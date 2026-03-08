2026. március 8. vasárnap Zoltán
8 °C Budapest
Noszvaj falu látképe Magyarországon község vidék
Kvíz

Kvíz: Te tudod hány megye, járás, város vagy falu van Magyarországon? Lássuk, mennyire tippelsz jól!

Pénzcentrum
2026. március 8. 18:01

A számok mindig is vonzották az embert. Amióta gondolkodni tudunk, valószínűleg igyekszünk számba venni, listába rendezni a dolgokat és kitalálni kategóriákat. Ez a térképen sincs másként: a földrészeket felosztjuk domborzati szempontból tájakra, geopolitikai szempontból országokra. Az országok területeit pedig számtalan módon bonthatjuk kisebb egységekre: turisztikai régiókra, gazdasági területekre, vallási közösségekre, természetvédelmi tájakra. Sokszor fel is merül a kérdés, pontosan hány ilyen kisebb egység található az országban. A mai kvíz során ezt a témát járjuk körül: milyen területi egységből hány található Magyarországon. Lássuk, kifog-e rajtad ez a trükkös földrajz kvíz!

Kvíz: Te tudod hány megye, járás, város vagy falu van Magyarországon? Lássuk, mennyire tippelsz jól!

1/10 kérdés
Hány vármegyéje van Magyarországnak jelenleg?
23
19
32
64
2/10 kérdés
Budapesten és a Közép-Magyarország régióhoz tartozó Pest megyén kívül még hány régiója van Magyarországnak?
3
8
4
6
3/10 kérdés
Hány járás van Magyarországon?
80
301
174
513
4/10 kérdés
Hány település található összesen Magyarországon?
3155
1954
2802
1444
5/10 kérdés
Hány olyan megyei jogú város van jelenleg Magyarországon, ami nem megyeszékhely?
9
15
6
12
6/10 kérdés
Hány falu - nagyközség és község - van együttesen az országban?
2555
2111
2999
1777
7/10 kérdés
Hány nemzeti park működik Magyarországon?
20
10
15
5
8/10 kérdés
Hány egyéni választókerület van Magyarországon?
82
106
199
150
9/10 kérdés
Hány római katolikus érsekség van Magyarországon?
4
6
2
8
10/10 kérdés
Magyarországon hat borrégió van. Hány borvidék tartozik ehhez a hat régióhoz összesen?
16
22
41
30
Címlapkép: Getty Images
