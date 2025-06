Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Te is egy lenyűgöző tengerparton képzeled el a valódi álomutazást? Tudtad, hogy nem csak a világ eldugott szigetein, hanem Európában is vannak olyan lélegzetelállító partok, amelyek nem maradhatnak le egyetlen világutazó bakancslistájáról sem? Ha téged is csodálattal tölt el a hófehér vagy éppen szénfekete homok, a hatalmas sziklák és a hullámzó tenger, itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásod: töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és ismerd fel a leghíresebb európai tengerpartokat fényképekről!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Szenvedélyed az utazás? Felismered Európa legszebb tengerpartjait képek alapján? 1/7 kérdés Melyik európai országban található a képen látható tengerpart? Görögország Portugália Franciaország Spanyolország Következő kérdés 2/7 kérdés Melyik ország világhírű tengerpartját ábrázolja a fénykép? Skócia Norvégia Finnország Izland Következő kérdés 3/7 kérdés Hol található a képen látható híres, Aranyszarv nevű tengerpart? Olaszország Albánia Horvátország Bulgária Következő kérdés 4/7 kérdés Melyik európai sziget világhírű tengerpartja látható a képen? Kréta Málta Ciprus Korzika Következő kérdés 5/7 kérdés Hol találjuk a képen látható tengerpartot? Nagy-Britannia Svédország Spanyolország Horvátország Következő kérdés 6/7 kérdés Hol található a képen látható tengerpart, amelyet Európa Bora Borájának is neveznek? Albánia Horvátország Montenegró Görögország Következő kérdés 7/7 kérdés Melyik ország tengerpartját ábrázolja a fénykép? Szlovénia Bulgária Olaszország Franciaország Eredmények

