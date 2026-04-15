Azt hiszed, profi vagy a klasszikus krimikben? Sherlock Holmes neve egyet jelent a zseniális nyomozással, de a popkultúra rengeteg dolgot átírt az eredeti sztorikhoz képest. Pörgesd végig a tesztünket, lássuk, átlátsz-e a legendákon, és emlékszel-e még Sir Arthur Conan Doyle eredeti könyveinek legnagyobb titkaira!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról! 1/10 kérdés Melyik volt Sir Arthur Conan Doyle első Sherlock Holmes-története, amelyben bemutatta a detektívet? A négyek jele Botrány Csehországban A sátán kutyája A bíborvörös dolgozószoba Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívják Holmes bátyját, aki állítása szerint még nála is jobb megfigyelő, de túl lusta a nyomozáshoz? Sebastian Moriarty Mycroft Sherrinford Következő kérdés 3/10 kérdés Ki az az egyetlen nő, akit Holmes mindig csak úgy emleget: „A Nő”? Mrs. Hudson Violet Hunter Irene Adler Mary Morstan Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hangszeren játszik Sherlock Holmes, amikor gondolkodik vagy relaxál? Nagybőgő Hegedű Zongora Fuvola Következő kérdés 5/10 kérdés Ki Sherlock Holmes legfőbb ellensége, a „bűnözés Napóleonja”? James Moriarty professzor Sebastian Moran ezredes Grimesby Roylott Charles Augustus Milverton Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy hívják azt az utcagyerekekből álló csoportot, akik Holmesnak kémkednek Londonban? Pickwick klub Londoni árvák szövetsége A Scotland Yard segédei A Baker Street-i vagányok Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt a foglalkozása Dr. Watsonnak, mielőtt összeköltözött Holmesszal? Tengerészkapitány Újságíró Kémikus asszisztens Katonai orvos Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik tárgy NEM tartozott Holmes rendszeres kiegészítői közé a könyvek eredeti leírása alapján? Pipakészlet Vadászsapka Nagyító Mérőszalag Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik állítás igaz Holmes és az étkezés kapcsolatáról egy-egy nehezebb ügy során? Rengeteget eszik Gyakran addig éhezik, amíg meg nem oldja az ügyet Szigorú vegetáriánus Csak Dr. Watson társaságában eszik Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen különlegessége volt a Baker Street 221B házszámnak a történetek írásának idején? Ez volt Sir Arthur Conan Doyle saját lakcíme. Ez a házszám akkoriban még nem is létezett a valóságban. Ez volt az utca egyetlen lakása, amelynek saját bejárata volt. Ebben a házban működött a Londoni Rendőrség központja. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

