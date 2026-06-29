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Rendkívüli helyzet egy kedvelt hazai holtágon: tömegével hullnak a halak a 31 fokos vízben
HelloVidék

Rendkívüli helyzet egy kedvelt hazai holtágon: tömegével hullnak a halak a 31 fokos vízben

HelloVidék
2026. június 29. 10:45

Szórványos halpusztulást észleltek a Dömsödi Holt-Duna-ágon 2026. június 26-án, pénteken dél körül – a jelenséget horgászok jelezték a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség felé, miután több ponton is „pipáló”, oxigénhiányra utaló viselkedést figyeltek meg a vízben.

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A Halőri Szolgálat munkatársai rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megerősítették az észlelést. Ezt követően a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál (KDVVIZIG) kezdeményezték a vízpótlás maximális fokozását, amelyet el is indítottak a holtág mindkét végén. A beavatkozás során azonban arra is figyelni kellett, hogy a megnövelt vízbetáplálás ne veszélyeztesse a környező lakóterületek pincéit.

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Vasárnapra a helyzet részben tovább romlott: a holtág középső szakaszán elpusztult halak jelentek meg. A becslések szerint mintegy 80–100 nagyobb testű hal teteme került elő, a mintegy 95 százalékban növényzettel borított vízterületen.

A szakmai mérések szerint a víz hőmérséklete elérte a 31 Celsius-fokot, az oldott oxigénszint pedig 6,3 mg/liter volt. A halpusztulás hátterében feltételezhetően az állhat, hogy az éjszakai órákban – amikor a növényzet oxigéntermelése megszűnik, miközben a légzés oxigént von el a vízből – a koncentráció a kritikus szint alá csökkent.

A helyzet kezelésére a vízügyi igazgatóság a következő lépésekről tájékoztatott: a hét elején két Truxor típusú géppel megkezdik a növényzet ritkítását, emellett benzinmotoros levegőztetők telepítését is tervezik a víz oxigénellátásának javítására.

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A halőri szolgálat hétfő reggel kenuval kezdi meg az elhullott halak összegyűjtését, a magas hőmérsékletre és a környező lakóingatlanokra való tekintettel. A közlemény szerint a pénteken betelepített vadponty-ivadék állományt az eset nem érinti, mivel azt a frissített vízzel ellátott szakaszon helyezték ki.
Címlapkép: Getty Images
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