Rural landscape with hay bales, tornado in background, dramatic scene
Kvíz

Kvíz: Tudtad, hogy itt is lehet tornádó, árvíz, földrengés? Mit tudsz a legdurvább magyar katasztrófákról?

Pénzcentrum
2025. november 5. 18:02

Tudtad, hogy Magyarországot sem kímélték a durva ipari és természeti katasztrófák? Gondoltad volna, hogy itt is bekövetkezhet romboló erejű földrengés, pusztító árvíz, sőt mi több, akár még egy tornádó is? A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a Magyarországot ért valaha volt legsúlyosabb, vagy éppen legritkább, legkülönösebb természeti katasztrófákról. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is valami újat!

Kvíz: Tudtad, hogy itt is lehet tornádó, árvíz, földrengés? Mit tudsz a legdurvább magyar katasztrófákról?

1/10 kérdés
Melyik évben történt az ajkai vörösiszap-katasztrófa?
2010
1999
2018
2002
2/10 kérdés
Hány 5-ösnél erősebb földrengést tartunk számon Magyarország történetében?
1
39
14
5
3/10 kérdés
Melyik folyó több kilométeres szakaszán okozott teljes pusztulást 2022-ben egy rég lezárt bányából származó nehézfém-szennyezés?
Sajó
Rába
Zagyva
Sió
4/10 kérdés
Körülbelül hány napig tartott az az 1965-ös dunai árvíz?
100 napig
80 napig
160 napig
15 napig
5/10 kérdés
Melyik évben volt a nagy károkat okozó, 5,6-os erősségű kecskeméti földrengés?
1978
1911
2000
1833
6/10 kérdés
Hány hektárnyi erdő égett le az elmúlt évek legnagyobb erdőtüzében, a 2024-es csöngei tűzben (Vas vármegye)?
kb. 500 hektár
kb. 23 hektár
kb. 250 hektár
kb. 1000 hektár
7/10 kérdés
Melyik évben csapott le óriási, 4 emberéletet követelő, több mint 300 sérülést okozó vihar az augusztus 20-i tűzijáték nézőire Budapesten?
2011
2003
2006
1998
8/10 kérdés
Hol pusztított 1924 nyarán Magyarország valaha volt legnagyobb tornádója, ami rendkívül ritka jelenség Európában?
Győr térsége
Hajdúszoboszló térsége
Biatorbágy térsége
Villánykövesd térsége
9/10 kérdés
Melyik magyarországi patak élővilágát pusztította ki 2023-ban az abba 3 napig ömlő szennyvíz?
Sződrákosi-patak
Tápió-patak
Zsidi-patak
Eger-patak
10/10 kérdés
Melyik évben történt a pusztító pesti árvíz, a valaha volt legnagyobb áradás a főváros történetében?
1989
1769
1838
1922
Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #vihar #árvíz #környezetszennyezés #folyó #földrengés #iszapkatasztrófa #kvíz #halpusztulás

