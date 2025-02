Kvíz: Neked is a Balaton a Riviéra? Lássuk, mennyit tudsz a magyar tengerről, töltsd ki a kérdéssort!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ha belföldi nyaralásról van szó, akkor még mindig a Balaton az egyik legnépszerűbb úti cél a magyarok körében. Ugyan valóban nyáron ugrik meg a magyar tenger turistaforgalma, egyre többen választják pihenés, kikapcsolódás céljából a Balaton közeli szállásokat tavassza, ősszel sőt, télen is. Ráadásul a trendek azt mutatják, nem csak nyaralót, de lakást, családi házat is egyretöbben vesznek itt a magyarok. Annak ellenére, hogy milyen népszerűségnek örvend ma is a Balaton, sokan igen csak keveset tudnak róla. Éppen ezért a Pénzcentrum mai kvízében most tesztelheted, mennyire ismered a Balatont és annak környezetét, valamint a vele kapcsolatos történéseket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz a Balatonról? Teszteld tudásod, mennyire ismered a magyar tengert! 1/10 kérdés Melyik település viseli a "Balaton fővárosa" címet? Balatonfüred Keszthely Siófok Tihany Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen invazív kagylófaj bukkant fel a Balatonban? folyami kagyló festő kagyló tavi kagyló amuri kagyló Következő kérdés 3/10 kérdés Mennyi volt 2024-ben a nyaralók átlagos négyzetméterára Somogy vármegyében? 990 000 forint 1,3 millió forint 1,1 millió forint 980 000 forint Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik a Balaton-part legnagyobb városa? Tihany Balatonfüred Keszthely Siófok Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik gyógynövényről híres Tihany? cickafark borsmenta levendula kamilla Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik településen található a József Attila Emlékmúzeum? Balatonlelle Balatonföldvár Balatonszárszó Balatonalmádi Következő kérdés 7/10 kérdés Mekkora a Balaton legmélyebb pontja? 7-8 méter 22-23 méter 11-12 méter 9-10 méter Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik halfaj nem őshonos a Balatonban? csuka busa amur dévérkeszeg Következő kérdés 9/10 kérdés A Balaton-felvidék melyik hegyén találhatók a bazaltorgonák? Csobánc Szent-György hegy Tóti-hegy Badacsony Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik fehér bort adó szőlő Badacsony emblematikus fajtája? Szürkebarát Chardonnay Kéknyelű Olaszrizling Eredmények

