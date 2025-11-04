2025. november 4. kedd Károly
Kvíz

Kvíz: Vérbeli Stephen King-rajongó vagy? Mit tudsz a horror nagymesteréről, leghíresebb műveiről?

Pénzcentrum
2025. november 4. 18:06

Kevés olyan termékeny író él a földön, mint Stephen King, a horror műfajának valaha volt legnagyobb úttörője. Te olvastál már valamit a híres amerikai író tollából, netalántán a legnagyobb rajongói közé tartozol? A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz Stephen King életéről, korszakalkotó műveiről és az azok alapján készült híres filmekről. Készen állsz a megmérettetésre?

1/10 kérdés
Melyik év szeptember 21-én tölti be Stephen King a 80. életévét?
2030
2041
2027
2034
2/10 kérdés
Mi a címe Stephen King első regényének?
Gwendy
Carrie
Dolores
Lisey
3/10 kérdés
Mi volt Stephen King eredeti foglalkozása, mielőtt író lett?
raktáros
fodrász
elméleti fizikus
angoltanár
4/10 kérdés
Mikor jelent meg King életművének egyik központi alkotásának, a Setét torony c. regényfolyamnak az 1. kötete?
1972
1998
1976
1982
5/10 kérdés
Hol játszódik King egyik leghíresebb regénye, A ragyogás?
Mississippi-delta
Appalache-hegység
Colorado-hegység
Sonora-sivatag
6/10 kérdés
Stephen King melyik regényének filmadaptációja volt 2025-ig minden idők legnagyobb bevételét hozó horrorfilmje?
Az
Kedvencek temetője
Halálsoron
Borzalmak városa
7/10 kérdés
Mi volt Stephen King egyik leghíresebb rémisztő alakja, Cujo?
bohóc
autó
kutya
vámpír
8/10 kérdés
Melyik amerikai államban nőtt fel Stephen King?
Kalifornia
Washington
Colorado
Maine
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik Stephen King-regény jelent meg a legkésőbb?
Tündérmese
A Búra alatt
Az Intézet
Mr. Mercedes
10/10 kérdés
Mi a címe Stephen King leghosszabb regényének (a regényfolyamokat nem számítva)?
Végítélet
Álom doktor
Hasznos Holmik
Tortúra
Címlapkép: Getty Images
