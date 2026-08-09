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Szörnyű tragédia a nagyatádi triatlonversenyen: meghalt egy versenyző, úszás közben lett rosszul

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 16:14

A gyors orvosi beavatkozás sem segített a versenyzőn, száz méterre volt a parttól.

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Életét vesztette egy versenyző a nagyatádi eXtremeMan triatlonversenyen vasárnap. A sportoló az úszótáv teljesítése közben lett rosszul, és a gyors orvosi beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni.

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A tragédiáról a szervezők a rendezvény közösségi oldalán számoltak be. Tájékoztatásuk szerint a váltóban induló résztvevő a parttól mintegy száz méterre járt, amikor rosszul lett a vízben.

A vízimentők a közlemény szerint azonnal beavatkoztak, majd a parton tartózkodó orvosok és a kirendelt mentőegység megkezdték a szakszerű újraélesztést. A szakemberek hosszan és összehangoltan küzdöttek a sportoló életéért, de az erőfeszítések sajnos nem jártak sikerrel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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