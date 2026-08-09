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Szörnyű tragédia a nagyatádi triatlonversenyen: meghalt egy versenyző, úszás közben lett rosszul
A gyors orvosi beavatkozás sem segített a versenyzőn, száz méterre volt a parttól.
Életét vesztette egy versenyző a nagyatádi eXtremeMan triatlonversenyen vasárnap. A sportoló az úszótáv teljesítése közben lett rosszul, és a gyors orvosi beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni.
A tragédiáról a szervezők a rendezvény közösségi oldalán számoltak be. Tájékoztatásuk szerint a váltóban induló résztvevő a parttól mintegy száz méterre járt, amikor rosszul lett a vízben.
A vízimentők a közlemény szerint azonnal beavatkoztak, majd a parton tartózkodó orvosok és a kirendelt mentőegység megkezdték a szakszerű újraélesztést. A szakemberek hosszan és összehangoltan küzdöttek a sportoló életéért, de az erőfeszítések sajnos nem jártak sikerrel.
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