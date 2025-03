Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarország egyik legnépszerűbb vidéki nagyvárosaként tartjuk számon Győrt: a hosszas múltra visszatekintő, folyamatosan fejlődő vármegyeszékhely nemcsak egyházmegyeközpont, hanem egy multinacionális nagyvállalatnak otthont adó település is. Ha jártál már a „folyók városának” is nevezett Győrben, vagy ha netalántán te is itt élsz, biztosan tudod mind a tíz helyes választ – tedd próbára tudásod, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét Győr városáról!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Győrben? Mit tudsz a folyók városának gazdaságáról, látnivalóiról? 1/10 kérdés Melyik vármegye székhelye Győr? Vas Komárom-Esztergom Somogy Győr-Moson-Sopron Következő kérdés 2/10 kérdés Mióta Győr az egyházmegye központja? 1245 967 1009 1136 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik két nagy folyónk folyik össze Győr belvárosában? a Mosoni-Duna és a Rába a Kapos és a Sió a Tisza és a Zagyva a Hernád és a Sajó Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt Győr ókori latin megnevezése? Savaria Arrabona Scarbantia Vindobona Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik autóipari multinacionális nagyvállalat létesített motorgyárat Győrben? Audi Suzuki BMW Mercedes Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyar kistájhoz soroljuk Győrt? Szigetköz Ormánság Őrség Hanság Következő kérdés 7/10 kérdés Ki nyerte meg a 2024-es polgármester választást Győrben? Dézsi Csaba András Pintér Bence Balogh József Borkai Zsolt Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik templom áll Győr főterén, a Széchényi téren? Mennyekbe Fölvett Boldogságos Szűz Mária székesegyház Győri Kármelhegyi Boldogasszony templom Győri zsinagóga Győri Bencések Loyolai Szent Ignác templom Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen tárgyat formáz a győri Rába Quelle Vízi Élménypark és Gyógyfürdő csúszdatornya? söröskorsó madáretető locsolókanna szódásszifon Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik városrész esik a legközelebb Győr belvárosához? Szabadhegy Nádorváros Marcalváros I. Adyváros Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK