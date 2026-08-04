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Térkép, amely az olaszországi Amalfi város falai mentén elterülő mitológiai Földközi-tengert ábrázolja
Kvíz

Kvíz: Érdekel a mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 18:01

A mai kvíz a világ különböző kultúráinak, vallásainak vízzel kapcsolatos istenségeit, legendáit, mítoszait helyezi fókuszba. Szó lesz tengerek és folyók isteneiről, mitikus lényekről, legendás hajóutakról és más történetekről is, amelyekben a víz meghatározó szerepet játszik. Téged is érdekel a mitológia? Most megtudhatod, milyen szerepet tölt be a víz a mondák és mítoszok világában.

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Kvíz: Érdekel a mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!

1/10 kérdés
Ki volt a görög mitológiában a tengerek istene?
Neptunusz
Ókeanosz
Poszeidón
Proteusz
2/10 kérdés
Ki a tenger, tengeri utazás, halászat és szél istene a skandináv mitológiában?
Bragi
Njörd
Thor
Tyr
3/10 kérdés
Melyik görög hős hajózott át a két tengeri szörny, Szkülla és Kharübdisz között?
Perszeusz
Odüsszeusz
Thészeusz
Héraklész
4/10 kérdés
Melyik hatalmas tengeri szörny szerepel a Bibliában?
Manipogo
Kraken
Mokele-mbembe
Leviathán
5/10 kérdés
Melyik vallás hiedelemvilágából ered a világot páncélján hordozó hatalmas teknős képe?
iszlám
ókori egyiptomi vallás
kereszténység
hinduizmus
6/10 kérdés
Több ősi történet is fennmaradt egymástól függetlenül a nagy özönvízről, köztük a Bibliában is. Melyik hegyen kötött ki Noé bárkájával az özönvíz után?
Sion
Ararát
Kármel
Golgota
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem vízi mitológiai lény?
selkie
szirén
mantikór
kappa
8/10 kérdés
Mit adott át a Tó Hölgye Artúrnak a mondakör egyes történetei szerint?
a Szent Grált
Longinus lándzsáját, mellyel Krisztus oldalát átszúrták
a Pridwent, Artúr pajzsát
az Excaliburt, a legendás kardot
9/10 kérdés
A világ számos pontjén számoltak már be tavi szörnyekről, a legismertebb a Loch Ness-i szörny. Melyik magyar tóról tartják, hogy szörny lakik a mélyén?
Tatai-Öreg-tó
Rukkel-tó
Varbói-tó
Naplás-tó
10/10 kérdés
Honnan ismerjük Szindbád a tengerjáró hajós történetét?
A Kalevalából
Az Ezeregyéjszaka meséiből
Az Edda-énekekből
A Beowulf eposzból
Címlapkép: Getty Images
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