásra kerítettél sort, könnyű azt gondolni, hogy már alaposan kiismerted a vidéket. A jól ismert nevek és helyszínek mögött azonban számos olyan részlet rejtőzik, amely még a gyakorlott kirándulókat is próbára teheti. Vajon tényleg úgy ismered a Mátrát, mint a tenyeredet? Ebből a tíz kérdésből most kiderül.

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Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyire ismered ki magad a Mátra világában!

1/10 kérdés
Melyik a Mátra és egyben Magyarország legmagasabb pontja?
Csóványos
Istállós-kő
Galya-tető
Kékes
2/10 kérdés
Melyik városból indul a Mátrafüredre közlekedő Mátravasút?
Eger
Hatvan
Gyöngyös
Salgótarján
3/10 kérdés
Melyik mátrai település közelében található az Ilona-völgyi-vízesés?
Parád
Gyöngyöspata
Abasár
Pásztó
4/10 kérdés
Melyik hosszú távú turistaút halad keresztül a Mátrán?
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra
Szent Márton-út
Országos Kéktúra
Alföldi Kéktúra
5/10 kérdés
Melyik mátrai csúcson működik jelentős csillagászati obszervatórium?
Piszkés-tetőn
Ágasváron
Sas-kőn
Muzslán
6/10 kérdés
Melyik vár áll a Mátra és a Bükk közötti dombvidék sziklacsúcsán?
Füzéri vár
Siroki vár
Regéci vár
Boldogkő vára
7/10 kérdés
Melyik a Mátra második legmagasabb hegycsúcsa a Kékes után?
Muzsla
Ágasvár
Nagy-Szár-hegy
Galya-tető
8/10 kérdés
Melyik a Mátrában fekvő, Magyarország legmagasabban elhelyezkedő települése?
Mátraszentimre
Parád
Recsk
Mátrafüred
9/10 kérdés
Magyarország melyik nagytájához tartozik a Mátra?
Északi-középhegység
Dunántúli-dombság
Dunántúli-középhegység
Alpokalja
10/10 kérdés
Mit neveznek a Mátrában „csevicének”?
Természetes szénsavtartalmú ásványvízforrást
Időszakosan kiszáradó hegyi patakot
Sziklába vájt pásztorkunyhót
Vulkáni kőzettörmelékből álló omlást
Címlapkép: Getty Images
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