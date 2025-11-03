2025. november 3. hétfő Győző
Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!

Pénzcentrum
2025. november 3. 18:02

A mai kvíz során a gasztronómia világába invitálunk: itt most nem a fakanál, hanem a tudásod lesz a főszerepben. Ha otthonosan mozogsz a konyhában, gyakran lapozgatod a szakácskönyveket, és a főzés nemcsak rutin, hanem szenvedély is számodra, akkor ez a gasztro kvíz neked szól. Tudod, mi a különbség a blansírozás és a marinálás között? Mit jelent a redukció, vagy mikor beszélünk emulzióról? Teszteld a gasztronómiai fogalmakban való jártasságodat, és derítsd ki, mennyire ismered a profi konyha nyelvét!

Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Felcsaptuk a gasztroszótárt!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Hogy nevezik a sertés rövidkaraj legértékesebb színhús részét?
dió
csülök
szűzpecsenye
frikandó
2/10 kérdés
Mi van az Orly bundában?
cornflakes (kukoricapehely)
főtt burgonya
sör
sajt
3/10 kérdés
Mi a flambírozás?
általában cukros bevonattal történő fényezés, díszítés
A forrásban lévő étel sűrítése tejszín, tejföl vagy tojás segítségével
gyorsfőzés, vagy előforrázás
az étel magas alkoholtartalmú folyadékkal való leöntése és meggyújtása
4/10 kérdés
Melyik francia étel hasonlít leginkább a magyar lecsóhoz?
Quiche Lorraine
Boeuf Bourguignon
Tarte Tatin
Ratatouille
5/10 kérdés
Mi a posírozás lényege?
az étel szitán való átpasszírozása (ma gyakran botmixerrel előaprítva), golyóvá formálása és kisütése
a gőz fölött történő konyhai műveletek (olvasztás, habverés)
az étel megtűzdelése szalonnával
fűszeres, általában savanykás lében való, lassan, gyöngyözve forraló főzés
6/10 kérdés
Milyen az "Al dente" főzött tészta, zöldség, stb?
alacsony hőfokon puhára főzött
teljesen kemény, szinte nyers
roppanós, harapható, nem túl puha
zöldfűszeres főzővízben főtt
7/10 kérdés
Mi az étlapokon egyre gyakrabban szereplő kruton szó jelentése?
a krumplistészta urizáló neve
cukorral kevert, fűszerezett szesz, melyet fogyasztás előtt rövid időre meggyújtanak
virsliszerű, legalább 32 mm átmérőjű, természetes, vagy műbélbe töltött húspépet tartalmazó, főzéssel hőkezelt húskészítmény
pirított kenyérkocka
8/10 kérdés
Milyen alakúra aprítjuk a zöldséget, ha julienre vágjuk?
gyufaszál
kocka
karika
hullámos hasáb
9/10 kérdés
Mit jelent a temperálás?
könnyű, hideg palacsintatésztába mártás, majd forró olajban ropogósra és aranybarnára sütés
az étel lekenése egy olajos-vizes emulzióval a pirulás érdekében
az ételkészítés során a hőmérséklet szabályozása, egy ételnek vagy italnak a megfelelő hőmérsékletűre állítása
az étel elkészítési idejének felgyorsítása
10/10 kérdés
Végül egy kifejezetten magyaros kérdés. Milyen étel a tokány?
bőséges lével, hagymával és paprikával készített leveses étel
borssal, gombával, füstölt szalonnával, tejföllel ízesített húsétel, melyben a húst ujjnyi csíkokra vágják
amikor az egyforma kockákra vágott alapanyagokat sűrű szaftos étellé főzik össze
vad-l vagy marhahúsból készült étel, melyet gyökérzöldségekből készült, citromos-mustáros savanykás mártással tálalnak
Címlapkép: Getty Images
