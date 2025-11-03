Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A mai kvíz során a gasztronómia világába invitálunk: itt most nem a fakanál, hanem a tudásod lesz a főszerepben. Ha otthonosan mozogsz a konyhában, gyakran lapozgatod a szakácskönyveket, és a főzés nemcsak rutin, hanem szenvedély is számodra, akkor ez a gasztro kvíz neked szól. Tudod, mi a különbség a blansírozás és a marinálás között? Mit jelent a redukció, vagy mikor beszélünk emulzióról? Teszteld a gasztronómiai fogalmakban való jártasságodat, és derítsd ki, mennyire ismered a profi konyha nyelvét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Felcsaptuk a gasztroszótárt! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Hogy nevezik a sertés rövidkaraj legértékesebb színhús részét? dió csülök szűzpecsenye frikandó Következő kérdés 2/10 kérdés Mi van az Orly bundában? cornflakes (kukoricapehely) főtt burgonya sör sajt Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a flambírozás? általában cukros bevonattal történő fényezés, díszítés A forrásban lévő étel sűrítése tejszín, tejföl vagy tojás segítségével gyorsfőzés, vagy előforrázás az étel magas alkoholtartalmú folyadékkal való leöntése és meggyújtása Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik francia étel hasonlít leginkább a magyar lecsóhoz? Quiche Lorraine Boeuf Bourguignon Tarte Tatin Ratatouille Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a posírozás lényege? az étel szitán való átpasszírozása (ma gyakran botmixerrel előaprítva), golyóvá formálása és kisütése a gőz fölött történő konyhai műveletek (olvasztás, habverés) az étel megtűzdelése szalonnával fűszeres, általában savanykás lében való, lassan, gyöngyözve forraló főzés Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen az "Al dente" főzött tészta, zöldség, stb? alacsony hőfokon puhára főzött teljesen kemény, szinte nyers roppanós, harapható, nem túl puha zöldfűszeres főzővízben főtt Következő kérdés 7/10 kérdés Mi az étlapokon egyre gyakrabban szereplő kruton szó jelentése? a krumplistészta urizáló neve cukorral kevert, fűszerezett szesz, melyet fogyasztás előtt rövid időre meggyújtanak virsliszerű, legalább 32 mm átmérőjű, természetes, vagy műbélbe töltött húspépet tartalmazó, főzéssel hőkezelt húskészítmény pirított kenyérkocka Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen alakúra aprítjuk a zöldséget, ha julienre vágjuk? gyufaszál kocka karika hullámos hasáb Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a temperálás? könnyű, hideg palacsintatésztába mártás, majd forró olajban ropogósra és aranybarnára sütés az étel lekenése egy olajos-vizes emulzióval a pirulás érdekében az ételkészítés során a hőmérséklet szabályozása, egy ételnek vagy italnak a megfelelő hőmérsékletűre állítása az étel elkészítési idejének felgyorsítása Következő kérdés 10/10 kérdés Végül egy kifejezetten magyaros kérdés. Milyen étel a tokány? bőséges lével, hagymával és paprikával készített leveses étel borssal, gombával, füstölt szalonnával, tejföllel ízesített húsétel, melyben a húst ujjnyi csíkokra vágják amikor az egyforma kockákra vágott alapanyagokat sűrű szaftos étellé főzik össze vad-l vagy marhahúsból készült étel, melyet gyökérzöldségekből készült, citromos-mustáros savanykás mártással tálalnak Eredmények

Címlapkép: Getty Images

