Toronto, Kanada - 2023. szeptember 24: ChatGPT, Bing és Google alkalmazások egy Apple iPhone-on.
Kvíz

Kvíz: Megbízol a ChatGPT-ben? Ha te is hozzá fordulsz segítségért, válaszold meg kérdéseinket!

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 18:02

Mindössze néhány évvel ez előtt robbant be a köztudatba a ChatGPT első ingyenes, nyilvános verziója, ami azóta fenekestől felforgatta az internetezők életét. Az intelligens, udvarias és az emberi párbeszédet a megtévesztésig mímelő chatbot segítségét egyre többen veszik igénybe – ha te is közéjük tartozol, a Pénzcentrum legújabb kvízét mindenképpen érdemes kitöltened. Nézzük, mi mindent tudsz a chatbot működéséről, történetéről, a tulajdonosáról és az alapítóiról!

1/10 kérdés
Melyik cég chatbotja a ChatGPT?
Microsoft
Google
Meta
OpenAI
2/10 kérdés
Melyik évben mutatták be a ChatGPT első prototípusát?
2024
2018
2020
2022
3/10 kérdés
Ki mondta az alábbiakat a ChatGPT-ről? "A ChatGPT ijesztően jó, már nem vagyunk messze a fenyegetően erős MI-tól."
Elon Musk
Donald Trump
Bill Gates
Jeff Bezos
4/10 kérdés
Melyik cég az Open AI kizárólagos felhőszolgáltatója?
Apple
Intel
Microsoft
Sony
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik forrásból nem alkot szövegrészeket a ChatGPT?
élő beszédből
hírekből
könyvekből
közösségi médiából
6/10 kérdés
Mi a ChatGPT legalapvetőbb funkciója?
számítógépes programok írása
az emberi beszéd imitálása
fordítás a beszélt nyelvek között
versek, dalok írása
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik kérdéstípust nem utasítja vissza a ChatGPT?
szexista
lelki segélykérő
rasszista
bűncselekményre utaló
8/10 kérdés
Melyik évben fejlesztették ki a ChatGPT első verzióját, a GPT-1-et?
2016
2018
2014
2020
9/10 kérdés
Az alábbi személyek közül ki nem tartozik a ChatGPT alapítói közé?
Greg Brockman
Sam Altman
Steve Jobs
Elon Musk
10/10 kérdés
Hány nap alatt szerzett 1 millió felhasználót a ChatGPT első ingyenes verziója?
31 nap
23 nap
12 nap
5 nap
Címlapkép: Getty Images
#tech #gazdaság #microsoft #cégek #internetezés #mesterséges intelligencia #ai #chatbot #elon musk #technológiai fejlődés #chatGPT #kvíz

