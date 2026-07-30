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Kvíz

Kvíz: Boldog szülinapot, Harry Potter! Vajon sikerül 10 ponttal ünnepelned kedvenc varázslódat?

Pénzcentrum
2026. július 30. 17:58

Július 31. különleges nap a Harry Potter-rajongók számára, hiszen ezen a napon született minden idők egyik legismertebb varázslója! Ennek apropóján állítottuk össze ezt a kvízt, amely kedvenc mágikus regény- és filmhősünket ünnepli. Vajon mennyire emlékszel a részletekre, ha Harryről van szó? Tedd próbára a tudásodat, és derítsd ki, le tudnád-e tenni az RBF-et, ha Harry Potter lenne a tananyag!

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Kvíz: Boldog szülinapot, Harry Potter! Vajon sikerül 10 ponttal ünnepelned kedvenc varázslódat?

1/10 kérdés
Mi Harry Potter teljes neve?
Harry Albus Potter
Harry Sirius Potter
Harry James Potter
Harry Remus Potter
2/10 kérdés
Hány évesen tudta meg Harry, hogy varázsló?
Tizenegy
Tizenkét
Kilenc
Mindig is tudta
3/10 kérdés
Kitől kapta Harry a láthatatlanná tévő köpenyt első roxforti karácsonyán?
Hagridtól
Sirius Blacktől
Remus Lupintól
Albus Dumbledore-tól
4/10 kérdés
Szülei halála után milyen néven vált ismertté Harry a varázsvilágban?
A Sötét Kisúr
A kis túlélő
Villámarcú Harry
A Félvér Herceg
5/10 kérdés
Mi volt Harry első saját versenyseprűje?
Nimbusz 2000
Nimbusz 2001
Tűzvillám
Ezüstnyíl
6/10 kérdés
Ki volt Harry Potter első barátnője?
Hermione Granger
Cho Chang
Luna Lovegood
Ginny Weasley
7/10 kérdés
Milyen alakot ölt Harry Potter patrónusa?
Főnix
Sas
Szarvas
Farkas
8/10 kérdés
Melyik veszélyes sötét varázsigét tanulta meg Harry a Félvér Herceg jegyzetekkel teli bájitaltankönyvéből?
Muffliato
Levicorpus
Langlock
Sectumsempra
9/10 kérdés
Milyen fából készült Harry varázspálcája?
Magyalfából
Galagonyából
Fűzfából
Tiszafából
10/10 kérdés
Kit kellett Harrynek hivatalosan kimentenie a tóból a Trimágus Tusa második próbáján?
Ginny Weasley-t
Ron Weasley-t
Hermione Grangert
Neville Longbottomot
Címlapkép: Getty Images
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