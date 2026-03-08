Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A számok mindig is vonzották az embert. Amióta gondolkodni tudunk, valószínűleg igyekszünk számba venni, listába rendezni a dolgokat és kitalálni kategóriákat. Ez a térképen sincs másként: a földrészeket felosztjuk domborzati szempontból tájakra, geopolitikai szempontból országokra. Az országok területeit pedig számtalan módon bonthatjuk kisebb egységekre: turisztikai régiókra, gazdasági területekre, vallási közösségekre, természetvédelmi tájakra. Sokszor fel is merül a kérdés, pontosan hány ilyen kisebb egység található az országban. A mai kvíz során ezt a témát járjuk körül: milyen területi egységből hány található Magyarországon. Lássuk, kifog-e rajtad ez a trükkös földrajz kvíz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod hány megye, járás, város vagy falu van Magyarországon? Lássuk, mennyire tippelsz jól! 1/10 kérdés Hány vármegyéje van Magyarországnak jelenleg? 23 19 32 64 Következő kérdés 2/10 kérdés Budapesten és a Közép-Magyarország régióhoz tartozó Pest megyén kívül még hány régiója van Magyarországnak? 3 8 4 6 Következő kérdés 3/10 kérdés Hány járás van Magyarországon? 80 301 174 513 Következő kérdés 4/10 kérdés Hány település található összesen Magyarországon? 3155 1954 2802 1444 Következő kérdés 5/10 kérdés Hány olyan megyei jogú város van jelenleg Magyarországon, ami nem megyeszékhely? 9 15 6 12 Következő kérdés 6/10 kérdés Hány falu - nagyközség és község - van együttesen az országban? 2555 2111 2999 1777 Következő kérdés 7/10 kérdés Hány nemzeti park működik Magyarországon? 20 10 15 5 Következő kérdés 8/10 kérdés Hány egyéni választókerület van Magyarországon? 82 106 199 150 Következő kérdés 9/10 kérdés Hány római katolikus érsekség van Magyarországon? 4 6 2 8 Következő kérdés 10/10 kérdés Magyarországon hat borrégió van. Hány borvidék tartozik ehhez a hat régióhoz összesen? 16 22 41 30 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

