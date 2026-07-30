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Július 31. különleges nap a Harry Potter-rajongók számára, hiszen ezen a napon született minden idők egyik legismertebb varázslója! Ennek apropóján állítottuk össze ezt a kvízt, amely kedvenc mágikus regény- és filmhősünket ünnepli. Vajon mennyire emlékszel a részletekre, ha Harryről van szó? Tedd próbára a tudásodat, és derítsd ki, le tudnád-e tenni az RBF-et, ha Harry Potter lenne a tananyag!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Boldog szülinapot, Harry Potter! Vajon sikerül 10 ponttal ünnepelned kedvenc varázslódat? 1/10 kérdés Mi Harry Potter teljes neve? Harry Albus Potter Harry Sirius Potter Harry James Potter Harry Remus Potter Következő kérdés 2/10 kérdés Hány évesen tudta meg Harry, hogy varázsló? Tizenegy Tizenkét Kilenc Mindig is tudta Következő kérdés 3/10 kérdés Kitől kapta Harry a láthatatlanná tévő köpenyt első roxforti karácsonyán? Hagridtól Sirius Blacktől Remus Lupintól Albus Dumbledore-tól Következő kérdés 4/10 kérdés Szülei halála után milyen néven vált ismertté Harry a varázsvilágban? A Sötét Kisúr A kis túlélő Villámarcú Harry A Félvér Herceg Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt Harry első saját versenyseprűje? Nimbusz 2000 Nimbusz 2001 Tűzvillám Ezüstnyíl Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt Harry Potter első barátnője? Hermione Granger Cho Chang Luna Lovegood Ginny Weasley Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen alakot ölt Harry Potter patrónusa? Főnix Sas Szarvas Farkas Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik veszélyes sötét varázsigét tanulta meg Harry a Félvér Herceg jegyzetekkel teli bájitaltankönyvéből? Muffliato Levicorpus Langlock Sectumsempra Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen fából készült Harry varázspálcája? Magyalfából Galagonyából Fűzfából Tiszafából Következő kérdés 10/10 kérdés Kit kellett Harrynek hivatalosan kimentenie a tóból a Trimágus Tusa második próbáján? Ginny Weasley-t Ron Weasley-t Hermione Grangert Neville Longbottomot Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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