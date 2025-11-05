Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tudtad, hogy Magyarországot sem kímélték a durva ipari és természeti katasztrófák? Gondoltad volna, hogy itt is bekövetkezhet romboló erejű földrengés, pusztító árvíz, sőt mi több, akár még egy tornádó is? A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a Magyarországot ért valaha volt legsúlyosabb, vagy éppen legritkább, legkülönösebb természeti katasztrófákról. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tudtad, hogy itt is lehet tornádó, árvíz, földrengés? Mit tudsz a legdurvább magyar katasztrófákról? 1/10 kérdés Melyik évben történt az ajkai vörösiszap-katasztrófa? 2010 1999 2018 2002 Következő kérdés 2/10 kérdés Hány 5-ösnél erősebb földrengést tartunk számon Magyarország történetében? 1 39 14 5 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik folyó több kilométeres szakaszán okozott teljes pusztulást 2022-ben egy rég lezárt bányából származó nehézfém-szennyezés? Sajó Rába Zagyva Sió Következő kérdés 4/10 kérdés Körülbelül hány napig tartott az az 1965-ös dunai árvíz? 100 napig 80 napig 160 napig 15 napig Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben volt a nagy károkat okozó, 5,6-os erősségű kecskeméti földrengés? 1978 1911 2000 1833 Következő kérdés 6/10 kérdés Hány hektárnyi erdő égett le az elmúlt évek legnagyobb erdőtüzében, a 2024-es csöngei tűzben (Vas vármegye)? kb. 500 hektár kb. 23 hektár kb. 250 hektár kb. 1000 hektár Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben csapott le óriási, 4 emberéletet követelő, több mint 300 sérülést okozó vihar az augusztus 20-i tűzijáték nézőire Budapesten? 2011 2003 2006 1998 Következő kérdés 8/10 kérdés Hol pusztított 1924 nyarán Magyarország valaha volt legnagyobb tornádója, ami rendkívül ritka jelenség Európában? Győr térsége Hajdúszoboszló térsége Biatorbágy térsége Villánykövesd térsége Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyarországi patak élővilágát pusztította ki 2023-ban az abba 3 napig ömlő szennyvíz? Sződrákosi-patak Tápió-patak Zsidi-patak Eger-patak Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik évben történt a pusztító pesti árvíz, a valaha volt legnagyobb áradás a főváros történetében? 1989 1769 1838 1922 Eredmények

