Vaddisznónyak 6 ezerért, steak 12 ezerért: teszten a balatonboglári Gianpiero’s Étterem

Balatonboglár – fogalmazzunk úgy – főterén, a sokat emlegetett Platán fák árnyékában, igazán közel a Balaton partjától. A Gianpiero’s Étterem a magyaros ízekre tette a voksát, de a nemzetközi konyha is beköszön hozzájuk, és nem maradhatnak el a pizzák, tészták és saláták sem a kínálatból. De vajon melyik érdemes megkóstolni? Mekkorák az adagok, ha vacsorázni szeretnénk? És ha balatoni árakon dolgoznak, akkor tényleg megéri az árát egy főfogás? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat!

Az első, ami rögtön szembetűnhet az asztalfoglaláskor, hogy az étterem egész évben nyitva tart. Jó ezt olvasni, hiszen a szezonalitás kérdése annyira megunhatatlan és aktuális, hogy nem győzünk mi sem eleget beszélni róla. Mert ahogy már oly sok szakember megfogalmazta, ebben a kérdésben folyamatosan felmerül a „tyúk vagy a tojás volt előbb” teória: ha nem jönnek a vendégek, akkor miért érdemes nyitva tartani, ám ha nincsenek nyitva az étteremek, akkor a vendégek sem fognak a Balatonhoz utazni nyáron kívül.

A balatonboglári Gianpiero’s Étterem az elmúlt évben teljesen megújult és felkészülten várja a vendégeket. Amihez a helyszíni tapasztalataink szerint a nyári estéken a pergolás megoldású terasz hangulata is jócskán hozzátesz. Érdemes az autónkat valahol messzebb letenni, hiszen a parkolás a parthoz ennyire közel, a sétány mellett kissé nehézkes. És őszintén bevallja a terasz két oldala között húzódó autós forgalom igencsak zavaróvá tudja tenni a nyugodt vacsora érzését. Itt azért meg kell jegyeznem, hogy augusztusban a bornapok miatt ezen a részen az árusok és a fesztivál miatt lezárják a közlekedést a gépjárművek elől.

A teraszon ültünk le, a teríték hangulatos, a pincérek figyelmesek és kedvesek. És akkor jöjjön az étlap! Láthatóan sokszínű és megkockáztatom, hogy szinte minden ízlésnek megfelel. Háromféle előétel, háromféle saláta, hétféle vegán- és vegetáriánus ételek, hatféle leves, tizenkettő féle főétel, háromféle desszert, tizenhárom féle pizza. Korrekt allergén táblázat az étlap jobb sarkában. Hétféle allergén anyagra érzékeny barátnőm és kizárólag gluténmentes ételeket fogyasztó keresztlányom miatt kifejezetten értékelem.

A legdrágább tétel kétségtelenül az a rib eye steak, ami magyarra talán a magas hátszín vagy rostélyos névre fordítható. Mellé serpenyős burgonya és grillezett zöldségek járnak, ami kereken 11 900 forintba kerül ebben a balatonboglári étteremben. A második leginkább zsebbe nyúlós fogás a 6 990 forintos lazac grillezve, amit édesburgonya hasábbal, szezámos brokkolival és vajmártással kínálnak. Szorosan a „nyomában” a 6 590 forintba kerülő sült kacsacomb lyoni pirított nudlival, sült káposztával és pecsenyelével (amit itt stílusosan az idegen nevén „jus”-ként emlegetnek).

A legkedvezőbb árú ételeket az előételek, levesek és vegán/vegetáriánus fogások között fedezhetjük fel. A csigatésztával kínált marhahúsleves 1 890 forint, a cézársaláta 2 390 forint, a változó idénygyümölccsel és túrókrémmel felszolgált gyümölcsleves pedig 2 490 forint. Kicsit drágább, de nagyon hasonló árkategóriában mozog az étlapon a toszkán paradicsomleves parmezánnal, a tökéletes tojással ígért hideg vagy meleg tökfőzelék, a kovászos kennyérrel „barátkozó” nyári lecsó. De ha valami egészen másra vágyunk, akkor ide sorolhatjuk az avokádókrémet lilahagymával, koktélparadicsommal, korianderrel és pizzakenyérrel.

Ha történetesen egy pizza után vágyakozunk, akkor a fentebb említett, bőséges kínálat akkor is jó eséllyel a kedvünkre lehet. De nézzük itt is meg a szélsőségeket, tehát a legjobb és legkevésbé kedvező árazást! A klasszikus paradicsomszószos és mozzarellás Margherita pizza 3 590 forint, míg a Scampi névre keresztelt, paradicsomszósz, mozzarella, olívabogyó, fokhagyma, lilahagyma, garnéla és pesto elegyét kínáló olasz tészta 4 990 forint. A kettő között mind az árazás, mind a feltétek sokszínűsége megkérdőjelezhetetlen. Vegetáriánus, szalámis, sonkás, articsókás, négysajtos, csirkemelles vagy akár tejszínes szarvasgombás vagy pármai sonkás, esetleg tonhalas változatot is kérhetünk.

Végül én gyümölcslevest rendelek, ami a forró nyári estén igazán remek választást ígér, amit a túrókrém remélhetőleg majd tovább javít. Barátaim viszont nálam jóval éhesebbek: rendelünk egy emlegetett kacsacombot francia pirított nudlival, sült káposztával és jus-vel, aztán kérünk egy igazán különlegesnek (talán kicsit extrémnek) tűnő konfitált vaddisznónyakat vörösboros zöldségraguval és parmezános burgonyapürével. Jöhet ezek mellé egy-egy koktél is, hiszen úgy tűnik, ebből is egészen sokrétű a választék itt. Szerencsére akadnak „safe” jelzővel feltüntetett, alkoholmentes változatok is.

Kacsacombot francia pirított nudlival, sült káposztával és jus-vel a balatonboglári Gianpiero’s Étteremben.

Az ételek meglepően gyorsan elkészülnek, talán a korai vacsoraidő miatt, hiszen egyelőre nem vagyunk túl sokan az étteremben. A pincérek még mindig igazán korrektek és odafigyelnek ránk. Az autók is érkeznek sorban ott, közvetlenül mellettünk – ennek továbbra sem tudunk örülni, sőt.

A felszolgált fogások igazán szépek, a tálalásuk ízléses, a színvilág egészen megnyerő és igen, az illatok is rendben vannak. Ha hibát keresnék – és keresek – nem találok. A vaddisznó omlós és puha. A parmenános burgonya amolyan ostyás megoldású, szóval elég dizájnos. A pirított nudli a várttal ellentétben nem édes, hanem kellemesen sós. Vacsoratársam szerint a sült káposzta nagyjából „felesleges”, anélkül is teljesen rendben lett volna az összhatás. A gyümölcsleves pedig hozza a „kötelezőt”, a túrókrém viszont elsőosztályú. Fel is veszem az otthoni konyhai hozzávalók közé.

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Végül kicsit több, mint 32 ezer forintot fizetünk összesen, ami nem is tűnik annyira borzalmasnak a sokat emlegetett, sokszor elszállt balatoni árak mellett. Hogy visszatérünk-e? Bizonyosan. A szarvasgombás pizzát még feltétlenül meg kéne kóstolni...

Pontszámok:

Minőség: 9/10

Ár/érték arány: 8/10

Kiszolgálás: 10/10

Megközelíthetőség: 7/10

Hangulat: 8/10

Fotók: Jeki Gabriella