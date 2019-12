Nem lehetetlen az álomfizetés: így harcolhatod ki a főnöködnél

Az ünnepek mellett a bértárgyalások időszaka is elérkezett: ilyenkor érdemes leülni a vezetőséggel megbeszélni a továbbiakat, és esetleg némi emelést is kérni. Egyeseknek ez könnyen megy, de másoknak rengeteg stresszel, kellemetlenséggel jár leülni, és több pénzt kérni a főnöktől. Az alábbi cikkben szakértők tanácsait szedtük össze, hogy minél sikeresebben letudd a bértárgyalást - illetve arra is van ötlet, mit kell tenned, ha esetleg elutasítanak.

Közeleg az év vége, ami a céges karácsonyi bulik és köszöntések mellett a bértárgyalások időszaka is - ilyenkor szokás leülni a főnökséggel, és megbeszélni a merre továbbot. Ez egyeseknek egyszerűen megy, ám vannak olyanok, akiknek hatalmas stresszt és kellemetlenséget jelent fizetésemelést kérni a felettesétől. Pedig ha úgy érzed, nem fizetnek meg eléggé, akkor bizonyos részben rajtad is múlik, hogy mit tudsz kiharcolni magadnak, elő tudsz-e rukkolni olyan meggyőző érvvel, amelynek hatására elérheted, amit akarsz - ez után hosszasan kell kutakodni, tapogatózni, de végső soron célravezető lehet.

Fontos az időzítés

Mielőtt kezdeményeznél egy bértárgyalást a munkahelyeden, állj meg egy pillanatra, és gondold át, hogy megfelelő-e az időzítés: ha mondjuk a cég éppen nincs a legjobb anyagi helyzetben, vagy esetleg átszervezés van folyamatban, akkor bizony nem sok esélyed van a béremelésre - jelentették ki a CNN-nek nyilatkozó szakemberek, akik szerint érdemes ilyenkor inkább kivárni.

Olivia Jaras, a Salarycoaching.com alapítója arról beszélt, hogy érdemes kivárni, ameddig egy kicsit rendeződnek a dolgok: az új fejlemények pedig meghatározhatják a te bértárgyalásod menetét is, akár a kedvezőbb irányba.

Készülj fel

Rengeteg tényezőn múlik, hogy kapsz-e emelést, némi utánajárással sokat tudsz javítani az esélyeiden: például nézz utána, hogy mások hasonló munkakörben mennyi fizetést kapnak - és ez hogyan aránylik a te béredhez. Ha pedig több régóta vagy a szakmában, az is sokat nyom a latba, úgyhogy a szakértők azt tanácsolják, hogy az elbeszélgetés előtt érdemes egy kicsit összegezned magadban a karrieredet, és felvázolod a beszélgetésen az utat, amit eddig bejártál. Főképen, ha a rád rótt felelősség is megnőtt, amióta a vállalatnál vagy, de a béred nem ezzel arányosan változott.

Ha mindezzel megvagy, akkor sem ért véget a felkészülés a nagy beszélgetésre! Az érem másik oldalát is meg kell vizsgálni: milyen okból mondhatnak nemet a kérésre: a HR-szakemberek szerint érdemes legalább öt okot összeszedni, amikre hivatkozva visszautasíthatnak, és készülni az ezekre adott válaszokra.

Fontos, hogy a bértárgyaláson mindig ésszerűen érvelj, és kerüld a személyeskedést: nem jó ötlet például azzal kezdeni, hogy azért járna neked a magasabb fizetés, mert megtudtat, hogy valamelyik másik kollégád többet keres nálad. A hozzáértők szerint a gyerekeket sem jó ötlet belekeverni az ilyen beszélgetésekbe - és úgy általában semmit, aminek nincs köze a saját munkahelyi teljesítményedhez.

Ne csüggedj, ha nemleges a válasz

Megvan az esély rá, hogy a legnagyobb igyekezeted ellenére sem kapod meg a várt béremelést, ám ekkor sem kell letörni! Hiszen akár még előnyt is tudsz kovácsolni a helyzetből a jövőben, legalábbis a szakemberek szerint az elutasítással egy újabb "ütőkártyára" teszel szert, hiszen legközelebb elmondhatod még azt is, hogy a legutóbbi bértárgyaláson nem kapták emelést.

Úgyhogy semmi esetre sem szabad rossz szájízzel elhagyni a tárgyalót, még akkor sem, ha nem értél célt! Ha látja a vezetőség, hogy ugyanolyan lelkesen dolgozol tovább, mint addig. Sőt, egy bértárgyalás lehetőséget ad arra, hogy visszajelzést kapj a munkáltatótól, és elgondolkodhass a jövődön, illetve azon, hogy mely területeken kellhet még fejlődnöd.