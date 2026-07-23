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Akár rendszeresen túrázol a Mátrában, akár csak egy-egy hétvégi kirándulásra kerítettél sort, könnyű azt gondolni, hogy már alaposan kiismerted a vidéket. A jól ismert nevek és helyszínek mögött azonban számos olyan részlet rejtőzik, amely még a gyakorlott kirándulókat is próbára teheti. Vajon tényleg úgy ismered a Mátrát, mint a tenyeredet? Ebből a tíz kérdésből most kiderül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyire ismered ki magad a Mátra világában! 1/10 kérdés Melyik a Mátra és egyben Magyarország legmagasabb pontja? Csóványos Istállós-kő Galya-tető Kékes Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik városból indul a Mátrafüredre közlekedő Mátravasút? Eger Hatvan Gyöngyös Salgótarján Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik mátrai település közelében található az Ilona-völgyi-vízesés? Parád Gyöngyöspata Abasár Pásztó Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hosszú távú turistaút halad keresztül a Mátrán? Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Szent Márton-út Országos Kéktúra Alföldi Kéktúra Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik mátrai csúcson működik jelentős csillagászati obszervatórium? Piszkés-tetőn Ágasváron Sas-kőn Muzslán Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik vár áll a Mátra és a Bükk közötti dombvidék sziklacsúcsán? Füzéri vár Siroki vár Regéci vár Boldogkő vára Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik a Mátra második legmagasabb hegycsúcsa a Kékes után? Muzsla Ágasvár Nagy-Szár-hegy Galya-tető Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik a Mátrában fekvő, Magyarország legmagasabban elhelyezkedő települése? Mátraszentimre Parád Recsk Mátrafüred Következő kérdés 9/10 kérdés Magyarország melyik nagytájához tartozik a Mátra? Északi-középhegység Dunántúli-dombság Dunántúli-középhegység Alpokalja Következő kérdés 10/10 kérdés Mit neveznek a Mátrában „csevicének”? Természetes szénsavtartalmú ásványvízforrást Időszakosan kiszáradó hegyi patakot Sziklába vájt pásztorkunyhót Vulkáni kőzettörmelékből álló omlást Eredmények

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