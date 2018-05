400 ezres havi nettó: ehhez a magyar melóhoz érettségi sem kell

Egyre inkább eltérően gondolkodnak, bérek tekintetében a transzparenciáról a hazai cégek. A Pénzcentrum heti gyűjtése igazolja, a többségnél még mindig tabu a fizetésekről beszélni, de vannak már renegát vállalkozók, és állami intézmények, akik tesznek a berögződésekre.

Egyre inkább eltérően gondolkodnak, bérek tekintetében a transzparenciáról a hazai cégek. Míg egyesek bátran kommunikálják, nem csak a dolgozók felé, másoknál továbbra ciki a fizetésekről beszélni. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban a Monster Magyarország Kft. operatív vezetője a Pénzcentrumnak adott interjújában leszögezte, bár egyre gyakrabban találkozni nyilvános bértáblákkal, ennek ellenére itthon továbbra sincs tradíciója a nyilvánosan kezelt bérsávoknak. A szakember szerint a transzparencia csak akkor működhet, ha már az iskolában elkezdődne az edukáció.

Szerintem ezt nagyrészt a helyzet szüli és a bér első látásra könnyen összehasonlítható mérőszáma a kínált pozícióknak, ugyanakkor ha az órabéres pozíciókra gondolunk - és nagyrészt ezeknek a bértábláit látjuk a kirakatban - akkor már közel sem olyan egyszerű kalkulálni az óraszámokkal, a délutáni, éjszakai, hétvégi műszakpótlékokkal vagy túlórákkal. Általánosságban elmondható, hogy nemzetközi összehasonlításban mi magyarok nem szeretjük nyilvánosan kezelni a saját fizetésünket. Azt sem feltétlenül gondolom, hogy minden szektor fel van arra készülve, hogy nyilvánossá tegye a fizetéseit. Ha teoretikusan nézem, a totális transzparencia ma csak ott működhet, ahol kizárólag fizikai munkásokat alkalmaznak. De ez egyrészt nagyon ritka, másrészt az egyes szektorokon belül is komoly feszültségeket okozhat

- fogalmazott Tóth Tamara a Pénzcentrumnak adott interjújában.

A szakember gondolatait a friss álláshirdetések is alátámasztják, a legtöbb cég ugyanis mindössze annyit árul el a bérezésről, hogy "versenyképes jövedelem", "kiemelt bérezés", vagy "magas kereseti lehetőség". Persze akadnak renegát munkáltatók, akik szembe mennek a régi berögződéssel. A Pénzcentrum heti gyűjtéséhez ezúttal az Irányár országos hirdetési hetilap friss számát hívta segítségül. A közölt bérek nagyságát illetően a szórás meglehetősen nagy, van ajánlat 170 ezres bruttóval is, de találtunk nettó 400 ezret ígérő állást is. Többnyire versenypiaci szereplők hirdetnek konkrét összeg megadásával, de a friss lapszámokban is előfordult állami intézmény transzparens hirdetése is. Nézzük a felhozatalt!

1. Lajosmizse: Gépkezelő - Nettó 1400 Ft/óra



2. Kecskemét: Fizikai munka - Nettó 190 000 Ft/hó



3. Törökszentmiklós: CNC kivágó és élhajlító gépkezelő - Bruttó 170-250 ezer Ft/hó; és Targoncás-Raktáros - Bruttó 185 000 Ft/hó



4. Magyarország-Csehország: Kamionsofőr - Nettó 300-400 ezer Ft/hó (vagy több) (a kamionsofőrök nyugdíjáról itt olvashatsz)



5. Vác: Körletfelügyelő - Bruttó min. 236 900 Ft/hó (erről itt írtunk részletesen)