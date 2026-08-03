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Kvíz

TOP 10 júliusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, zenei és utazós kvízeink, mennyire ismered a Magyarország városait és falvait!

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 06:27

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a lehető legváltozatosabb témákban, amelyekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Te is kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! 

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Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében július folyamán. 

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  1. Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
  2. Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!
  3. Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!
  4. Kvíz: Jól ismered a magyar költők költeményeit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 nyári vers!
  5. Kvíz: Boldog szülinapot, Harry Potter! Vajon sikerül 10 ponttal ünnepelned kedvenc varázslódat?
  6. Kvíz: Még mindig a régi nyári slágereket dúdolod? Lássuk, emlékszel-e a részletekre!
  7. Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
  8. Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!
  9. Kvíz: Jártál már Londonban? Mutasd, mennyit tudsz felidézni a brit fővárosból!
  10. Kvíz: Megvannak még az ikonikus reklámszövegek? 10 pont csak a profi retrórajongóknak jár!
Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről?
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Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről?
A mai kvíz során a magyar fizetőeszköz bevezetésének évfordulója alkalmából a jelenleg forgalomban lévő magyar forint kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket.
Címlapkép: Getty Images
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