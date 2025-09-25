Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Kvíz: Te felismered, melyik őszi versből való az idézet? Találd ki a költőt és a versek címét!
A vénasszonyok nyarának vége, az időjárás is a borongósabb, a napok érezhetően rövidebbek, megalapozva az őszi hangulatot. Az őszi napok jellegzetes hangulatát számos magyar és kölföldi költő is versbe foglalta, több őszi költeményt fejből meg is kellett tanulni az iskolában. Te mennyire emlékszel az őszi versekre, könnyen ráismersz Ady, Petőfi vagy Radnóti egy-egy jellegzetes sorára? Fel tudod idézni hogy szólnak pontosan az őszi gyerekversek? A mai kvíz őszi versekből származó idézetek sorát vonultatja fel: hogyha nem is emlékszel pontosan a költőkre, verscímekre, akkor is segíthet őszi hangulatba kerülni.
Ha minden lehetőséget megragadsz, hogy minél többet láthass a nagyvilágból, különösen a nyüzsgő városokból, mai kvízünket neked találták ki. Lássuk, hány várost ismersz fel!
Te mennyire ismered a magyar horgásztavakat és rekordfogásokat? Tedd próbára a tudásod, és derítsd ki, te vagy-e a horgásztudós a baráti társaságban a Pénzcentrum mai...
Te mennyire emlékszel a Rejtő-regényekben felbukkanó alakokra, kalandos fordulatokra, helyszínekre?
Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!
A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy tisztában az energiaitalok összetételével, hatásaival és a fogyasztásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.
Ha neked is a történelem volt a kedvenc órád és lenyűgözve hallgattad, milyen brutális események történtek a világháborúk során, itt az idő, hogy megmutasd, mire...
A Forma 1 a világ legnépszerűbb autósport-kategóriája, minden egyes Grand Prix százmilliókat ültet a képernyők elé világszerte. Te mennyit tudsz róla?
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Gárdonyi Géza regénye a magyar irodalom egyik legismertebb műve, hosszú évtizedek óta kötelező olvasmány az iskolákban.
Kvíz: Szereted a Tarantino-filmeket? Ha te is a híres rendező nagy rajongója vagy, tedd próbára tudásod!
A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az ingatlanvásárlás hátterében álló folyamatokról és a kedvezményes hitelkonstrukciókról. Készen állsz?
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
Emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a Berényi család intrikáira? Ha te is nézted a sorozatot, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk...
Az intelligens, udvarias és az emberi párbeszédet a megtévesztésig mímelő chatbot segítségét egyre többen veszik igénybe – ha te is közéjük tartozol, töltsd ki mai...
A pénz mindenkit foglalkoztat, nem csoda, hogy a magyar zenészeket is megihlette. De vajon felismered a dalokat, amelyek pénzről, gazdagságról vagy éppen a pénztelenségről szólnak?
Ha te is a Disney-mesék nagy rajongója vagy, minden bizonnyal láttad a Dumbot, a Bambit, a Hófehérkét, a Pinokkiot vagy a Tarzant – lássuk, mi...
A mai kvíz során próbára teheted a tudásodat és sokmindent megtudhatsz a magyarországi vizekben élő halakról.
Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!
Ha nem áll tőled távol a múltszázad története, van egy jó hírünk: a Pénzcentrum mai magyar történelmi kvíze arra kíváncsi, ismered-e a korszak legfontosabb évszámait.
