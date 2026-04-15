Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Egy detektív férfi egy régi könyvet néz nagyítón keresztül. Krimi
Kvíz

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!

Pénzcentrum
2026. április 15. 17:56

Azt hiszed, profi vagy a klasszikus krimikben? Sherlock Holmes neve egyet jelent a zseniális nyomozással, de a popkultúra rengeteg dolgot átírt az eredeti sztorikhoz képest. Pörgesd végig a tesztünket, lássuk, átlátsz-e a legendákon, és emlékszel-e még Sir Arthur Conan Doyle eredeti könyveinek legnagyobb titkaira!

1/10 kérdés
Melyik volt Sir Arthur Conan Doyle első Sherlock Holmes-története, amelyben bemutatta a detektívet?
A négyek jele
Botrány Csehországban
A sátán kutyája
A bíborvörös dolgozószoba
2/10 kérdés
Hogy hívják Holmes bátyját, aki állítása szerint még nála is jobb megfigyelő, de túl lusta a nyomozáshoz?
Sebastian
Moriarty
Mycroft
Sherrinford
3/10 kérdés
Ki az az egyetlen nő, akit Holmes mindig csak úgy emleget: „A Nő”?
Mrs. Hudson
Violet Hunter
Irene Adler
Mary Morstan
4/10 kérdés
Melyik hangszeren játszik Sherlock Holmes, amikor gondolkodik vagy relaxál?
Nagybőgő
Hegedű
Zongora
Fuvola
5/10 kérdés
Ki Sherlock Holmes legfőbb ellensége, a „bűnözés Napóleonja”?
James Moriarty professzor
Sebastian Moran ezredes
Grimesby Roylott
Charles Augustus Milverton
6/10 kérdés
Hogy hívják azt az utcagyerekekből álló csoportot, akik Holmesnak kémkednek Londonban?
Pickwick klub
Londoni árvák szövetsége
A Scotland Yard segédei
A Baker Street-i vagányok
7/10 kérdés
Mi volt a foglalkozása Dr. Watsonnak, mielőtt összeköltözött Holmesszal?
Tengerészkapitány
Újságíró
Kémikus asszisztens
Katonai orvos
8/10 kérdés
Melyik tárgy NEM tartozott Holmes rendszeres kiegészítői közé a könyvek eredeti leírása alapján?
Pipakészlet
Vadászsapka
Nagyító
Mérőszalag
9/10 kérdés
Melyik állítás igaz Holmes és az étkezés kapcsolatáról egy-egy nehezebb ügy során?
Rengeteget eszik
Gyakran addig éhezik, amíg meg nem oldja az ügyet
Szigorú vegetáriánus
Csak Dr. Watson társaságában eszik
10/10 kérdés
Milyen különlegessége volt a Baker Street 221B házszámnak a történetek írásának idején?
Ez volt Sir Arthur Conan Doyle saját lakcíme.
Ez a házszám akkoriban még nem is létezett a valóságban.
Ez volt az utca egyetlen lakása, amelynek saját bejárata volt.
Ebben a házban működött a Londoni Rendőrség központja.
