Close up color image depicting two fine crystal glasses of malt whisky on a white wooden surface. The glasses of whisky are surrounded by whisky paraphernalia such as a glass decanter and a hip flask. Room for copy space.
Kvíz

Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 17:58

A világ legnépszerűbb szeszes italai közé tartozik a whisky, amit nem csak a Brit-szigeteken és Amerikában, hanem a világ számos pontján, köztük immár Magyarországon is gyártanak. Ha rendszeresen fogyasztod, sőt mi több, ha neked is a kedvenc alkoholos italaid közé tartozik a whisky, semmi esetre se maradj le a Pénzcentrum legújabb kvízéről – tedd próbára tudásod, lássuk, valóban tudod-e, hogy mit iszol!

1/10 kérdés
Mi a whisky alapanyaga?
burgonya
szőlő
komló
gabonafélék
2/10 kérdés
Eredetileg honnan származik a whisky nevű szeszes ital készítése?
Skócia és Írország
Svájc és Németország
Magyarország és Románia
Kína
3/10 kérdés
Mit jelent a whisky kifejezés eredeti ír/skót alakja, az "usquebaugh"?
gyógyító elixír
tüzes víz
örök fiatalság
az élet vize
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik ország nem tartozik a legnagyobb whiskygyártó nemzetek közé?
Kanada
Japán
USA
Brazília
5/10 kérdés
Miből készülnek a hordók, amelyekben a whiskyt szokás érlelni?
alumínium
tölgyfa
rózsafa
fenyőfa
6/10 kérdés
Melyik ország whiskyjét nevezik scotch-nak?
Japán
USA
Kanada
Skócia
7/10 kérdés
Melyik a világ legnagyobb tételben gyártó bourbon márkája?
Ballantines
Glenfiddich
Jameson
Jim Beam
8/10 kérdés
Melyik hazai településen nem gyártanak magyar whiskyt?
Békés
Agárd
Panyola
Gemenc
9/10 kérdés
Hol készül az amerikai Jack Daniel's?
Tennessee
Kansas
Texas
Arizona
10/10 kérdés
A Guinness Rekordok Könyve szerint mikor párolták le a világ legidősebb whiskyjét?
1778
1843
1911
1887
Címlapkép: Getty Images
#alkohol #gazdaság #szórakozás #usa #japán #alkoholfogyasztás #nagy-britannia #élelmiszeripar #italok #whisky #kvíz

