2026. március 26. csütörtök Emánuel
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A színház belső tere
Kvíz

Kvíz: Színház az egész világ? Lássuk, mit tudsz a színházakról, darabokról, drámaírókról!

Pénzcentrum
2026. március 26. 18:03

A színházi világnap nemzetközi ünnepnap, melyet 1962 óta évente március 27-én tartanak meg világszerte, Magyarországon 1978 óta ünneplik. Ezen a napon színházi rendezvényeket szerveznek és többféle, színházi vonatkozású díjat adnak át, mint pl. a Gobbi Hilda-díjat. Ebből az alkalomból a mai kvíz a színház világában és drámaírás témakörében mozog, érintve alapfogalmakat, híres műveket és színházi hagyományokat. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Színház az egész világ? Lássuk, mit tudsz a színházakról, darabokról, drámaírókról!

1/10 kérdés
Melyik nem egy Shakespeare-mű az alábbiak közül?
Othello
Macbeth
Tartuffe
Hamlet
2/10 kérdés
Melyik magyar színdarab híres részlete a Tiborc panaszaként emlegetett jelenet?
Liliomfi
Tóték
Bánk Bán
Csongor és Tünde
3/10 kérdés
Melyik fogalom jelenti a középkori vallásos színjáték egy csoportját, mely szentek életének eseményeiről, csodatételeiről szól?
klucht
tragédia
moralitás
mirákulum
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem Madách Imre Az ember tragédiája című művének helyszíne?
Prága
Párizs
London
Bécs
5/10 kérdés
Az alábbi, ókori színművekben feltűnő szereplők közül ki nem rokona a másik háromnak?
Iokaszté
Iszméné
Iphigeneia
Antigoné
6/10 kérdés
Az alábbi színművek közül melyiket nem Csehov írta?
A revizor
Sirály
Három nővér
Ványa bácsi
7/10 kérdés
Milyen madár szerepel Ibsen híres drámájának címében?
vakvarjú
vándorsólyom
vadkacsa
vörösbegy
8/10 kérdés
Az alábbi magyar zenés színpadi művek közül melyiknek volt a bemutatója a legrégebben?
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
Valahol Európában
István, a király
A padlás
9/10 kérdés
Mit jelent a tapsrend?
az az illemszabály, hogy az előadás közben felharsanó taps meddig tarthat
az íratlan szabály, hányszor szabad visszatapsolni a színészeket a színpadra
az előadás után a színészek meghajlásának sorrendje, ritmusa, alakzata
az a ritmus, ahogy a taps a nézőtéren egyre lassul, majd gyorsul váltakozva
10/10 kérdés
Mikor alakult ki a commedia dell'arte, a rögtönzésen alapuló hivatásos népszínházi komédia műfaja Olaszországban?
16. század
14. század
18. század
12. század
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
