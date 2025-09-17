Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világ legnépszerűbb szeszes italai közé tartozik a whisky, amit nem csak a Brit-szigeteken és Amerikában, hanem a világ számos pontján, köztük immár Magyarországon is gyártanak. Ha rendszeresen fogyasztod, sőt mi több, ha neked is a kedvenc alkoholos italaid közé tartozik a whisky, semmi esetre se maradj le a Pénzcentrum legújabb kvízéről – tedd próbára tudásod, lássuk, valóban tudod-e, hogy mit iszol!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben! 1/10 kérdés Mi a whisky alapanyaga? burgonya szőlő komló gabonafélék Következő kérdés 2/10 kérdés Eredetileg honnan származik a whisky nevű szeszes ital készítése? Skócia és Írország Svájc és Németország Magyarország és Románia Kína Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent a whisky kifejezés eredeti ír/skót alakja, az "usquebaugh"? gyógyító elixír tüzes víz örök fiatalság az élet vize Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ország nem tartozik a legnagyobb whiskygyártó nemzetek közé? Kanada Japán USA Brazília Következő kérdés 5/10 kérdés Miből készülnek a hordók, amelyekben a whiskyt szokás érlelni? alumínium tölgyfa rózsafa fenyőfa Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ország whiskyjét nevezik scotch-nak? Japán USA Kanada Skócia Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik a világ legnagyobb tételben gyártó bourbon márkája? Ballantines Glenfiddich Jameson Jim Beam Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik hazai településen nem gyártanak magyar whiskyt? Békés Agárd Panyola Gemenc Következő kérdés 9/10 kérdés Hol készül az amerikai Jack Daniel's? Tennessee Kansas Texas Arizona Következő kérdés 10/10 kérdés A Guinness Rekordok Könyve szerint mikor párolták le a világ legidősebb whiskyjét? 1778 1843 1911 1887 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

