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A mai kvíz a világ különböző kultúráinak, vallásainak vízzel kapcsolatos istenségeit, legendáit, mítoszait helyezi fókuszba. Szó lesz tengerek és folyók isteneiről, mitikus lényekről, legendás hajóutakról és más történetekről is, amelyekben a víz meghatározó szerepet játszik. Téged is érdekel a mitológia? Most megtudhatod, milyen szerepet tölt be a víz a mondák és mítoszok világában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Érdekel a mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni! 1/10 kérdés Ki volt a görög mitológiában a tengerek istene? Neptunusz Ókeanosz Poszeidón Proteusz Következő kérdés 2/10 kérdés Ki a tenger, tengeri utazás, halászat és szél istene a skandináv mitológiában? Bragi Njörd Thor Tyr Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik görög hős hajózott át a két tengeri szörny, Szkülla és Kharübdisz között? Perszeusz Odüsszeusz Thészeusz Héraklész Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hatalmas tengeri szörny szerepel a Bibliában? Manipogo Kraken Mokele-mbembe Leviathán Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik vallás hiedelemvilágából ered a világot páncélján hordozó hatalmas teknős képe? iszlám ókori egyiptomi vallás kereszténység hinduizmus Következő kérdés 6/10 kérdés Több ősi történet is fennmaradt egymástól függetlenül a nagy özönvízről, köztük a Bibliában is. Melyik hegyen kötött ki Noé bárkájával az özönvíz után? Sion Ararát Kármel Golgota Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem vízi mitológiai lény? selkie szirén mantikór kappa Következő kérdés 8/10 kérdés Mit adott át a Tó Hölgye Artúrnak a mondakör egyes történetei szerint? a Szent Grált Longinus lándzsáját, mellyel Krisztus oldalát átszúrták a Pridwent, Artúr pajzsát az Excaliburt, a legendás kardot Következő kérdés 9/10 kérdés A világ számos pontjén számoltak már be tavi szörnyekről, a legismertebb a Loch Ness-i szörny. Melyik magyar tóról tartják, hogy szörny lakik a mélyén? Tatai-Öreg-tó Rukkel-tó Varbói-tó Naplás-tó Következő kérdés 10/10 kérdés Honnan ismerjük Szindbád a tengerjáró hajós történetét? A Kalevalából Az Ezeregyéjszaka meséiből Az Edda-énekekből A Beowulf eposzból Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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