Cute cat of the Scottish straight sitting with cozy autumn still life with pumpkins, knitted woolen sweater on a vintage windowsill. Autumn home decor. Cozy fall mood. Thanksgiving. Halloween.
Kvíz

Kvíz: Te felismered, melyik őszi versből való az idézet? Találd ki a költőt és a versek címét!

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 18:01

A vénasszonyok nyarának vége, az időjárás is a borongósabb, a napok érezhetően rövidebbek, megalapozva az őszi hangulatot. Az őszi napok jellegzetes hangulatát számos magyar és kölföldi költő is versbe foglalta, több őszi költeményt fejből meg is kellett tanulni az iskolában. Te mennyire emlékszel az őszi versekre, könnyen ráismersz Ady, Petőfi vagy Radnóti egy-egy jellegzetes sorára? Fel tudod idézni hogy szólnak pontosan az őszi gyerekversek? A mai kvíz őszi versekből származó idézetek sorát vonultatja fel: hogyha nem is emlékszel pontosan a költőkre, verscímekre, akkor is segíthet őszi hangulatba kerülni.

Kvíz: Te felismered, melyik őszi versből való az idézet? Találd ki a költőt és a versek címét!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel: "Párisba tegnap beszökött az Ősz. / Szent Mihály útján suhant nesztelen, / Kánikulában, halk lombok alatt / S találkozott velem." Melyik költőnk tollából származik?
Ady Endre
Radnóti Miklós
Tóth Árpád
Kosztolányi Dezső
2/10 kérdés
Ki írja A cinege cipőke című gyerekversben: "Vége van a nyárnak, / hűvös szelek járnak, / nagy bánata van a / cinegemadárnak."?
Móra Ferenc
Zelk Zoltán
Benedek Elek
Móricz Zsigmond
3/10 kérdés
Kinek a sorai az alábbiak: "Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott / hazafelé menet? / A gyepre éppen langy sötétség szállott, / mint bársony-permeteg / és lábom alatt álmatlan forogtak, / ütött gyermekként csendesen morogtak / a sovány levelek. // Fürkészve, körben guggoltak a bokrok / a város peremén. / Az őszi szél köztük vigyázva botlott. / A hűvös televény / a lámpák felé lesett gyanakvóan; / vadkácsa riadt hápogva a tóban, / amerre mentem én."?
Babits Mihály
Szabó Lőrinc
József Attila
Radnóti Miklós
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik idézet nem egy Petőfi Sándor-versből való?
„Itt van az ősz, itt van ujra, / S szép, mint mindig, énnekem. / Tudja isten, hogy mi okból / Szeretem? de szeretem.”
„Elmúltak víg kedvem kevés szebb órái, / Lehulltak reményem alig-nyílt rózsái. / Itt az ősz, félig-ért ritka gyümölcsével; / Közelget a tél is havával, jegével”
„Beszél a fákkal a bús őszi szél, / Halkan beszélget, nem hallhatni meg; / Vajon mit mond nekik? beszédire / A fák merengve rázzák fejöket.”
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, / De látod amottan a téli világot? / Már hó takará el a bérci tetőt. / Még ifju szivemben a lángsugarú nyár / S még benne virít az egész kikelet, / De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, / A tél dere már megüté fejemet.”
5/10 kérdés
Mi a vers címe és ki írta, amiből az idézet való: „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, / Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. / Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok / Közt nem lengedez a Zephyr.”?
Kölcsey Ferenc: Remete
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz
Vörösmarty Mihály: Az őszről
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
6/10 kérdés
Mi Percy Bysshe Shelley híres őszi versének címe?
Óda a Nyugati Szélhez
Óda a Déli Szélhez
Óda a Keleti Szélhez
Óda az Északi Szélhez
7/10 kérdés
Milyen sor hiányzik Weöres Sándor ismert költeményéből: „Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha _______________________: lánnyá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája.”?
a sötétség ráijeszt
a fagy már sziklát repeszt
a Hold rá fátylat ereszt
a dér nyelve rásziszeg
8/10 kérdés
Melyik francia költő versének első versszaka Tóth Árpád fordításában: "Ősz húrja zsong, /Jajong, busong / A tájon, / S ont monoton / Bút konokon / És fájón."?
Paul Éluard
Arthur Rimbaud
Charles Baudelaire
Paul Verlaine
9/10 kérdés
Melyik idézet való egy Radnóti Miklós-versből az alábbiak közül?
„S elindultunk a halk esőben, / Az út üres telkekre tért ki, / Nagy őszi éjben, őszi csöndben / Mentünk távol sírok felé mi. / Mentünk elalvó bús ütemmel / Megbolygatni egy csendes ágyat: / Egy ifjúember, aki fáradt / És egy megőrült öregember...”
„Ragyogj át, napfény, moss ki, tenger, / ragyogj át, mint az üveget, / bent moss ki, mélyen, ahol annyi / fáradt sötétség didereg; // ragyogj át, fény, öblíts ki, hullám, / hogy meggyógyuljak odabenn, / világítsatok át egészen, / hogy lelkem új és friss legyen; // ősz van, – fűtsetek át sietve, / jóságos, erős sugarak, / hadd vigyem magammal a télbe / e tiszta, kései nyarat!”
„Jön immár az ismerős / Szél lábú deres ősz. / Sepreget, kotorász, / Meg-megáll, lombot ráz.”
„Járkálj csak, halálraítélt! / bokrokba szél és macska bútt, / a sötét fák sora eldől / előtted: a rémülettől / fehér és púpos lett az út. / Zsugorodj őszi levél hát! /zsugorodj, rettentő világ!”
10/10 kérdés
Kinek a sorai ezek? "Piros levéltől vérző venyigék. A sárga csöndben lázas vallomások. Szavak. Kiáltó, lángoló igék."
Kosztolányi Dezső
Pilinszky János
Dsida Jenő
Kányádi Sándor
Címlapkép: Getty Images
#iskola #ősz #október #szeptember #november #kultúra #művész #vers #petőfi #kvíz #idézet #idézetek #irodalom

