Már 109 települést érint valamilyen vízkorlátozás, miközben több helyen a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt egyre nehezebb fenntartani a folyamatos ivóvízellátást
Rendkívüli helyzet egy kedvelt hazai holtágon: tömegével hullnak a halak a 31 fokos vízben
Szórványos halpusztulást észleltek a Dömsödi Holt-Duna-ágon 2026. június 26-án, pénteken dél körül – a jelenséget horgászok jelezték a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség felé, miután több ponton is „pipáló”, oxigénhiányra utaló viselkedést figyeltek meg a vízben.
A Halőri Szolgálat munkatársai rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megerősítették az észlelést. Ezt követően a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál (KDVVIZIG) kezdeményezték a vízpótlás maximális fokozását, amelyet el is indítottak a holtág mindkét végén. A beavatkozás során azonban arra is figyelni kellett, hogy a megnövelt vízbetáplálás ne veszélyeztesse a környező lakóterületek pincéit.
Vasárnapra a helyzet részben tovább romlott: a holtág középső szakaszán elpusztult halak jelentek meg. A becslések szerint mintegy 80–100 nagyobb testű hal teteme került elő, a mintegy 95 százalékban növényzettel borított vízterületen.
A szakmai mérések szerint a víz hőmérséklete elérte a 31 Celsius-fokot, az oldott oxigénszint pedig 6,3 mg/liter volt. A halpusztulás hátterében feltételezhetően az állhat, hogy az éjszakai órákban – amikor a növényzet oxigéntermelése megszűnik, miközben a légzés oxigént von el a vízből – a koncentráció a kritikus szint alá csökkent.
A helyzet kezelésére a vízügyi igazgatóság a következő lépésekről tájékoztatott: a hét elején két Truxor típusú géppel megkezdik a növényzet ritkítását, emellett benzinmotoros levegőztetők telepítését is tervezik a víz oxigénellátásának javítására.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A halőri szolgálat hétfő reggel kenuval kezdi meg az elhullott halak összegyűjtését, a magas hőmérsékletre és a környező lakóingatlanokra való tekintettel. A közlemény szerint a pénteken betelepített vadponty-ivadék állományt az eset nem érinti, mivel azt a frissített vízzel ellátott szakaszon helyezték ki.
A dubaji csoki körüli őrület óta még inkább ráfordult a világ a pisztáciára. Az első hazai pisztácia termesztővel, Badics Lászlóval beszélgettünk.
A tóban található, rajzásra érett lárvák sűrűségét jelenleg négyzetméterenként 200 és 340 egyed közé becsülik.
Nyári túlélőlevesek a dédi receptesfüzetéből: korpacibere, kovászos uborkaleves és társai - így hűtötték magukat a régi magyarok
40 fok körül már nem az a kérdés, mit főzzünk, hanem hogy kell-e egyáltalán főzni. A régi magyar konyha erre is megadta a választ: itt...
A rendkívüli hőség miatt takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot Pest vármegye több településén, mert a kánikula jelentősen megemelte a fogyasztást.
Ingyen kínálják a természet kincseit a mesés zalai völgyben: kóstolók, előadások is várnak a Herba Festen
Ismét megtelik gyógynövényekkel és természetes illatokkal Zalaszentgrót: június 27-én jön a Herba Fest. Ingyenes programok, kóstolók, előadások és családi élmények várnak.
Hetek óta drukkoltak a természetbarátok, most pedig megérkezett a genetikai vizsgálat eredménye. Kiderült, hogy a Börzsönyben árván talált Felícia valóban különleges állat.
76 centiméterre csökkent a Balaton vízállása, ami sokakban aggodalmat kelt. A szakértő szerint azonban a tó állapotának megítélése ennél jóval összetettebb.
Jó hír a bringásoknak: új, ingyenesen használható kerékpáros szervizpont várja a bicikliseket Nagykanizsán. A kisebb javításokat és beállításokat már helyben is el lehet végezni, szerelő...
Az aszályos időszakban különösen fontos beavatkozás zárult le Északkelet-Magyarországon: csaknem egymillió köbméter friss vizet juttattak öt holtágba.
Pedig egykor szinte elképzelhetetlen volt nélküle a nyári savanyúság. Tudjátok, mi az? Nem a kapor, hanem a közönséges vasfű. Ismeritek?
Harminc koncerttel várja a közönséget a 16. Rosé Rizling Jazz fesztivál július 10. és 19. között Veszprémben, a várnegyedben - közölte a rendezvény szerdai veszprémi...
Lábon álló gabona, tarló és erdő ég Pápoc külterületén, mintegy ötven hektárnyi területen - írja a Katasztrófavédelem.
Ingyenes lesz a belépés a népszerű balatoni élményfürdőbe: csak egyetlen napig él a rendkívüli lehetőség
Egy napra teljesen megnyitja kapuit a helyiek előtt az Annagora Aquapark: szombaton ingyenesen látogathatják a balatonfüredi lakosok a vízi élményparkot.
Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, valami nem stimmel a csúszdákkal
A 700 millió forintból épült új csúszdákat átmenetileg lezárták, majd egy vizsgálat lefolytatása és a súlykorlátozás szigorítása után ismét megnyitották.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság arra kéri a kirándulókat, hogy a fészkelési időszakban kerüljék el ezeket a különleges helyszíneket.
Nem hitt a szemének a magyar fotós: megdöbbentő, mi sétált át a leszálló utasszállító előtt Debrecenben
Nem mindennapi pillanatot rögzített egy spotter a debreceni repülőtéren: egy róka sétált át egy éppen leszálló Wizz Air-járat előtt.
Döbbenetes látvány fogadta a miskolciakat: narancssárgára színeződött a Szinva vize. Megszólalt az ügyben az érintett hőszolgáltató, kiderült, veszélyes-e az emberi egészségre.
Tóth-Szántai József miskolci polgármester: augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolctapolcai Barlangfürdő.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.