A színházi világnap nemzetközi ünnepnap, melyet 1962 óta évente március 27-én tartanak meg világszerte, Magyarországon 1978 óta ünneplik. Ezen a napon színházi rendezvényeket szerveznek és többféle, színházi vonatkozású díjat adnak át, mint pl. a Gobbi Hilda-díjat. Ebből az alkalomból a mai kvíz a színház világában és drámaírás témakörében mozog, érintve alapfogalmakat, híres műveket és színházi hagyományokat.

Kvíz: Színház az egész világ? Lássuk, mit tudsz a színházakról, darabokról, drámaírókról! 1/10 kérdés Melyik nem egy Shakespeare-mű az alábbiak közül? Othello Macbeth Tartuffe Hamlet Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik magyar színdarab híres részlete a Tiborc panaszaként emlegetett jelenet? Liliomfi Tóték Bánk Bán Csongor és Tünde Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik fogalom jelenti a középkori vallásos színjáték egy csoportját, mely szentek életének eseményeiről, csodatételeiről szól? klucht tragédia moralitás mirákulum Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem Madách Imre Az ember tragédiája című művének helyszíne? Prága Párizs London Bécs Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi, ókori színművekben feltűnő szereplők közül ki nem rokona a másik háromnak? Iokaszté Iszméné Iphigeneia Antigoné Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbi színművek közül melyiket nem Csehov írta? A revizor Sirály Három nővér Ványa bácsi Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen madár szerepel Ibsen híres drámájának címében? vakvarjú vándorsólyom vadkacsa vörösbegy Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbi magyar zenés színpadi művek közül melyiknek volt a bemutatója a legrégebben? Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Valahol Európában István, a király A padlás Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a tapsrend? az az illemszabály, hogy az előadás közben felharsanó taps meddig tarthat az íratlan szabály, hányszor szabad visszatapsolni a színészeket a színpadra az előadás után a színészek meghajlásának sorrendje, ritmusa, alakzata az a ritmus, ahogy a taps a nézőtéren egyre lassul, majd gyorsul váltakozva Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor alakult ki a commedia dell'arte, a rögtönzésen alapuló hivatásos népszínházi komédia műfaja Olaszországban? 16. század 14. század 18. század 12. század Eredmények

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK