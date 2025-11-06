2025. november 6. csütörtök Lénárd
költői képek a filmkeresztapa szülővárosáról, Corleone, Szicília, Olaszország októberben.
Kvíz

Kvíz: Mire emlékszel a Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a legújabb filmes kvízünket!

Pénzcentrum
2025. november 6. 18:05

A Keresztapa a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotása, mind a történet, mind a helyenként páratlan színészi játék miatt. Bemutatása óta több mint ötven év telt el, majd két folytatás is követte. A Pénzcentrummal most letesztelheted, mennyit tudsz a trilógia cselekményéből!

Kvíz: Mire emlékszel a legendás Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a kvízünket!

1/10 kérdés
Melyik mondattal kezdődik a Keresztapa első része?
"Hiszek Amerikában."
"Köszönöm, hogy segítettetek létrehozni ezt a találkozót."
"Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani."
"Én az üzlettől már visszavonultam."
2/10 kérdés
Kinek az esküvőjén járunk az első rész első perceiben?
Michael
Santino
Tom
Connie
3/10 kérdés
Mi volt a neve a drogbárónak, akit Michael egy étteremben lőtt le a Don elleni merénylet után?
Virgil Sollozzo
Frank Pentangeli
Bruno Tattiagla
Tom Adams
4/10 kérdés
Hol lőtték le Santino Corleonét, amikor a húga bántalmazását akarta megtorolni Carlón?
Bankfiókban
Bárban
A saját házában
Autópályán
5/10 kérdés
Hogy hívták azt a szicíliai maffiavezért, aki Vito Corleone apját és bátyját is megölette 1901-ben?
Don Alfredo
Don Tommassino
Don Pacino
Don Ciccio
6/10 kérdés
Mit importált a Corleone-család cége, amely a tevékenységük fedéséül szolgált?
Narancsot
Búzát
Halat
Olívaolajat
7/10 kérdés
Melyik Corleone-gyereket küldték Las Vegasba, hogy beletanuljon a szerencsejátékiparba, és elősegítse a család nevadai terjeszkedését?
Fredo
Michael
Tom
Sonny
8/10 kérdés
Melyik történelmi eseményt láthatjuk a Keresztapa II. szilveszteri jelenetében?
A második világháború végét
Brezsnyev temetését
A magyar forradalom leverését
A kubai forradalom győzelmét
9/10 kérdés
Melyik római pápa megválasztását láthatjuk a Keresztapa III.-ban?
XXIII. János
V. Ince
XIII. Leó
I. János Pál
10/10 kérdés
Melyik olasz városban van a Keresztapa-trilógia fináléja, ahol lelövik Michael és Kay lányát, Mary Corleonét?
Róma
Palermo
Nápoly
Milánó
Címlapkép: Getty Images
