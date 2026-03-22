Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz Lengyelországról, a lengyel kultúráról, történelemről? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

2026. március 22. 17:57

Március 23-án ünnepeljük a lengyel-magyar barátság napját 2007 óta. A lengyel, magyar – két jó barát, együtt emel kardot, kupát mondás (és ennek számos változata) is mind Magyarországon, mind Lengyelországban széles körben ismert: a két nép történelmi barátságára utal. Te mennyit tudsz a lengyelekről, Lengyelországról? A barátság napja alkalmából a mai kvíz során lesz alkalmad próbára tenni a tudásod.

1/10 kérdés
Mi Lengyelország fővárosa?
Poznań
Wrocław
Varsó
Krakkó
2/10 kérdés
Melyik Lengyelország legnagyobb és leghosszabb folyója?
Dunajec
Visztula
Poprád
Odera
3/10 kérdés
A magyar és lengyel történelem többször keresztezte egymást: több magyar történelemben is fontos szerepet játszó uralkodó is megszerezte a lengyel trónt is. Az alábbiak közül ki nem volt lengyel király is?
I. Ulászló
Báthory István
I. (Nagy) Lajos
Luxemburgi Zsigmond
4/10 kérdés
Melyik hazánkban is népszerű régi rajzfilmes páros lengyel az alábbiak közül?
Leo és Fred
Bob és Bobek
Moha és Páfrány
Lolka és Bolka
5/10 kérdés
Melyik ismert személy nem Lengyelországban született az alábbiak közül?
Marie Curie
Frédéric Chopin
II. János Pál pápa
Roman Polański
6/10 kérdés
Ki volt az a lengyel tudós, aki a Nap központi szerepét hangsúlyozó heliocentrikus világképet dolgozta ki?
Tycho Brahe
Kopernikusz
Kepler
Galilei
7/10 kérdés
Melyik lengyel étel egy töltött tésztabatyu?
paczki
golabki
zurek
pirog
8/10 kérdés
Melyik magyar süteményre hasonlít leginkább a lengyelek makoviec nevű desszertje?
krémes
somlói galuska
zserbó
bejgli
9/10 kérdés
Melyik lengyel író nem kapott Nobel-díjat az alábbiak közül?
Olga Tokarczuk
Henryk Sienkiewicz
Wisława Szymborska
Stanisław Lem
10/10 kérdés
1956-ban Lengyelországban is zajlott egy felkelés, melyet vérbe fojtott a Lengyel Néphadsereg. Melyik városban történt?
Krakkó
Poznań
Varsó
Gdansk
