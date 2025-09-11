Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mindössze néhány évvel ez előtt robbant be a köztudatba a ChatGPT első ingyenes, nyilvános verziója, ami azóta fenekestől felforgatta az internetezők életét. Az intelligens, udvarias és az emberi párbeszédet a megtévesztésig mímelő chatbot segítségét egyre többen veszik igénybe – ha te is közéjük tartozol, a Pénzcentrum legújabb kvízét mindenképpen érdemes kitöltened. Nézzük, mi mindent tudsz a chatbot működéséről, történetéről, a tulajdonosáról és az alapítóiról!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Megbízol a ChatGPT-ben? Ha te is hozzá fordulsz segítségért, válaszold meg kérdéseinket! 1/10 kérdés Melyik cég chatbotja a ChatGPT? Microsoft Google Meta OpenAI Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évben mutatták be a ChatGPT első prototípusát? 2024 2018 2020 2022 Következő kérdés 3/10 kérdés Ki mondta az alábbiakat a ChatGPT-ről? "A ChatGPT ijesztően jó, már nem vagyunk messze a fenyegetően erős MI-tól." Elon Musk Donald Trump Bill Gates Jeff Bezos Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik cég az Open AI kizárólagos felhőszolgáltatója? Apple Intel Microsoft Sony Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik forrásból nem alkot szövegrészeket a ChatGPT? élő beszédből hírekből könyvekből közösségi médiából Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a ChatGPT legalapvetőbb funkciója? számítógépes programok írása az emberi beszéd imitálása fordítás a beszélt nyelvek között versek, dalok írása Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik kérdéstípust nem utasítja vissza a ChatGPT? szexista lelki segélykérő rasszista bűncselekményre utaló Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben fejlesztették ki a ChatGPT első verzióját, a GPT-1-et? 2016 2018 2014 2020 Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbi személyek közül ki nem tartozik a ChatGPT alapítói közé? Greg Brockman Sam Altman Steve Jobs Elon Musk Következő kérdés 10/10 kérdés Hány nap alatt szerzett 1 millió felhasználót a ChatGPT első ingyenes verziója? 31 nap 23 nap 12 nap 5 nap Eredmények

Címlapkép: Getty Images

