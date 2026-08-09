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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten, vasárnap
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 16:06

Kihúzták a Hatoslottó 2026/32. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 880 millió forintos főnyereményt!

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A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

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A Hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 32. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

4; 14; 16; 23; 29; 37. 

Mivel ma nem született telitalálat, így a következő sorsoláson már 940 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 640 895 forint
  • 4 találat: egyenként 13 320 forint
  • 3 találat: egyenként 3 780 forint

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