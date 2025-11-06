Kvíz: Mire emlékszel a Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a legújabb filmes kvízünket!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Keresztapa a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotása, mind a történet, mind a helyenként páratlan színészi játék miatt. Bemutatása óta több mint ötven év telt el, majd két folytatás is követte. A Pénzcentrummal most letesztelheted, mennyit tudsz a trilógia cselekményéből!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mire emlékszel a legendás Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a kvízünket! 1/10 kérdés Melyik mondattal kezdődik a Keresztapa első része? "Hiszek Amerikában." "Köszönöm, hogy segítettetek létrehozni ezt a találkozót." "Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani." "Én az üzlettől már visszavonultam." Következő kérdés 2/10 kérdés Kinek az esküvőjén járunk az első rész első perceiben? Michael Santino Tom Connie Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt a neve a drogbárónak, akit Michael egy étteremben lőtt le a Don elleni merénylet után? Virgil Sollozzo Frank Pentangeli Bruno Tattiagla Tom Adams Következő kérdés 4/10 kérdés Hol lőtték le Santino Corleonét, amikor a húga bántalmazását akarta megtorolni Carlón? Bankfiókban Bárban A saját házában Autópályán Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívták azt a szicíliai maffiavezért, aki Vito Corleone apját és bátyját is megölette 1901-ben? Don Alfredo Don Tommassino Don Pacino Don Ciccio Következő kérdés 6/10 kérdés Mit importált a Corleone-család cége, amely a tevékenységük fedéséül szolgált? Narancsot Búzát Halat Olívaolajat Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik Corleone-gyereket küldték Las Vegasba, hogy beletanuljon a szerencsejátékiparba, és elősegítse a család nevadai terjeszkedését? Fredo Michael Tom Sonny Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik történelmi eseményt láthatjuk a Keresztapa II. szilveszteri jelenetében? A második világháború végét Brezsnyev temetését A magyar forradalom leverését A kubai forradalom győzelmét Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik római pápa megválasztását láthatjuk a Keresztapa III.-ban? XXIII. János V. Ince XIII. Leó I. János Pál Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik olasz városban van a Keresztapa-trilógia fináléja, ahol lelövik Michael és Kay lányát, Mary Corleonét? Róma Palermo Nápoly Milánó Eredmények

Címlapkép: Getty Images

