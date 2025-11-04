Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kevés olyan termékeny író él a földön, mint Stephen King, a horror műfajának valaha volt legnagyobb úttörője. Te olvastál már valamit a híres amerikai író tollából, netalántán a legnagyobb rajongói közé tartozol? A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz Stephen King életéről, korszakalkotó műveiről és az azok alapján készült híres filmekről. Készen állsz a megmérettetésre?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Vérbeli Stephen King-rajongó vagy? Mit tudsz a horror nagymesteréről, leghíresebb műveiről? 1/10 kérdés Melyik év szeptember 21-én tölti be Stephen King a 80. életévét? 2030 2041 2027 2034 Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a címe Stephen King első regényének? Gwendy Carrie Dolores Lisey Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt Stephen King eredeti foglalkozása, mielőtt író lett? raktáros fodrász elméleti fizikus angoltanár Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor jelent meg King életművének egyik központi alkotásának, a Setét torony c. regényfolyamnak az 1. kötete? 1972 1998 1976 1982 Következő kérdés 5/10 kérdés Hol játszódik King egyik leghíresebb regénye, A ragyogás? Mississippi-delta Appalache-hegység Colorado-hegység Sonora-sivatag Következő kérdés 6/10 kérdés Stephen King melyik regényének filmadaptációja volt 2025-ig minden idők legnagyobb bevételét hozó horrorfilmje? Az Kedvencek temetője Halálsoron Borzalmak városa Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt Stephen King egyik leghíresebb rémisztő alakja, Cujo? bohóc autó kutya vámpír Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik amerikai államban nőtt fel Stephen King? Kalifornia Washington Colorado Maine Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik Stephen King-regény jelent meg a legkésőbb? Tündérmese A Búra alatt Az Intézet Mr. Mercedes Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a címe Stephen King leghosszabb regényének (a regényfolyamokat nem számítva)? Végítélet Álom doktor Hasznos Holmik Tortúra Eredmények

Címlapkép: Getty Images

