Kvíz: Te felismered, melyik őszi versből való az idézet? Találd ki a költőt és a versek címét!

3/10 kérdés

Kinek a sorai az alábbiak: "Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott / hazafelé menet? / A gyepre éppen langy sötétség szállott, / mint bársony-permeteg / és lábom alatt álmatlan forogtak, / ütött gyermekként csendesen morogtak / a sovány levelek. // Fürkészve, körben guggoltak a bokrok / a város peremén. / Az őszi szél köztük vigyázva botlott. / A hűvös televény / a lámpák felé lesett gyanakvóan; / vadkácsa riadt hápogva a tóban, / amerre mentem én."?